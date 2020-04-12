Ulusal basında çalışan muhabirlere, köşe yazarlarına okurlarından, yakın çevrelerinden bazı bilgiler gelir. Onlar da o gelen bilgileri bazen kendi düşüncelerini de katarak kamuoyu ile paylaşırlar. Yani gelen bilgiler onlar için iyi birer bilgi kaynağıdır.

Mahalli gazetede yazı yazan bizlere ise vatandaşlardan pek bilgi gelmez. Bazen bizi tanıyanlar ile karşılaştığımızda “Şunu yazar mısın?” diye istekte bulunurlar.

Geçenlerde bir okurum aradı. “13 Nolu hatta yani Umuttepe Alikahya arasında çalışan Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerde duraklara gelindiğinde yapılan anonslarda 29 Ekim Durağı”na gelindiğinde “Ekim Durağı” diye anons ediliyormuş. Oysa daha önceleri bu durak 29 Ekim Durağı olarak anons ediliyormuş. O durağa 29 Ekim Durağı adının verilmesi de orada bulunan bir okulun adının 29 Ekim Okulu olmasıymış.

Vatandaş bunun nedenini soruyor. Belli ki bu vatandaşımız 29 Ekim konusunda çok hassas.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bu kişinin 29 Ekim Cumhuriyetin ilanının kendisi için ne denli önemli ve anlamlı olduğunu olaya koyduğu tepkiden anlaşılmaktadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve UKOME görevlilerine bu vatandaş adına soruyorum. Neden 29 Ekim Durağı yerine sadece Ekim Durağı diye anons yapıyorsunuz? Daha önceleri yapılan anonslarda 29 Ekim Durağı diye anons edilirken neden şimdi Ekim Durağı diye anons ediyorsunuz?

Umarım Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Küçükakın’ın bu olaydan haberi yoktur. Eğer haberi varda müdahale etmediyse kendisine şunu hatırlatmak isterim. Gerek kendisi, gerekse personeli bir görev yapıyorlarsa Atatürk’ün 29 Ekim’de ilan ettiği Cumhuriyet sayesindedir.

Anlamıyorum. Kimileri bu Cumhuriyetten neden bu kadar korkarlar. Bu Cumhuriyet ki bazılarını esaretten kurtarmış, onları birer özgür birey haline getirmiştir. İnsan özgür olmaktan korkar mı? Hayatta en güzel şey özgür bir birey olarak, özgür bir toplumda yaşamaktır.

Özgür olmak istemeyenlere sözüm yok.