Bakan Bey, nedir bu Kocaeli düşmanlığınız ?..

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu…

Bunu nasıl yapabildiniz ?..

İnsanlara sportif moral vermek için güzel bir yol seçtiniz, ama daha çok kalp kırdınız…

Fenerbahçeli…

Galatasaraylı…

Beşiktaşlı…

Trabzonsporlu…

Bursasporlu taraftarlarla özel ayrı ayrı paylaşımlar yaparak ‘Evdekal’ dediniz…

Ama diğerleri ne olacak ?..

Onlar bu ülkenin kulüpleri, insanları değil mi ?..

Siz böyle yaparak, moral vermeyi bırakın moralleri alt üst ettiniz…

Diğer kulübün taraftarlarına dediniz ki. ‘Siz bizim umurunuzda değilsiniz’…

Carsa yoksa 3-5 kulüp…

Yahu, bu kent depremde merkez olmuş ve 50 bin insanını mezara koymuştu…

Virüste de ilk üçe girdi…

Nedir bu Kocaeli düşmanlığınız ?..

Gecen sene de Bayburt’u erkenden şampiyon ilan derken yine size düşmanca bir tutum sergilemiştiniz ve dünya devi sanayi kentini ‘yok’ saymıştınız…

Keşke, evet; keşke hiç böyle bir şey yapmasaydınız da, kalbimizi ve moralimizi daha çok dağıtmasaydınız…

Başardınız…

Tebrikler…

Büyük başın derdi büyük olur…

Ne güzel bir sözcüktür bu…

Efsane Kocaelispor yıllarının sonunda,’Yağma Hasan’ın böreği’ gibi yağmalanan Kocaelispor, şimdi üç kuruşa muhtaç hale gelirken ve 2.Lig’e yükselecekken, yine para krizi kapıyı çaldı…

İşte yine para krizi baş gösterdi…

Ligler başlasa bile acilen 3 milyon lira lazım ki, şampiyonluğu kutlayabilesiniz…

Sonra da bir 10 milyon lazım ki, transfer yapabilesiniz…

Eeee, ne yapalım, 2.Ligi siz istediniz…

Ben değil…

Kimse mırın kırın etmesin…

Bu para bulunacak…

Sonra da 1.Lig öncesi transferi, ardından Süper Lig öncesi transferi…

Hem de bu kez yabancılara çuvalla para ödeyeceksiniz. Onlar da en küçük bir virüste çekip gidecek ve hepimizi mahkemeye verecek…

Eeee, hiç ders alınsaydı, tarih tekerrür eder miydi ?..

Ama kimsenin ders alacağı yok…

Yönetimlere kızmıyorum…

Transfer açılsın diye bütün insanlar adeta sokaklara döküldü…

Bunu halk istiyor. Yönetimler yapıyor ve sonra tu kaka ilan edilmiyor…

Büyük başın derdi büyük olur…

Bunu unutmalın ve ayağınızı yorganınıza göre uzatmadıkça, böyle bin bir musibet gelse ders almazsınız...

Böyle gelmiş…

Böyle gider…

Yönetim-futbolcu çatlağı huzursuzluk yaratır…

Allah’tan sezon sonuna ramak kaldı…

Oynanabilirse şampiyonluğumuz ilan edilecek ve sonra evli evine köylü köyüne…

Herkes kendi yoluna…

O zaman birbirinize ne yaparsanız yapın…

Ama hiç olmazsa şu krizli günlerde bir de futbolcu-yönetim krizi yaşatıp da moralimizi bozmayın…

Lütfen…

Biraz ince olun…

Milletin hakkını da vereceksiniz elbette…

Bu sizin zaten göreviniz…

Kalp kırmayla gerek yok…

Taktlılıkla hallediverin…