Saygıdeğer okuyucularım;

Günümüzde hemen hemen her evde bulunan ve severek yetiştirilen bir süs bitkisidir. Ayrıca çiçeklerinin uzun ömürlü olması ve değişik renkte güzel çiçekleriyle her geçen gün daha çok önemi artmaktadır. Afrika menekşenin mor, beyaz, pembe, leylak ve alaca renklerinin yanı sıra katmerli ve yalınkat türleri de bulunmaktadır. Afrika menekşesinin üretimi yaprak çeliği, köklü yavrularının ayrılmasıyla ve tohumla yapılmaktadır. En uygun üretme şekli yaprak çeliği ve köklü yavrularının ayrılmasıyla olandır. İlkbahar Ayları, bu yetiştirme şekli için en uygun zamandır.

Bugünlerde evlerimizde olduğumuz boş zamanlarımızı eğer varsa afrika menekşelerimizden yaprak çeliği yaparak veya diplerinden çıkan kök yavrularından ayırarak değerlendirebiliriz. Böylelikle hem menekşelerimiz çoğalmış olacak; hem de kendimize güzel bir oyalama işi olacaktır. Yaprak çeliği yapılacağı zaman üretim için en uygun yapraklar seçilmelidir. En alltta bulunan bozuk, kart ve yaşlı büyük yapraklar ile genç ve küçük yapraklar çelik için ayrılmamalı. Orta büyüklükteki pişkin yapraklardan seçilerek çelik alınmalıdır. En güzel ve sağlıklı bitkiler, bu yapraklardan yetişmektedir. Yapraklar düzgün bir şekilde diplerinden kesilerek su içinde veya direkt toprağa dikilerek köklendirilir; buralarda köklenen çeliklerden oluşan bitkiler, alınarak uygun saksılarak dikilirler.

Afrika menekşesi oda içinde direkt güneş ışığı almayan, bolca aydınlık olan yerlere konulmalı; konulduğu yerin ortamı sıcak ve nemli olmalıdır. Afrika menekşesini sulama yaparken sık sık sulamalı; fakat suyu fazla kaçırmamalı, azar azar su vererek sulamalıdır. Ayrıca su verirken yapraklara su değmemeli; toprak kısmına verilmelidir. Afrika menekşelerini oda içinde pencere yakınlarında, bolca ışık alan yerlerde sehpalara ve diğer çiçeklik alanlarına koyarak kullanabiliriz.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...