Sosyal devlet anlayışı her yönüyle uygulansın!

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, tüketici haklarıyla ilgili açıklama yaptı…

Devletten bazı konularda yardım istedi…

Toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren bu açıklamayı sizinle paylaşmak istiyorum.

-Toplumun yüzde sekseni aç ve yoksul!..

-Geliri olmayan, açlık sınırı altında yaşayan ve geçinemeyen ailelerin temel ihtiyaçlarını devlet karşılasın.

-Gıdadan KDV kaldırılsın. Elektrik ve doğal gaz faturalarından yalnızca enerji bedeli, su faturalarından ise yalnızca su bedeli alınsın.

-Tüm hastanelerde sağlık hizmetleri ücretsiz olsun.

-Toplum için merkezi yönetim ile tüm yerel yönetimler ve tüm toplum kesimleri işbirliği yapmak zorunda!..

SIKINTILI BİR DÖNEM

Bugün, toplum olarak ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden tarihimizin en sıkıntılı ve bunalımlı bir döneminden geçiyoruz. Toplumun büyük çoğunluğu geçinebilme ve sağlık yönünden büyük bir sorun yaşamaktadır. Kısaca, toplumun büyük çoğunluğu can derdine düşmüştür.

DENGELİ BESLENME…

Evrensel tüketici haklarından olan yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenebilme, sağlıklı olabilmek için toplumun – tüketicilerin en önemli önceliği ve ihtiyacıdır. Çünkü, halkımızın büyük bir çoğunluğu yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenememektedir.

HER AY ARTIŞ GÖSTERMEKTE

Türk-İş’in 2020 yılı Mart Ayı için yapmış olduğu araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 2345 TL’dir. Bu bedel 4 kişilik ailenin açlık sınırıdır. Eğer, 4 kişilik hanenin aylık geliri 2345 TL’nin altında kalmışsa, bu hane açlık sınırının altında yaşıyor demektir. Kaldı ki, gıda harcaması her ay artış göstermektedir. 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı ise 7639 TL’dir. Yani, 4 kişilik hanenin aylık geliri 7639 TL’nin altında ise, bu hane yoksulluk sınırının altında yaşıyor demektir. Açlık ve yoksulluk sınırı her ay yükselmektedir.

GELİR DAĞILIMI

2020 yılı Mart Ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı rakamları ile TÜİK’in “Hane Halkı Kullanılabilir Gelir Dağılımı” karşılaştırıldığında şu sonuca varılmaktadır: Nüfusun yüzde yirmiden fazla kesimi açlık sınırının altında, yüzde altmıştan fazla kesimi ise yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bu oranlara göre, ülkemiz nüfusunun 16.6 milyondan fazla kesimi açlık sınırının altında, 50 milyondan fazla kesimi ise yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Kısaca, ülkemiz nüfusunun yüzde sekseni yani, 66.6 milyondan fazla kişi açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.

İŞTEN ÇIKARMALAR

Bugünlerde ülkemizde yaşanmakta olan korona salgınını gerekçe göstererek yüzbinlerce kişi işten çıkartılmıştır. Bununla birlikte, bir çok küçük esnaf da iş yapamadığından işyerini kapatmak zorunda kalmıştır. Bu durumun sonucunda açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan kişi ve aile sayısı daha da artmıştır. Kısaca, toplum can derdine düşmüştür. Bu bakımdan, sosyal devlet anlayışı her yönüyle uygulanmalıdır.

GELİRİ OLMAYAN AİLE

Halkın – tüketicilerin büyük çoğunluğu gelir yetersizliği, gelir yokluğu nedeniyle geçinemez ve temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdadır. Bu nedenle, hiç geliri olmayan aileler ile açlık sınırının altında yaşayan aileler ve yoksulluk sınırının altında olup da geçinemeyen ailelerin gıda, elektrik, doğal gaz ve su gibi temel ihtiyaçlarını devlet ücretsiz olarak karşılasın.

Tüketicilerin en temel, olmazsa olmaz ihtiyaçları olan gıdadan KDV kaldırılsın. Elektrik ve doğal gaz faturalarından yalnızca enerji bedeli, su faturalarından ise yalnızca su bedeli alınsın.

Özel ya da kamu, tüm hastanelerde sağlık hizmetlerinden herhangi bir ücret alınmasın.

Yaşanmakta olan bu olağanüstü salgın ve kriz döneminde, toplum yararına, Merkezi Yönetim ile tüm yerel yönetimler ve tüm toplum kesimleri işbirliği yapmak zorundadır.

Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.”

**

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar’ın açıklamalarını sizinle paylaştım…

Umarım hükümet yetkilileri bu uyarıları dikkate alır.

40 yıl sonra “sokağa çıkma” yasağıyla karşılaştık!

En son sokağa çıkma yasağı, 12 Eylül 1980 yılında uygulanmıştı… Aradan 40 yıl geçti… Yine sokağa çıkma yasağıyla karşılaştık… 12 Eylül’de sağ-sol kavgaları neticesinde bu yasak uygulandı… Bir gün bir virüs yüzünden sokağa çıkma yasağı uygulanacak denseydi, sanırım çoğu kimse inanmazdı…

MHP Kocaeli ne kadar para topladı?

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, önceki gün Kocaeli teşkilatının Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası’na ne kadar bağışta bulunduğunu açıkladı. Ünlü,“İl başkanı olarak kampanyaya bir asgari ücret anlamında destek oldum. İl yönetim kurulundaki arkadaşlarımın MHP il başkanlığına gönderdikleri dekontları topladığımda 25 bin TL’lik yardım topladık ”dedi… Ünlü ayrıca “Devleti kimse aciz göstermeye çalışmasın” uyarısında bulundu… Ünlü bilmeli ki, zaten devlet güçlü olsaydı, bu kampanyayı açmaya gerek duymazdı… Dünyanın hangi ülkesinde bağış kampanyası var? Hiçbir yerde yok dediğinizi duyar gibiyim…

Sağlığımız için ortalama 1227 dolar harcadık

Ajans Press’in, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sağlık harcamalarına yapılan tutarlar belli oldu.

Böylelikle 2018 yılı rakamlarına göre, en çok sağlık harcamasını 10 bin 586 dolar ile ABD yaptı.

İlk 5’te yer alan diğer ülkeler ise 7 bin 317 dolar ile İsviçre, 6 bin 187 dolar ile Norveç, 5 bin 986 dolar ile Almanya, 5 447 dolar ile İsveç olarak saptandı.

Türkiye ise bu listenin sonlarında yer alırken sağlığına bin 227 dolar harcadığı kaydedildi.

En az sağlık harcaması yapan ülke ise 209 dolar ile Hindistan olarak belirlendi.

Araştırma kişisel sağlık hizmetlerini baz alarak hazırlanırken, yatırım harcamalarını kapsamadığı görüldü.

Vatandaşların DİKKATİNE!

Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVİD-19 hastalığı nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbir ve önlemlere bir yenisi daha eklendi. Yeni düzenleme ile aile hekimliklerinde gebe, bebek ve çocuklar 10:30’a kadar, diğer vatandaşlarımızın muayene, laboratuvar vb hizmetleri 10:30’dan sonra gerçekleştirilecek.

Gebeler, bebekler ve çocukların COVİD-19 hastalığından korunması adına alınan, Kocaeli’de bulunan tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde geçerli karar doğrultusunda; gebe, loğusa, bebek ve çocuk izlemi, aşı ve tarama faaliyetleri gibi hizmetler sadece sabah 08:30-10:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Diğer muayene, kontrol, tahlil vb hizmetler 10:30-12:30 ile 13:30-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilmeye devam edecektir.

Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına, belirtilen hizmet saatlerine dikkat ederek Aile Sağlığı Merkezlerine başvurmaları gerekmekte. Bilginiz olsun…

Koronavirüs günlerinin online alışveriş istatistikleri açıklandı

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi sınıfında tanımladığı ve Türkiye’de de ilk olarak 10 Mart’ta görülen Koronavirüs’ten (Covid-19) korunmak için Sağlık Bakanlığı’nın ve uzmanların #EvdeKal tavsiyesiyle kendisini izole eden çok sayıda vatandaş, ihtiyaçları için online alışverişe yöneldi. İnternet üzerinden alışverişte özellikle bazı sektörlere ve ürünlere olan talepte önemli atış dikkat çekti.

