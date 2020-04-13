Dua, Allah’a yalvarmak, bir dilek, istek ve niyazda bulunmaktır. Kişinin zor, dar ve sıkıntılı zamanlarında dileklerini yaratanına arz ederek kolaylıklar ve sıkıntılarının giderilmesini istemesidir. Yalnız dua hem darlıkta ve hem de bollukta yapılması gerekir. Kişi her fırsat ve durumda Allah’a sığınıp dua etmelidir.

Dua insanın yaratılışından beri vardır. Dua edip yaratanından isteklerde bulunmak insanın fıtratında yani yaratılışında vardır. Dua, insan için bir ihtiyaçtır. İlkel kabilelerin bile dua ettiği bir gerçektir. Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslâmiyet te duaya büyük önem verilmiştir.

Kuran’ı Kerimde Allah’a dua etmek teşvik edilmiş, sadece O’na dua edilmesi gerektiği ve O’nun da duaları karşılıksız bırakmayacağı beyan edilmiştir. Mü’minûn Suresinde (23/60) “Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin ve duanızı kabul edeyim.” Bakara Suresinde (2/186) “Bana dua edenin duasını kabul ederim” buyurdu. Araf Suresinde (7/55) “Rabbinize boynu bükük ve alçak gönüllü olarak hafif sesle dua ediniz” buyurulmuştur.

Bu ayetler duanın yapılması gerekliliğini ve inanan için duanın önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu konuda Kur’anda daha çok ayet olduğunu belirtmek isterim.

Hz. Peygamber Efendimiz de bazı sözleriyle duanın önemini açıkça belirtmişlerdir: “Dua ibadetin ta kendisidir.” (Tirmizî) “Allah katında duadan daha şerefli bir şey yoktur.” (İbn Mace, Dua,1)

Dua eden kişi Allah’ın huzurundadır. O’nun yardımına muhtaç olduğunun bilincindedir. Duada istenen ilahi rahmet, merhamet ve yardımdır. Dua dil ile telaffuzla dudaklarla başlar, kalbe iner ve oradan da Allah’a ulaşır. Semaya açılan eller dua halini güçlendirir. Samimi ihlasla yapılan duayı da Rabbimiz geri çevirmez.

Yalnız İslam Dininde duadan önce kişinin dua ettiği konuda çalışıp-didinmesi ve sıkıntısını bu şekilde gidermesi şartı vardır. Bir konuda içine düştüğün sıkıntıların giderilmesi için bütün gücünle uğraşmalısın. Sıkıntılarını önce kendin gidermelisin. Bunun için “sebeplere yapış sonra dua et” denilmiştir. Allah’ın sana verdiği güç, kabiliyet ve imkânları kullanmadan dua etmek Allah’a görev yüklemek abestir, olmaz. Tevekkül de böyledir. Bunun için “Tedbir kuldan, takdir Allah’tandır” denmiştir.

Duadan önce günahlara tövbe etmek ve üzerinde olan insan haklarını ödeyerek onlarla helallaşmak önemlidir.

Başımızdan gitmeyen korana virüsünü yok etmek için de insanların, bilim adamlarının çalışıp çareler üretmesi şarttır. Bu gayretleri göstermeden Korona virüsünün gitmesi konusunda dua etmemiz sebeplere yapışmadan yapılmış bir dua olur. Ama yapacağımız dualar inşallah bu sıkıntının giderilmesi yollarını bize açar. Bizi bu hastalıktan kurtarır.

Bazılarının Korona konusunda dua edilmesini eleştirmesi yersiz ve abestir. Bu eleştiriyi yapanlar da zorluk ve darlıklarında dua ile Allah’a sığınırlar. Biz koronanın yok edilmesi konusunda dua eder ve bilim adamlarının buna çare bulmasını Allah’tan isteriz. Dualarımızla Allah’ın bizlere tedavi yollarını da bulmamızı kolaylaştıracağını ümit ederiz. İnşallah bu konudaki gayretler de boşa çıkmayacaktır.

Dua, çaresizlerin çaresidir.

Dua, sıkılan- bunalan insanın huzur ve ferahlığa kavuşmasıdır.

Dua, insanın içinde düğümlenen sıkıntılarının çözülmesi ve hayata daha güçlü bağlanmasıdır.

Dua, ruhun gıdasıdır; insanın içinin ferahlaması, ruhen rahatlamasını sağlar.

Dua, toprağa ekilen bir tohumdur; Rabbımız onu mutlaka yeşertir. Toprağa tohumu ekmeden ürün bekleyemezsin. Gayret kuldan, takdir Allah’tandır.

Dua edelim: Her türlü güzellikler, sağlıklı günler, mutlu bir hayat bizlerin olsun. Korona, diğer hastalıklar, yokluklar, zorluklar ve darlıklar başımızdan tez günde gitsin…

Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde dualarımızın kabul olacağını unutmayalım. Dua bizden, kabulü, takdiri ve mükâfatı yapılan duaları geri çevirmeyen yüce Allah’tandır.