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Makale Yazısı-Bugün 20:00 TSİ

Hani maske parasızdı?
Abdullah KARAGÖZ

Abdullah KARAGÖZ

Ben değil,

vatandaş yazdı…

Tarafsız,

yorumsuz,

Vatandaşın yazdıklarını sizlere aktarıyorum…

Bugünlük bu kadar,

Yorum sizlere kaldı.

Ey halkım;

Ev de kal,

Sorunlarınla,

Cevaplarınla hoşça kal !
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Yazar Abdullah KARAGÖZ - Mesaj Gönder

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