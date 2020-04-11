Bilimin Kıymeti

Bu hafta da Coronavirüs konusundayız. Görünen o ki daha epey bir süre başka bir konu hakkında konuşma imkanımız olmayacak, zira işlemekte olan başka herhangi bir şey yok. Salgın ülkemizde giderek yayılıyor, vaka sayısı ve ölüm sayısı her geçen gün artıyor. Yoğun bakıma alınarak entübe duruma gelen yani nefes alması için bir cihaz desteğiyle tedavisi süren hasta sayısında da artış var. Öte yandan taburcu edilerek bu illetten kurtulanların sayısının da bir yandan artıyor olması her akşam aldığımız haberlerden güzel olanı. Ayrıca yapılan test sayısı konusunda da gayet iyi bir artış oranıyla sağlık sistemimiz çalışmaya devam ediyor.

Bu yazıyı yazdığım cumartesi günü itibariyle ülkemizin yoğun bakım kapasitesinin doluluk oranı %50. Yani İtalya ve İspanya’da olduğu gibi sağlık sistemimiz çökmüş durumda değil. Yapılmakta olan sahra hastaneleri, pandemi referans hastanesi olarak açıklanan yeni kurumlar, süreci yönetebilmek adına tahsis edilen binalar derken; sağlık sistemi çöküşüyle karşılaşmamız şu an için çok olası görünmüyor. Gerçi siz yazıyı okurken sokağa çıkma yasağı altındayız ve yasağın 2 saat kala açıklanması sebebiyle yaşanan kaos bu konuda tüm öngörüleri yerle bir edebilir.

Bütün ülke her akşam Sağlık Bakanının açıklamalarını merakla bekliyoruz. Bir doktor olan ve tıp uzmanlarından oluşan Bilim Kuruluyla sürekli olarak toplantılar gerçekleştiren bir bakanı dört gözle bekliyor olmamız; gündelik meseleler, siyasi meseleler gibi normal zamanlarda hepimizi içine alan girdapların aslında ne kadar suni ve değersiz olduğunu bizlere gösterdi. Her akşam yıllardır ne bizim ülkemizde ne de dünyanın herhangi bir yerinde kimsenin pek önemsemediği bilim insanlarından gelecek açıklamaları bekler hale gelmemiz; salgından sonra da sürmesini dilediğim yegane konulardan birisi.

BİLİM NE İŞE YARAR?

Bilim insanları, hayatlarını bir konuya vakfederek yaşayan ve insanlığa bir katkı sunabilmek adına ömürlerini kah bir laboratuvarda, kah masalarında kitapların arasında geçiren, kimisi dağ bayır araştırma yaparak, kimisi yerin altını, kimisi gökyüzünün sonsuzluğunu inceleyerek “neden” sorusuna yanıt arayan kahramanlardır. Ancak yaşadığımız tüketim toplumu çağında bir sporcu ya da bir eğlence dünyası figürü sözde sanatçı kadar, vasat bir siyasetçi ya da hangi ülkeye mensup olursa olsun kıro bir iş insanı kadar ilgi görmezler… İsimleri bilinmez, çalışmaları bilinmez. Çünkü onlar toplumun genelinin eğlencesine ya da keyfine yönelik bir iş yapmazlar. Onlar görünmeyen kahramanlardır.

Bilim insanı olma yolunda akademik kariyerine genç yaşta başlamış ve daha önünde çok uzun yıllar olan bir akademisyen olarak; hiç alakam olmayan fen bilimleri alanında ömrünü çürüten insanların; biz sosyal bilimcilere göre esasen ne kadar gündelik yaşamı koruyan çalışmalar yaptıklarına şahit olunca “bizimkisi de tam bilim değil sanki” hissine kapılmıyorum desem yalan olur. Düşünsenize bu salgının önüne geçilemediğini ve hepimizin birkaç yıl içinde tek tek ölerek insanlığın yok olduğunu? Bu size bilim kurgu gibi geliyor ancak bu virüse bir çare bulunamazsa olacak olan tam da budur. Hepimiz öleceğiz.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’un bir cümlesi “bilimin ne işe yaradığı” konusunda hepimizin aklına kazıması ve unutmaması gereken bir söz.

“Tıp gerçekçi olmak zorundadır. Bilim gerçekçi olmak zorundadır. Bizim umut dağıtmak gibi bir durumumuz yok, olup biteni söylemeliyiz ki insanlar neyi talep edeceklerini ve hangi yolda olduklarını bilsinler.”

