Küresel Salgınların Siyasal sonuçları .  

Dünya tarih boyunca çok ciddi küresel salgınlar gördü.Hepsinden başarı ile çıkarken bu salgınların sosyal ekonomik ve siyasal etkileri oldu.

1350'lerde Avrupa'yı vuran VEBA, nüfusun yüzde 3'ünü öldürmüştü.Bu salgın çoğunlukla köylülerin,günlük çalışan fakirlerin hayatına mal olduğu için salgın bittikten sonra toprak sahipleri işgücü sıkıntısı yaşamaya başladı.İş gücü yani emek pahalı hale geldi.Maliyet hesabı yapan işverenler bu yüzden iş gücünün yerini dolduracak teknolojilere yatırım yapmaya başladı.Sonuçta insanın yerine makinalar iş yapmaya başladı.Bu batının sanayileşmesinin önemli etkenlerinden birisi oldu.Deniz yolculukları ve keşifler o döneme kadar son derecede tehlikeli görülmüştü. Ancak vebanın neden olduğu yüksek ölüm oranları, insanları salgından kaçmak için uzun deniz yolculuklarına çıkmaya cesaretlendiren etkilerden birisi oldu. Bu da Avrupa sömürgeciliğinin yayılmasına yardımcı oldu.Ekonomiyi modernize etmenin, teknolojiye yatırım yapmanın ve dışa açılmayı teşvik etmenin etkisiyle Batı Avrupa, zaman içinde dünyadaki en güçlü bölgelerden biri haline geldi ve halen de öyle.

1801'de Napolyan Haiti’yi tamamen ele geçirmek için 50 bin askerle saldırmıştı.Napolyonun askerleri çok başarılıydı.Ama ortaya çıkan SARI HUMMA SALGINI savaşın seyrini değiştirmişti.Fransız askerleri salgından ölmüş,ancak 3 bini geri dönebilmişti.Çünkü Fransızların Afrika kökenli bu hastalığa doğal bağışıklıkları yoktu.Salgın nedeniyle askeri güçleri bozguna uğrayan ve demoralize olan Napolyon, sadece Haiti'yi terk etmekle kalmadı, Kuzey Amerika'daki tüm hedeflerinden de vazgeçti.Bu olaydan 2 yıl sonra salgında yaşananların etkisi ile NAPOLYON 2 milyon Km2’den daha büyük bir araziyi ABD yönetimine satıp terkedecekti.SARI HUMMA salgını sonuçta Amerika birleşik devletlerini Dünya lideri yapacak bir ülkeye evirecekti.

Çin’i neredeyse 300 yıl yöneten MİNG HANEDANI yine HIYARCIKLI VEBA denilen büyük salgın nedeniyle ülkede karşı karşıya kalınan yolsuzluk ve kıtlığın da bulunduğu pek çok sorun nedeniyle sona erecekti.

Birinci Dünya savaşında ortaya çıkan İspanyol gribi, Ocak 1918’de başlayıp Aralık 1920’de sona erdi.Yaklaşık bir yıl süren bu salgından Dünya’da 17-50 milyon (bazı kaynaklara göre 100 milyon) kişi ölmüştü. 500 milyon kişiye, yani o zamanki dünya nüfusunun yüzde 27’sine bulaştığı ifade edilen bu salgını ordular en ücra köşelere kadar yaymıştı.Birinci Dünya savaşının sona ermesinin önemli etkenlerinden birisi de İspanyol gribiydi.

Bu günlerde yaşadığımız Koronavirüs salgınında kullanılan akıllı telefonların yakından izlenmesi , yüz tanıma kameralarını kullanılması ,insanların vücut ısılarının ve kimlerle temasa geçtiklerinin tesbit edilmesi gibi uygulamalar ,bu kriz sonrası bu anlamda ciddi gelişmelerin olacağını gösteriyor.Bu salgından sonra bence Dünya bilinen Dünya olmayacak.Bu salgının ülkelere göre değişen ekonomik,sosyal,siyasal etkileri olacak.

Bunu iyi okuyan liderler ve ülkeler kazanacak.

Evde kal TÜRKİYE .