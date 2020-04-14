Anlaşıldı, Türkiye’de en büyük suç “gazeteci” olmak!

Bu ülkede “katil” olabilirsin…

Bu ülkede “mafya” olabilirsin…

Bu ülkede “hırsız” olabilirsin…

Bu ülkede “gaspçı” olabilirsin…

Bu ülkede “dolandırıcı” olabilirsin…

Bu ülkede “rüşvetçi” olabilirsin…

Merak etme, gün gelir, adına “ceza infaz yasası” diyerek bir “af” çıkarırlar, yırtarsın.

Cezaevinden “kahraman gibi” uğurlanır, çevrende “kahraman gibi” karşılanırsın.

Ama bu ülkede sakın “gazeteci” olma!

Düşüncelerini yazıya döküp kamuoyuyla paylaşırsın…

Veya bir haber yapıp toplumu aydınlatırsın…

Özetle “fincancı katırlarını ürkütürsün”…

“Gel” derler, alırlar içeri; af çıkar katil, gaspçı, dolandırıcı, hırsız, mafya tahliye edilir, sen cezaevinde çile çekmeye devam edersin.

Çünkü “haber yapmak” ve “yazı yazmak”, bu ülkede en büyük suçtur.

Affedilmez suç!

Bir başkasını öldürürsen…

Bir başkasının malını çalarsan…

Bir başkasını dolandırırsan…

Gün gelir affedilirsin, ama haber yapıp yazı yazarsan, asla!

İşte dünden itibaren aftan yararlananlar bırakılmaya başlandı, ama onlarca gazeteci içeride.

Onların burnu sürtülecek.

Onlar “dünyanın kaç bucak” olduğunu görecekler.

“Gerçekler” nasıl yazılırmış, “eleştiri” nasıl yapılırmış, anlayacaklar.

Kim bilir, belki “tövbe etmelerini” bekliyorlardır.

Tövbe etsinler, bize mutlak destek versinler…

Tövbe etsinler, her aldığımız kararı ve her yaptığımızı alkışlasınlar…

“Dikensiz gül bahçesi” istiyorlar.

“Halk aydınlanmasın, uyutulsun” istiyorlar.

İyi suçlu, kötü suçlu…

Devlet, suçluları “iyi suçlu”, “kötü suçlu” diye ayırır mı?

Suçlu, suçludur.

Bizde ayırdılar.

Bu ayırım, hukukun özüne aykırıdır.

Adalet ilkelerine terstir.

Vicdanları yaralar.

“Bizden olmayanlara af getirmeyelim” diye bir anlayış olabilir mi?

Hukukta bunun yeri var mıdır?

Bir şey daha…

Hani şahıslara karşı işlenen suçları devlet affetmezdi?

Bugüne kadar ne zaman “af” gündeme gelse, kamuoyu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan hep aynı sözleri dinledi:

“Devlete ait suçları devlet affeder, ama şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur.”

Erdoğan, bu görüşünü bilmem kaç kez tekrarlamıştır.

Her fırsatta…

Her ortamda…

Ne oldu şimdi?

Tam tersi!

Devlet, devlete karşı işlenen suçları affetmedi; şahıslara karşı işlenen suçları affetti.

Af kapsamına bakın, yüzde 90’dan fazlası şahıslara karşı işlenen suçlar.

Hani ne oldu?

Adam cinayet işlemiş…

Mağdur olan, canı yanan, acı çeken kim?

Ölenin yakınları…

Peki, ölenin yakınları affetmeden, sen o caniyi nasıl ve neden affediyorsun?

Yine…

Hırsızlık yapmış, adamın malını çalmış…

Malı çalınan affetmiyor, sen affediyorsun.

Bu nasıl bir anlayış?

Ortada yığınla “suç mağduru” var.

Çıkarılan af yasası, bunların yaralarını tekrar kanattı.

İktidar ise bu yasayla kendini korumaya aldı, kendine karşı gelenlerin burunlarını sürttü.

Tekrar başa dönelim.

Bu ülkede gazeteciliği “en büyük suç” ve gazetecileri “burunları sürtülecek kişiler” olarak görmeye devam edersek, temel sorunlarımıza çözüm bulamayız.

Eleştiri yasaksa, “doğru” bulunamaz.

Eleştiri yasaksa, “gerçekler” ortaya çıkarılamaz.

Eleştiri yasaksa, “demokrasi”den söz edilemez.

Demokrasinin bulunmadığı ülkeler, “dünyadan soyutlanmış” ülkelerdir.

Uluslararası ilişkilerde, ilk, o ülkede “basın hürriyeti” bulunup bulunmadığına bakılıyor.

Basın hürriyeti yoksa, “defter” kapatılıyor.

Bunu hâlâ göremediysek yazık bize!

Medyayı bitirdik.

Gazete ve televizyonların yüzde 95’i çalışanlarıyla birlikte “yandaş” oldu.

Gerçekleri yazmaya çalışan gazetelere ise ya “ambargo” uygulanıyor, ya da çalışanları mahkemelerde süründürülüyor.

Hepimizin, tüm insanlığın koronavirüsle savaştığı şu günlerde bile, ülkemizde gazeteciler “düşman gibi” hedef gösteriliyor.

Basın özgürlüğünde dünyada 157’inci sıradayız

Sevgili okurlarım, her yıl “Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi” yayınlanır.

Her yıl nisan ayında…

Bu yıl henüz yayınlanmadı.

2019 raporu önümde.

Türkiye, 180 ülke arasında 157’inci sırada.

İşin üzüntü veren iki yönü var.

BİRİNCİSİ; sıralamada sürekli geri gidiyoruz. 12 yılda 57 sıra geri gitmişiz.

İKİNCİSİ; Türkiye ne yazık ki dünyada en fazla profesyonel gazetecinin cezaevinde olduğu ülke!

Söylemek istediğim şu:

Önce bu ayıptan kurtulmalıyız.

Bu ayıp, Türkiye’nin ayağında pranga!

Bu prangayı söküp atmazsak, sorunlarımızdan kurtulamayız.

Bunu böyle bilelim!