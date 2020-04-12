Gazeteniz KOCAELİ’ni günde ortalama 125 bin kişi okuyor

Sevgili okurlarım, kendimizi size ikide bir anlatmama bilmem gerek var mı?

45 yıldır beraberiz, iç içeyiz, sizler sayesinde ayaktayız…

Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde hep birlikte zorluklar ve tedirginlikler yaşıyoruz.

Sağlık yönünden…

Ekonomik yönden…

Sağlığımız ön planda.

Virüs tehdidi ortadan kalkmadan ekonomi düzelmez.

Piyasalara güven gelmez.

Düzenli çalışma ve kapasiteli üretim yapılamaz.

İç ve dış ticaret, yerlerde sürünmeye devam eder.

Yılda ortalama 35 milyar dolar gelir elde ettiğimiz turizm, canlanmaz.

Hiçbir kurum, yatırımı göze alamaz.

Dediğim gibi, önce sağlık, sonra ekonomi…

Umutsuz olmayalım, eninde sonunda başaracağız.

Bugünler de geçecek.

Kim bilir, bu virüs belki bizlere yepyeni bir dünyanın kapısını açacak.

Aklımızı başımıza getirecek…

Ülke olarak “borçla yaşamayı” bırakıp; çalışarak, üreterek, onurumuzla yaşamaya geri döneceğiz.

Ben umutluyum.

Birlikte umutlu olalım.

Zorlukların üstesinden geleceğiz.

İlginiz hep devam etsin

Sevgili okurlarım, biliyorsunuz koronavirüsle mücadele sürecinde Türkiye’deki yerel gazeteler yeni bir çalışma düzenine geçti.

“Dönüşümlü” yayınlanıyoruz.

Her gün iki gazete çıkıyor.

Böyle olunca da bazı haftalar 2 bazı haftalar 3 gün, “basılı gazete” olarak sizlerle buluşabiliyoruz.

Ancak “ KOCAELİ İnternet Gazetesi” olarak her gün, 24 saat beraberiz.

Gazetemizin hangi tarihlerde basılacağını internetten duyuruyoruz.

Lütfen o günlerde KOCAELİ almayı ve çevrenize de aldırmayı unutmayın.

Örneğin bugün… Bugün KOCAELİ günü…

Bu yazıyı internetten okuyor dahi olsanız, bir fırsat yaratıp bayiden gazetemizi alın.

Bizler, gazeteye ödediğiniz 1 lira 50 kuruşlarla işletmemizi ayakta tutmaya çalışıyoruz.

İnternet gazetemiz, diğer kentlerde ve yurt dışında yaşayan Kocaelililer için iyi bir “buluşma ve özlem giderme” aracı oldu.

Ama sizler, bu kentte oturanlar, gazetemizi lütfen satın alarak okuyun.

Günde ortalama 125 bin okura ulaşıyoruz

Sevgili okurlarım, elinizde tuttuğunuz gazete, “basılı ve internet gazetesi” olarak, günde ortalama 125 bin kişiye ulaşıyor.

27 Mart’tan bu yana haftada 2 veya 3 gün basılı çıktığımızdan, diğer günlerde gazetemizin internetten okunma sayısı inanılmaz arttı.

Rakamlar vereyim.

Gazetemiz…

*10-20 Mart 2020 tarihleri arasında 1 milyon 253 bin 490 kişi tarafından…

*21-31 Mart 2020 tarihleri arasında 1 milyon 278 bin 280 kişi tarafından…

*1-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ise 1 milyon 215 bin 182 kişi tarafından okundu.

Bir aylık toplam okur sayımız, 3 milyon 746 bin 952.

Bu dönemde rekora da ulaştık.

1 Nisan 2020 Çarşamba günü, gazetemizi tam 203 bin 648 kişi okudu.

Birkaç rakam daha vereyim.

*12 Mart’ta 147 bin 748 kişi…

*15 Mart’ta 156 bin 729 kişi…

*18 Mart’ta 158 bin 237 kişi…

*19 Mart’ta 154 bin 81 kişi…

*28 Mart’ta 170 bin 296 kişi…

*29 Mart’ta 187 bin 816 kişi…



124 ülkedeki 1654 şehirde de okunuyoruz

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Sevgili okurlarım, KOCAELİ, sadece şehrimizde değil, sadece ülkemizde değil, yurt dışında da ilgiyle takip edilen bir gazete.

124 ülkedeki 1654 şehirde, gazetemizi düzenli olarak izleyen okurlarımız var.

En çok okurumuzun bulunduğu ülkeler hangileri biliyor musunuz?

ABD, Almanya, Fransa, Norveç, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Rusya ve Azerbaycan…

Size bugün kendimizden söz ettim.

Gazetenizle övünebilirsiniz.

Gazeteniz, bu kentin önemli bir markası.

Her şartta beraberiz.

İyi günde de, kötü günde de…

Siz varsanız, biz varız!

Sağlıklı günler diliyorum.