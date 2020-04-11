Hani maske parasızdı?

Ben değil,
vatandaş yazdı…
Tarafsız,
yorumsuz,
Vatandaşın yazdıklarını sizlere aktarıyorum…
Bugünlük bu kadar,
Yorum sizlere kaldı.
Ey halkım;
Ev de kal,
Sorunlarınla,
Cevaplarınla hoşça kal !
Ben değil,
vatandaş yazdı…
Tarafsız,
yorumsuz,
Vatandaşın yazdıklarını sizlere aktarıyorum…
Bugünlük bu kadar,
Yorum sizlere kaldı.
Ey halkım;
Ev de kal,
Sorunlarınla,
Cevaplarınla hoşça kal !
Yazar Abdullah KARAGÖZ - Mesaj Gönder
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz