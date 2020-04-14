BU GÜNLERDE 

Tanrı bu musibeti neden kullarına musallat etti ?

Herkesin kendi inanç, düşünce ve yaşam tarzlarına göre bir açıklaması oluyor.

Her ne şekilde olursa olsun, sonuçta özellikle 65 yaş üzerinde olanlarımızı eve bağlayıverdi.

Kadınlar için pek alışılmış olmayan bu durum, beraberinde Bir takım sıkıntılar da getirdi. Erkeğin sürekli evde olması nedeniyle ortaya çıkan Ekstra hizmetlerin yanında, ev işlerini yaparken bu güne kadar olan uygulamalarında bir takım zorlayıcı engellerle karşılaşır oldular. Örneğin; Çekil oradan, bu tarafa geç o tarafı temizleyeceğim, bu tarafa geç. Oralara basma, oraları şimdi temizledim. Dikkat et yerlere döküyorsun, şimdi sildim süpürdüm görmüyormusun, Ayağımın altında dolaşma…

Evvelce evde bu kadar uzun süre kalmaya alışkın olmayanlar erkekler de için katlanılması pek kolay bir durum değil. Şimdi kurallar değişti,. Değişen duruma uygun olarak bir takım anlayış ve davranışlarda değişiklik yapmak, yumuşak davranmak, yukarıda sözünü ettiğim uyarılara itiraz etmeksizin uymak, evin içinde varsa balkonda veya bahçede kısa voltalar atarak vakit geçirmeye alışacaksın.

En büyük sorunlardan birisi de, eğer evde bir tane televizyon varsa, kumandanın kimin elinde olacağı, hangi saatte hangi programın ve ya dizinin izleneceği…

Bu durumu fazla uzatmaya gerek yok. Temel’in bir fıkrası her şeyi kısa ve öz olarak ortaya koymaktadır.

Adamın biri kitapçıya gider ve tezgahtara :

- "Evin reisi erkektir adlı kitap sizde var mı?." diye sorar.

Tezgahtar cevap verir :

- "Maalesef beyefendi masal kitabı satmıyoruz."

Eğer temel fıkrasında incelikle yapılmış bu uyarıyı gözden kaçırıp önemini kavrayamamış olursanız, ne olur diye merak ediyorsanız :

Boşanmak için mahkemeye dilekçe veren Temel'e hakim soruyor ;

Evladım herhangi bir neden falan göstermeden, sadece boşanmak istediğini

yazmışsın, hiçbir nedenin yok mu ?

Temel ;

Evliyuz deduk ya !...

Siz isterseniz bunun son cümlesini Virüs nedeniyle evde kalıp hanımla çok samimi olduk ya… diye değiştirebilirsiniz.

Şu yasak biraz yumuşar da hava almak için parka gittiniz diyelim. Mutlaka sizin durumunuzda olan birisiyle muhabbet etmek gerekebilir. Müşterek hiçbir konu bulamayınca inceden inceye politika konuşabilirsiniz.

İki Emekli ihtiyar parkta güvercinlere yem atıyorlardı ,

Birinci ihtiyar : Merhaba beyefendi görüyorum ki siz de benim gibi evdeki fırtınadan biraz olsun yakayı kurtarabilmek için hava alıyor, vakit geçiriyorsunuz.

" - Biliyormusunuz, Su güvercinlere ne zaman yem atsam, aklıma bizim siyasetçiler geliyor…

Diğer ihtiyar; " -Neden...???" Diye sorunca ekler ;

" –Neden olacak, yerde dolaşırlarken elimizden yiyorlar, biraz havalanınca kafamıza sıçıyorlar... !"

Bu sıkıntılı günleri hasarsız atlatmak dileği ile...