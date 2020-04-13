KARARSIZLIK, KARAMSARLIK GETİRİR

Zorunlu ev hapsinde üçüncü hafta da doldu. Virüs yine gündemin en önünde. Geçtiğimiz hafta sonu için ŞOK bir kararla 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Esasen karar doğruydu. Belki de süre olarak daha fazla olması gerekirdi. ŞOK olan husus kararın alınış şekliydi. Karar saat 22’de duyuruluyor, uygulama saat 24’te başlatılıyor. Yaşananları gördük.

Sayın Masum Türker’in paylaştığı fıkra konuyu çok güzel özetliyor.

ARKADAŞIN biri misafirliğe gitmiş. Gece vakti tam evine dönecekken sağanak yağmur başlamış. Ev sahipleri;

-Bu yağmurda sokağa çıkılmaz, geceyi burada geçir. Diye ısrar etmişler.

ARKADAŞ, “tamam, peki” demiş.

Biraz sonra bakmışlar arkadaş ortada yok, her yeri arıyorlar yok. Az sonra kapı çalınmış, açmışlar bakmışlar ki, ARKADAŞ sırılsıklam.

- Nereye gittin? Demişler.

- İki dakika eve gidip pijamamı aldım geldim demiş.

İşte alınan ŞOK sokağa çıkma hikayesi de böyle. Herkes “sokağa çıkmamak için sokakta”.

Eğer dünyada coronavirüsle ilgili olarak alınacak en kötü karar nasıl olur? Diye bir yarışma düzenlense, alınan böylesi bir karar açık ara birinci olurdu.

Karardan sorumlu bakan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “daha erken açıklasaydık insanlar marketlere dolacaktı” diyor. Peki, şimdi hem de panik halinde dolmadılar mı? Bir gün önce açıklansa ne zararı vardı.

Bilim kurulunda yer alan bir üye bile; “evin önünden karı kürekle kazıyorduk, şimdi çığ düştü” diyor. Diğer bilim kurulu üyesi de; “son 5 gün iyi gidiyordu… ama maalesef şimdi korkunç bir buluşma olasılığı var” diyor.

Peki, bu kararları kim veriyor?

Biz yine de diliyoruz ki inşallah sonuçları kötü olmaz. Ancak konuya ilişkin yazılanlara bakıldığında iyimser olunamıyor.

Evet, bu virüs tam bir bela, toplumun önemli bir kesimi özgürlük adına, diğer bir kesimde ailesinin geçimini sağlamak adına bir bedele katlanıyor. Katlanılan bu bedelin alınan günübirlik böylesi kararlarla heba edilmesi yazık oluyor. Buna neden olanlar durumun farkında mı?

Eğer verilen bu karar sonrası hastalıkla ilgili olumsuz gelişmeler artış gösterirse, kararı verenlerin ödeyeceği bedel olması gerekmez mi?

Evet, görüyoruz, ortam tavus kuşunun kanatları gibi rengarenk değil. Tam tersi kapkara. Toplum olarak bilimin gösterdiği yol olan davranışlara şikayet etmeden uymak zorundayız. Ama krizi yönettiğini sananlarda aynı ilkelere göre davranıp, basiretli kararlar vermek zorunda.

Veremiyorlarsa yoldan çekilsinler. Uyduruk istifalar yerine bilim doğrultusunda hareket etsinler.

MASKELERDE VERİLEN SON KARAR NE?

Bir konuda bu kadar sık karar değiştirmek, karar verme yetersizliğinin en güzel göstergesi değil mi? Bildiğim kadarı ile maskelerle ilgili serüven şöyle başladı ve devam etti.

-Yeterince maske üretildi. Arzu edene satacağız.

-Satmayacağız, PTT’den gidin alın.

-Yok, yok EPTT değil, E-Devlet yolu ile alın.

-Eczaneler satamaz yasakladım.

-Eczaneler dağıtacak.

Bu kadar basit bir konuda bile bu kadar kararsızlık ve zıt kararlar olur mu?

Bu arada benim kolonya paketi de daha gelmedi.