Sokağa çıkma yasağı mı, korona alışveriş festivali mi?

Lafı uzatmadan, sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim:

30 günlük çaba ve 48 saatlik sokağa çıkma yasağından beklenen yarar, 2 saatte yok edildi.

Böyle “sokağa çıkma yasağı” mı ilan edilir?

Gün bitmiş…

Herkes evine çekilmiş…

Zaten 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar, günlerdir evde…

Saat tam 21.45’i gösterirken televizyonlar “altyazı” geçmeye başladı.

“İçişleri Bakanlığı, bu gece yarısından itibaren 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan etti.”

Haydi, hürraaa!

Üzerine eşofmanını geçiren panik halinde sokağa fırladı.

“Korona alışveriş festivali” başladı.

Kapanan marketler, manavlar, fırınlar, büfeler, pastaneler açıldı.

Her şey kapış kapış!

Bir ekmeğe ihtiyacı varsa, üç alıyor, beş alıyor.

İçecekler şişe şişe.

Gişelerin önünde ödeme kuyruğu.

“Sosyal mesafe” mi?

Ne sosyal mesafesi?

Kim takar sosyal mesafeyi?

Festivalde sosyal mesafe mi olur?

Dip dibe…

Yan yana…

Neredeyse yanak yanağa…

Yandan temasta, önden ve arkadan temasta…

Keyifler yerinde.

Herkes şen şakrak!

Gece yarısına kadar sürdü festival.

Saatler 24’ü gösterdiğinde dahi marketlerde insanlar vardı.

Ve ben önceki akşam yaşananlara, “Korona Alışveriş Festivali” diye ad taktım ve işte yazarak bunu tarihe not düşüyorum.

“Bizim millet, sokağa çıkma yasağını festival yaparak kutladı” diye de ekliyorum.

Şimdi soruyorum:

40 yıl düşünseniz…

Günlerdir evinde izolasyon kurallarına uymaya çalışan kesimle, yine günlerdir dışarıda bulunmak zorunda olan kesimi, böyle şipşak 10-15 dakikada bir araya getirme formülünü bulabilir miydiniz?

Bulamazdınız…

Vallahi onlar başardı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altının günlerdir devam eden izolasyonu boşa gitti…

“Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın” yalvarmaları, artık çöp!

Virüs, önceki geceki alışveriş festivalinde kime bulaşacağını şaşırdı.

Yazık, bunca emeğe yazık!

İnsanlarımızın sağlığına yazık!

Bir yasak, böyle “dank diye” mi ilan edilir?

Sabahtan ilan edersin…

“Ey halkım hafta sonu ihtiyaçlarınızı bugünden alın, iki gün evde oturacağız” dersin…

Belediyeler ve diğer kurumların da haberi olur, herkes buna göre önlemini alır, planlamasını yapar…

Sokağa çıkma yasağını böyle uygularsın.

Gecenin bir yarısında açıklama yapmak, milleti panikletti.

Kaos yarattı…

Tabii bu arada şu soruyu da sormak gerekir.

Bu yaşananlarda sadece yönetenlerin mi kusuru var?

Ya vatandaşlarımızın…

Gazeteye koyduğumuz ve sosyal medyada dolaşan fotoğraflara bir bakın.

Aman Allah’ım, sanki kıtlıktan çıktılar veya günler aylar sürecek kıtlığa giriyorlar.

Topu topu iki gün…

Sağlığı tehlikeye atmaya değer mi?

Özetle…

Önceki akşam tam bir “sorumsuzluk örneği” yaşadık.

Kararı alanlar, yönüyle de…

Vatandaş, yönüyle de…

İnşallah o alışveriş festivalinin (!) faturası ağır olmaz!

O görüntüleri buraya tıklayarak izleyebilirsiniz...

Başhekim Mustafa Güneş’in isyanı

Önceki gece, halkın sağlık uyarılarını hiçe sayarak alışveriş için sokağa dökülmesi, özellikle sağlıkçıları çok üzdü.

Üzülenlerden biri de Doç. Dr. Mustafa Güneş’ti.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olan Güneş, sosyal medyada üzüntüsünü şöyle dile getirdi:

*Ey iki gün için sokakları işgal eden milletim!

*Bir başhekim olarak isyan ediyorum.

*Personelimin fedakâr emeklerine şahit olarak isyan ediyorum.

*Gece- gündüz canını, sağlığını sizin için tehlikeye atanlar adına isyan ediyorum.

*Uykusuz, yorgun geçen her saat adına isyan ediyorum.

*Seni tedavi ederken virüsü kapıp ölen sağlıkçılar adına isyan ediyorum.

*Sana hizmet verirken ruh sağlığı bozulan ve tedavi almak zorunda kalan, fakat yine senin için hizmetine devam eden sağlık çalışanı adına isyan ediyorum.

*Bebeğine virüsü bulaştırırım korkusuyla yine polikliniğe devam eden fakat ruh sağlığını kaybeden ve beni duygulandırıp ağlatan hekimim adına isyan ediyorum.

*Senin görmediğin ama bir yönetici olarak görüp, duyup, ruh dünyamda vicdanım adına yara açan personelimin ruh hali adına isyan ediyorum.

*Gözü yaşlı, çalışan anne ve babasını bekleyen çocuklar adına isyan ediyorum.

*Evini terk edip senin için, şurada burada kalmak zorunda kalanlar adına isyan ediyorum.

*Sizin sağlığınız için gece gündüz çalışan Sayın Sağlık Bakanımız adına isyan ediyorum.

*Verilen emekler adına isyan ediyorum.

*Vicdani sorumluluk duygusu adına isyan ediyorum.

*Ve diyorum ki; evde kal söz dinle!

*Böyle hastalanıp yanıma gelme!

*Evde kal, evde kal!