Ne yazık ki ülkemizde ve dünyanın salgınla boğuşan tüm coğrafyalarında, bu olağanüstü durumdan sıkılan, filmlerde gördüğü gibi bir mucizeyle her şeyin şakkadanak çözüleceği sanrısına kapılan insanlar sürekli olarak bir sabırsızlık halindeler.

Burada manipülatif şeyler yazmak istemiyorum ama bu salgın ve olağanüstü evde kalma durumumuz bir ay sonra da bitebilir, üç ay sonra da bitebilir; olur da virüs bir mutasyon geçirerek daha da yayılımcı ve tedaviyi güçleştirici bir versiyonla ikinci ve üçüncü dalgayı başlatırsa belki de bir sene bu olağanüstü durum sürebilir. Bu konuda dünyanın bir sürü önde gelen bilim insanı gerekli uyarıları yapıyorlar.

Bunu hepimiz bilmeli, olasılıkları kabullenmeli ve başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm ciddiye alınması gereken kişi ve kurumların söylediklerini emir telakki ederek uygulamalıyız. Bu işin şakası yok.

BİZİ BİLİM KURTARACAK

Coronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında karikatürlerle de çok güzel bir şekilde tasvir ediliyor. Mikroskop başında çalışan bir bilim adamına yalvaran imam, papaz, haham, Budist rahibi, evanjelist adam arkalarından gelen virüsten kaçıp doktora “hadi çabuk ol” diye yalvarıyorlar.

Bir başkasındaysa Yunan mitolojisinde dünyayı sırtında taşıyan Atlas (dünya haritaları yer alan atlaslara ismini veren mitolojik karakter) bir doktor kıyafetiyle çizilmiş. Tıpkı geçmiş çağlarda nasıl ki veba salgını din bezirganlarının toplum üzerindeki otoritesini yıktıysa; son 40 yıldır dünyada yeniden hortlayan bu tiplerin elde ettiği manipülatif gücü yeniden asıl sahibi olan bilim insanlarına verecek diye umut ediyorum.

Bütün dünya büyük bir karamsarlık içinde. Sürekli olarak ortaya çıkan yalandan “aşı bulunuyor, tedavi neredeyse tamam” gibi haberleri çılgınlar gibi sosyal ağlarda yayınlayıp birbirlerine gönderiyorlar. Tıklanma bağımlısı haber siteleri bu ayakları yere basmayan haberleri manşetlerden veriyorlar.

“Aşı konusunda büyük gelişme” diye başlık atıp içindeki haberde “18 ay sonra hazır” cümlesi yer alan haberi kimse girip okumuyor ve anlamsız bir iyimserlik sadece manşetten ötürü herkesi kaplıyor. Evet umudumuzu kaybetmeyelim, elbette insanlık bu illetti bir şekilde yenecektir ama sahte iyimserliklerle de insanların konuyu ciddiye alma eşiğini düşürmeyelim. Bu mesele hala daha çözüm süreci netliğe kavuşmuş durumda değil. Hafife almak, ölüme davetiye çıkarmaktır.

İnsanoğlu her zaman bir merak içindedir, umut içindedir ve doğası gereği iyimserdir. Çünkü dürtüleri hayatta kalmak üzerinedir ve bu yönde bir mesajı aldığı anda onu ister istemez sahiplenerek düşünceleri o yönde şekillenir. Bu bizi maymundan hallice bir durumdan bugünkü halimize getiren en büyük dürtümüz, en büyük başarımızdır.

Ancak evrim ya da yaradılış ne derseniz deyin; bu yer küre üzerinde hayatta kalabilmenin birinci koşulu şartları doğru anlamak, tehditleri ciddiye almak ve doğru karar vermektir. Bunları yaptıktan sonra iyimser olabilirsiniz ve olmalısınız da. Çünkü bu hamleleri yapacak enerjiyi ve motivasyonu size verecek olan iyimser olmaktır. Ama altı boş, hamasete dayanan iyimserlik başınıza ancak bela açar.

Bilimin söylediklerini yapıp, gereklilikleri yerine getirip, konunun ciddiyetini kavrayalım; ondan sonra elbette iyimser olalım. Aksini yapmak, intihar etmekten farksız olacaktır.