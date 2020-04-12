‘İzmit halkının hediyesidir’ yardım kolileri, sosyal medyada fenomen oldu!

Koronavirüs, ilk olarak Aralık ayında Çin’de görüldü…

Pek umursamadık…

Ne zaman ki 10 Mart’ta Türkiye’de ilk ölüm gerçekleşti, ondan sonra tedbirler hızlandırıldı…

Peş peşe işyerleri kapatıldı…

Tam işyerleri kapatıldı, Devlet işyeri sahiplerine ve işsiz kalanlara para yardımı yapacak derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım kampanyasına bağışladı…

Bütün hayaller yıkıldı…

Avrupa ülkeleri peş peşe evde kalan ve işyeri kapananlara yardım ederken, Türkiye’de bu istenilen düzeyde gerçekleşmedi…

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Devlet Baba, istenilen yardımı yapamayınca devreye belediyeler girdi…

O da ne…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla CHP’li belediyelerin bağış toplamaları engellendi…

Devlet, belediyelere, “siz bu işe karışmayın, ben yaparım” dedi…

ÖRNEK BİR DAYANIŞMA MODELİ

Bunun üzerine CHP’li belediyeler de halka yardım bağlamında yeni formüller buldu…

CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de örnek bir dayanışma modeline imza attı…

İzmit Belediyesi, iki aşamalı destek modeliyle, hem vatandaşlara hem de zor günler yaşayan küçük esnafa destek oluyor.

Başlattıkları dayanışma kampanyası ile hem vatandaşların gönderdikleri gıdaları denetleyerek ihtiyacı olan vatandaşa teslim ediyor, hem de dağıtacakları gıda malzemelerini küçük esnaftan alarak esnafa bu zor günlerde destek oluyor.

BAŞKANIN İSMİ YAZILMADI

Dağıtılan yardım kolilerinde yazan ‘İzmit halkının hediyesidir’ sloganı hem vatandaşlar tarafından hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük destek ve beğeni topladı. Daha önce belediye başkanları yaptıkları yardımda kendi isimlerini ve imzalarını atarken, Hürriyet’in ‘İzmit halkının hediyesidir’ yazması gündem oldu.

“YALNIZ İYİLİK YAPMAK YETMEZ”

Sosyal medya hesapları üzerinden yardım kolilerini paylaşan vatandaşlar, Başkan Hürriyet’in mütevazi tavırları nedeniyle tebrik ederken, “Bunlar İzmit halkının hediyesidir’ diyor sayın Başkan. Kendi hediyem demiyor. Halkın Başkanı” ifadelerinde bulundu. Bir başka vatandaş ise, “İzmit halkının hediyesidir. Yalnız iyilik yapmak yetmez. İyiliği zarafetle yapmak da lazımdır” diyerek, İzmit Belediyesi’nin yardım kampanyasını övdü. Yine bir vatandaşın, “Daha samimi, daha güzel ve daha ahlaklı bir cümle seçilemezdi. Teşekkürler Fatma Kaplan Hürriyet” sözleri dikkat çekti.

“BU KOLİLERİN İÇİNDE SİYASET YOK”

Yine dikkat çeken bir paylaşımda vatandaş, “Bu kolilerin içine siyaset girmiyor, rant girmiyor, bu kolilerin seferberliğine gönüllerin sevdalısı Hürriyet’in güzel yüreği eşlik ediyor. Tebrik ederim” ifadelerinde bulunurken, bir başka vatandaş ise, “Bizim vergilerimiz ile yapılanları bize sanki babasının servetinden yaptırmış gibi satanlardan sonra, bu çok dokunaklı geldi. Çok ince ve şık” dedi.

ESKİ BAŞKAN NEVZAT DOĞAN DÖNEMİYLE KARŞILAŞTIRDILAR

Bir vatandaş önceki dönem İzmit Belediyesi Başkanı Nevzat Doğan ile mevcut başkan Hürriyet’i karşılaştırarak, “Sade ve anlamlı. Tebrikler Fatma Başkanım. İki resim arasındaki fark. Sağdaki resimde eski belediye başkanına ait. Yorum sizin arkadaşlar” ifadelerinde bulundu. Aynı karşılaştırmayı yapan CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Bu topu dağıtan kesim, bu yardım kolisini dağıtan kesime reklam yapma diyor. Şaka gibi” dedi.

“DAHA İYİ BİR CÜMLE YAZILAMAZDI”

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol’un yaptığı paylaşım da binlerce beğeni aldı. Erol paylaşımında, “Erzak kolilerinin üzerine bundan daha iyi bir cümle yazılamazdı. ‘İzmit halkının hediyesidir’. Çok yakışmış. Teşekkürler” ifadelerinde bulundu.

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Yukarıda İzmit Belediyesi’nin ‘İzmit halkının hediyesidir’ yardım kampanyasıyla ilgili bilgi verdim… Size kampanya ile ilgili yapılan yorumları da iletmek istiyorum.

Sokağa çıkma yasağı kararı 2 gün önce mi alındı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 11 Nisan tarihi 00.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yayınlanan genelge sonrası vatandaşlar market, fırın ve birçok yerde izdiham oluştururken alınan kararın geç duyurulmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Kararın uygulanmadan yaklaşık 3 saat önce duyurulması nedeniyle vatandaşlar izdiham oluştururken, yayınlanan genelgede yer alan tarih kafa karıştırdı. Genelge tarihi 9 Nisan 2020 olarak belirtilmesi sonrası kararın 2 gün önce mi alındığı sorusu gündeme geldi. Eğer karar 2 gün önce alındıysa duyurunun neden bu kadar geç yapıldığı merak ediliyor.

Karantina döneminde telefonlarımıza sarıldık

Ajans Press’in, The Infuluencer Marketing Factory verilerinden elde ettiği bilgilere göre, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile birlikte telefon kullanım alışkanlarımızın da değişkenlik gösterdiği saptandı. Böylelikle bu süreçte haftalık iş uygulamaları indirme oranlarının 2019 yılına oranla yüzde 90 arttığı saptandı. Yine mevcut kriz sırasında telefonlara bakma ve sosyal medyada zaman geçirme oranlarının 10 saatin üstüne çıktığı görüldü. Bunun yanı sıra Koronavirüs salgınından öncede yükselişte olan Tiktok uygulamasının 16 Mart’tan itibaren bir hafta boyunca ABD gelirinde yüzde 34 artış gösterdiği kaydedildi.