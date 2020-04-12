Kriz zamanlarında TOPLUMSAL DAYANIŞMA…

“ULUS” olmak nedir?

“Kederde kıvançta BİRLİK olmak” doğal ya da doğal olmayan felaketlerde acıları giderebilmek için birbirine “kardeşçe ve insanca sarılmak” dayanışma içinde olabilmektir.

Yaşamakta olduğumuz son felaket, “ CORONA VİRÜS” olayını düşünelim; Bu virüs, giderek artan bir ölçüde bu ülkenin vatandaşı olan insanların canını alıyor.

Evlerimize kapanıyoruz.

Ekonomik ve toplumsal yaşam duruyor.

Ekonomik koşulları yerinde olanlar için büyük sorun yok!

Sağlıklı ve dengeli beslenen, “BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ” olanlar bu belaya direnebiliyorlar.

Öte yandan, “İŞSİZLİK” sorunu yaşayan, ya da gün be gün çalışamazsa, sağlıklı-dengeli beslenemeyen, giderek “ruhsal sorun” sarmalına giren milyonlarca insanımız var!

İşte bu noktada önce “SOSYAL DEVLET” sonra da “TOPLUMSAL DAYANIŞMA” devreye girmelidir.

“SOSYAL DEVLET” her koşulda vatandaşını yaşatabilen devlettir.

Sosyal Devlet’in yanı sıra, bu tür “toplumsal felaket” dönemlerinde olması gereken “Toplumsal Dayanışma Kültürü’dür.”

Biz bu insani kültüre sahip miyiz?

Ünlü aktris Angelina Jolie, Corona ile mücadele için 1 milyon dolar bağış yapmış. Peki, bu ülkenin vatandaşları sayesinde şöhret ve zenginlik içinde yaşayan, ABD-Miami’de lüks konutlar satın alabilen, “bizim sanatçılarımız” ne yapıyorlar? Haluk Levent’ten başka kimler var?

Galatasaray’ın en az kazanan futbolcusu Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı’na 100 bin maske, 15 bin test kiti ve 3 bin koruyucu ekipman bağışı yapmış. Milyon dolarlık transferlerle gelen, bu ülkenin ekmeğini yiyen yabancı futbolcular ve kimi teknik adamlar ne yapıyor?

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri olanakları ölçüsünde vatandaşlarına “gıda yardımı” yaparken, bir de “Yardım Kampanyası” başlattılar.

Hemen ardından, aynı gün, Cumhurbaşkanı da “Milli Dayanışma Kampanyası” başlattı!

Bu kampanyanın hemen ardından Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri’nin kampanyalarını yasaklayıp, hesaplarına BLOKE koymanın anlamı nedir?

Bu koşullarda da siyasi hesaplaşma olur mu?

YARGITAY’ın “resmi bir yazı ile, tüm yargı mensuplarını en az 1000 TL. yardım yapmaya çağıran resmi genelgesi ne oluyor?

ZORLA BAĞIŞ olur mu?

“Ücretli öğretmenler” maaş alamazken, kimi Milli Eğitim Müdürleri’nin öğretmenlere bağış dayatması ne oluyor?

Peki, ülkeyi yönetme görevindeki siyasi iktidar, Anayasamızda “Devlet’in temel nitelikleri” içinde yer alan SOSYAL DEVLET’in gereğini yapıyor mu?

Suriyeli sığınmacılara harcadığı 40 milyar dolarla övünen, başka ülkelerde camiler, okullar yaptıran, “Barzani’nin memurlarının maaşlarını ödeyen”, bu koşullarda bile “çılgın projeler” için ihale açan siyasi iktidar, bu tür afet olayları için hiç mi “İHTİYAT AKÇESİ” ayırmadı?

Örneğin, her an yaşanması beklenen “Büyük İstanbul Depremi” için ayrılmış bir “AFET FONU” oluşturdu muz?

İşsizlik Fonu’ndaki 130 küsur milyar, Merkez Bankası “İhtiyaç akçesi” ne oldu?

Hani ekonomi tıkırındaydı? Uçuyorduk hani?

Vatandaşa “evinde kal” diyorsan, günlük kazanıp günlük tüketen, işini kaybeden, geçim sıkıntısı içindeki vatandaşlarının insanca yaşayabilmesi için gereğini yapacaksın!

Yardım toplayacaksanız; bu ülkede özellikle “DEVLET İHALELERİ” ile büyük zenginliklere ulaşan, “VERGİ BORÇLARI” bir kalemde silinen ayrıcalıklı şirketlere “VATANDAŞ” olduğunu hatırlatın!..