KITAP SATIŞI ILK HAFTADA %32 ARTTI

Gönüllü karantina sürecinin başladığı haftalarda kendini ve çevresindekileri korumak için “evde kal" çağrısına uyanların zor günlerinde en büyük destekçisi kitap oldu. Günlük yaşamı ele alış biçimini olumlu etkileyen ve zamanı değerlendirmenin en keyifli yolu olan kitap, iyzico verilerine göre izole günlerinin bir numaralı tercihi oldu. Evde kal çağrısının başladığı hafta, kitap sektöründeki satışlarda bir önceki haftaya göre %32 artış gerçekleşti. Evde izolasyonun ikinci haftasında da satışlar devam etti. Karantina sürecinde kitap stokları yenilendi ve kitap satışlarında %30 artış gerçekleşti. Kitap mağazalarındaki ortalama sepet tutarı ise 80 TL seviyesinde gerçekleşti.

KUTU OYUNLARINDA SATIŞ PATLAMASI

Son yıllarda çeşitlilik kazanan ve oyun oynamayı çocuklara özgü bir eylem olmaktan çıkaran kutu oyunları da izole günlerinin eğlencesi oldu. Yalnızca zeka gücü gerektiren oyunlar, zor günlerde ortak paylaşımda bulunmanın ve zamanı değerlendirmenin keyifli bir yolu oldu. iyzico’nun elde ettiği verilere göre, evde kal çağrısına uyulan ilk hafta, hobi ve oyun sektöründeki satışlarda bir önceki haftaya oranla %46 artış gerçekleşti. Evde izolasyonun ikinci haftasında hobi, oyun, eğlence ürünleri kategorisinde artış devam etti ve ortalama sepet tutarı 75 TL seviyesine ulaştı.

EV EŞYALARINDA IŞLEM HACMI %165 ARTTI!

Sokakların büyük oranda boşaldığı ikinci karantina haftasında, pek çok kişi evine daha fazla özen göstermeye ve eksiklerini tamamlamaya başladı. Özellikle aydınlatma ürünleri, beyaz eşya ve mobilya gibi temel yaşam malzemelerine yönelimde önemli artış gözlendi. Gündelik ev eşyalarında işlem hacminde %165, işlem adedinde %117 gibi rekor artışlar yaşandı.

İHTIYAÇ SAHIPLERINE ULAŞMAYA ÇALIŞTIK

Gönüllü karantinanın ikinci haftasında evimize odaklandığımız gibi, fiziken olmasa da birlik olmaya da odaklandık ve yardım kampanyalarına destek olduk. Pek çok insan, ihtiyaç sahiplerinin sesine kulak vermek için sivil toplum kuruluşlarına ulaşıp onlara destek oldu. iyzico’nun verilerine göre, karantina sürecinin başladığı 16 Mart haftası ile 23 Mart haftası yardım kampanyaları karşılaştırıldığında önemli bir artış olduğu görülüyor. Yardım kampanyalarındaki tutar %232 artarken, işlem adedinin %104 oranında yükselmesi, insanların karantina günlerinde daha fazla bağış yapmaya yöneldiğini gösteriyor.

SEYAHAT SEKTÖRÜNE HARCAMALAR EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ YAŞIYOR

Evde kal çağrısına uyulmasıyla birlikte kişisel gelişime, hobiye, ev içi yatırıma ve yardım kampanyalarına odaklanarak harcamalarımızı bu doğrultuda yaptık. Bu da araç kiralama ve seyahat sektöründeki satışlarda ciddi düşüş yaşamasına sebep oldu. Karantinanın başladığı ilk hafta, araç kiralama işlemlerinde %56 düşüş gerçekleşti ve seyahat sektörü için yapılan harcamalar %39 azaldı. Seyahat kısıtlamalarının gelmesiyle birlikte, sonraki haftalar için bu düşüşün katlanarak artması bekleniyor.

Ödeme noktalarında sıra oluşturdular

Dünyada ve Türkiye’de çok sayıda kişinin ölümüne neden olması nedeniyle alınan tedbirler arttırılırken vatandaşlara sık sık ‘Evden çıkmayın’ uyarısında bulunuyor. Yayınlanan son genelgede bankalar, marketler, pazarlar ve toplu taşıma araçları kullanımı hakkında yeni tedbirler duyurulurken denetimler de sıklaştırıldı.

**

Bankalarda veya ödeme merkezlerinde işleri olan vatandaşlar, kurumlar önünde sıra oluştururken vatandaşların çoğu sosyal mesafe kuralına uydu. Zabıta ve polis ekipleri sık sık oluşan sıralarda denetim gerçekleştirerek sosyal mesafe kuralarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlar tedbiri elden bırakmayarak maske taktı. Dün başlayan sokağa çıkma yasağı, bugün de devam edecek… Umarım pazartesi ve diğer günler de sosyal mesafeye dikkat edilir…