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Makale Yazısı-Bugün 20:00 TSİ

BU GÜNLERDE 
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Tanrı bu  musibeti  neden   kullarına  musallat etti ?

Herkesin kendi inanç, düşünce  ve yaşam tarzlarına  göre  bir açıklaması oluyor.

Her ne  şekilde olursa  olsun, sonuçta    özellikle  65  yaş üzerinde   olanlarımızı  eve bağlayıverdi.

Kadınlar için  pek alışılmış olmayan bu durum, beraberinde Bir takım sıkıntılar da    getirdi. Erkeğin  sürekli evde olması nedeniyle ortaya  çıkan Ekstra  hizmetlerin yanında,  ev işlerini yaparken bu güne  kadar olan uygulamalarında  bir takım  zorlayıcı engellerle  karşılaşır oldular. Örneğin;  Çekil oradan, bu tarafa  geç  o tarafı  temizleyeceğim, bu tarafa  geç.  Oralara basma,  oraları şimdi temizledim. Dikkat et   yerlere  döküyorsun, şimdi sildim süpürdüm  görmüyormusun, Ayağımın altında  dolaşma…

Evvelce  evde  bu kadar  uzun süre   kalmaya  alışkın olmayanlar  erkekler  de için katlanılması  pek kolay bir durum değil.  Şimdi kurallar değişti,. Değişen duruma  uygun olarak bir takım   anlayış ve  davranışlarda   değişiklik yapmak, yumuşak  davranmak, yukarıda  sözünü ettiğim uyarılara itiraz etmeksizin uymak, evin içinde   varsa  balkonda  veya  bahçede kısa  voltalar atarak vakit  geçirmeye  alışacaksın. 

En büyük sorunlardan birisi de,   eğer  evde  bir tane  televizyon varsa, kumandanın kimin elinde olacağı,  hangi saatte   hangi programın ve ya  dizinin izleneceği… 

Bu durumu  fazla  uzatmaya  gerek yok. Temel’in bir fıkrası  her şeyi  kısa  ve öz  olarak ortaya koymaktadır.

Adamın biri kitapçıya gider ve tezgahtara :

- "Evin reisi erkektir adlı kitap sizde  var mı?." diye sorar.

Tezgahtar cevap verir :

- "Maalesef beyefendi masal kitabı satmıyoruz."

Eğer temel fıkrasında incelikle yapılmış bu uyarıyı gözden kaçırıp önemini  kavrayamamış olursanız,  ne  olur  diye  merak ediyorsanız :

Boşanmak için mahkemeye dilekçe veren Temel'e hakim soruyor ;

Evladım herhangi bir neden falan göstermeden, sadece boşanmak istediğini

 yazmışsın, hiçbir nedenin yok mu ?

Temel ;

Evliyuz deduk ya !...

Siz isterseniz  bunun  son cümlesini Virüs  nedeniyle   evde kalıp hanımla  çok samimi olduk ya… diye  değiştirebilirsiniz.

Şu yasak biraz    yumuşar da   hava  almak için  parka  gittiniz  diyelim. Mutlaka  sizin  durumunuzda  olan birisiyle  muhabbet etmek gerekebilir. Müşterek  hiçbir konu bulamayınca   inceden inceye politika  konuşabilirsiniz.

İki Emekli ihtiyar parkta güvercinlere yem atıyorlardı ,

Birinci ihtiyar :  Merhaba  beyefendi  görüyorum ki siz  de  benim gibi  evdeki  fırtınadan  biraz  olsun yakayı kurtarabilmek için  hava  alıyor, vakit  geçiriyorsunuz.

" -  Biliyormusunuz, Su güvercinlere ne zaman yem atsam, aklıma  bizim  siyasetçiler geliyor…   

Diğer ihtiyar; " -Neden...???"  Diye sorunca ekler ;

" –Neden olacak, yerde dolaşırlarken elimizden yiyorlar, biraz   havalanınca   kafamıza  sıçıyorlar... !"

 Bu sıkıntılı günleri hasarsız atlatmak  dileği ile...

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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