Yoksa Bakan Soylu, “günah keçisi” mi ilan edilecek?

Son günlerde öyle olaylar yaşıyoruz ki, gazeteci olarak “şeytanın avukatlığına” soyunmadan edemiyorum.

Önce iki günlük “dışarı çıkma yasağı” kararı…

İşin rezaleti çıkınca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “istifa” açıklaması…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifayı kabul etmemesi…

Ve Soylu’nun “göreve devam” demesi…

Bütün bunlar size göre normal mi?

Yoksa “şeytanın avukatlığına soyunduğumdan” mı benim kafamda “soru işaretleri” fıldır fıldır dönüyor?

Yasak kararı

Önce “yasak kararı”ndan başlayalım.

Yasak kararı açıklandığında, sağduyulu herkes, “Bu nasıl iş? Gecenin bir yarısında yasak kararı mı alınır? Vatandaş panikleyip dışarı çıktı, bir aylık emek boşa gitti” demedi mi?

Kararı eleştirmedi mi?

Gerçekten koronavirüsle mücadelede onca emek bir anda sıfırlanmıştı.

Uzmanlar, “Cuma akşam dışarı çıkanlar, kendilerini 14 günlük karantinaya alsın” uyarısına başlamıştı.

Sokağa çıkma yasağını onaylayan tek kişi yoktu.

Bakan Soylu, bir anda bütün okların hedefi haline gelmişti.

Süleyman Soylu’nun istifası

Önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa açıklamasını tane tane bir okuyalım!

* “Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.

* Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.

* Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.

* İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı.

* Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın…

* Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum…

* Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allaha ısmarladık.

* Allah Milletimizi korusun…”

Soylu’nun açıklaması kelime kelimesine böyle.

Ne diyor soylu?

“Salgının önlenmesine yönelik hafta sonunda sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.”

Yani demek istiyor ki, “Bu kararı ben aldım, ben uyguladım, sorumluluk benim, bu nedenle istifa ediyorum…”

Oysa sokağa çıkma yasağı kararını açıklarken “Sayın cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla…” ifadesini kullanmıştı.

Ama baktı ki, tepki oluştu, Erdoğan’ı oklardan korumak için sorumluluğu üzerine aldı.

Ve son perde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu’nun istifasını kabul etmiyor.

Soylu, bunun üzerine aşağıdaki açıklamayı yapıyor:

*”Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanlığımızın tutumu beni mahcup etmiştir.

*Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır.

*Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah!”

Süleyman Soylu’nun istifası…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabul etmemesi…

İstifa açıklaması, dönüş açıklaması…

Bunların hepsi 2 saatte olup bitiyor.

Topu topu 2 saatte…

Gelelim sadede…

Yani asıl söylemek istediğimize…

Hani cuma gecesi “sokağa çıkma yasağı” açıklanınca herkes dışarı fırlamış, benim deyimimle “alışveriş festivali” başlatmıştı…

Vatandaşlar, “sosyal mesafeyi” korumadan yan yana, dip dibe, sıkış tıkış birbiriyle temasta bulunmuştu ya...

İşte o andan itibaren, koronavirüsle mücadelenin merkezinde bulunan uzmanları aldı bir korku!

Yaşananları, “akıl tutulması” olarak tanımladılar.

“Bugüne kadar iyi getirmiştik, bundan sonra sayılar katlanabilir, sıkıntı artar” dediler.

Sadece uzmanlar değil, artık çoğu kişi aynı görüşte!

Ve yakın gelecekte yaşanması beklenen olumsuzlukların bir tek “olağan suçlusu” var, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu!

Öyle ya, yasak kararını o aldı, onun yüzünden millet panikledi “sosyal mesafe” kurallarını çiğnedi ve virüste rakamlar onun yüzünden artacak…

Beklenti böyle.

Şeytanın avukatlığına soyunan ben, bu olup bitenler karşısında düşünmeden edemiyorum ve soruyorum:

Koronavirüsle mücadele sürecinde, tanı ve vefat rakamlarının olağanüstü artması durumunda, “günah keçisi” şimdiden belli mi?

Süleyman Soylu mu?