Bu lig seyircisiz olarak 12 Haziran’da başlar… Kocaelisporum şampiyonluğu online kutlar…

TFF’nin demek ki bir bildiği var…

Nihat Özdemir son açıklamasında…

Ligi 12 Haziran’da başlatıp, 19 Temmuz’da sona erdireceğiz” dedi…

Bunu söylerken, tabii ki başta bilim kurulu olmak üzere, FIFA, UEFA ile bağlantılar da kuruldu…

Kulüpler birliği ile toplantılar da yapıldı…

Sonunda böyle bir tarih ortaya çıktı…

Şimdi futbolcular da, kulüpler de, antrenörler de bu tarihe hazırlanıyor…

Süper Lig…

1.Lig…

2.Lig…

3.Lig…

Ve BAL…

Tabii hızlandırılmış şeklinde amatör lig oynanabilir mi ?..

Sanmıyorum…

Çünkü bütün amatör futbolcular dağılmış durumda ve toplanmaları çok zor…

O halde öncelikle profesyonel ligler öne alınacak ve kaos ortamı bitirilecektir…

İnanın bana şu anda kimse sağlık bakanı ve TFF başkanının yerinde olmak istemezdi…

Bu duruda da en başta kulüplerin onlara yardımcı olmaları gerekiyor…

Benden duymuş olun…

Liglerin o tarihten sonraya kaydırılabileceğin düşünmüyorum…

Kocaelispor da böylece şampiyonluğunu tescilleyecek ve seyircisiz de olsa kupasını alacak…

O zaman hepimiz online şampiyonluk kutlaması yaparız, olur biter…

Ben başladım bile, haydi siz de katılın…