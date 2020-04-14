Almanya’da bir Türk ve; İŞTE SOSYAL DEVLET…

Sosyal Medya’da, 25 yıldır Almanya’da yaşadığını belirten, işyeri sahibi bir vatandaşımızın görsel iletisi yayınlandı.

Özetle diyor ki;

“Adaletin ve hukukun olduğu yerde hiçbir insan zorluk çekmiyor. Şahsım adına Alman devletine teşekkür ediyorum. İşyerlerini destekleme projeleri var. Kiralarımızı ve bir takım sosyal haklarımızı ödüyor. Evlerinize girin, devlet olarak arkanızdayım diyor. Bugüne kadar verginizi aldık, trafik cezası aldık. Bu paralar bizim ya da hanedanların cebine girmedi, bu tür afet zamanlarında vatandaşımızın ihtiyaçları için harcanmak üzere saklandı. Alman devleti, işveren-işçi, issiz, inançlı-inançsız, Kürt-Türk-İngiliz, Fransız, Alevi-Sünni ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarının yanındayım diyor. Darısı, hasretini çektiğimiz ülkemizin başına.”

Korona belası karşımıza çıktıktan bir süre sonra, Cumhurbaşkanımız, 100 milyar TL’lik bir “destek paketi” açıkladı. Paketin en önemli kalemlerinden biri; uçak biletlerindeki yüzde 18 olan KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi, diğeri de; konut kredilerindeki teşvikle ilgiliydi!

Ha, bir de 65 yaş üstü vatandaşlar için “maske-kolonya” dağıtımı!.. Sizi bilmem ama ben hala o maske ve kolonyayı alamadım! Sonra öğrendik ki, bu büyük hediyelerin dağıtımı için Cumhurbaşkanlığı forsu baskılı poşetler hazırlanıyormuş!.

“KIZILAY nerede?” diye soruyordu kimileri. Meğer Kızılay, öteki kıtalarda önemli hizmetler veriyormuş!

AKP iktidarıyla birlikte kurulan, ne Meclis’te ne de Sayıştay’da hesap vermeyen, gizemli bir kuruluşumuz daha var; TİKA.

Peki bu TİKA- yani “Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı” ne yapar? Arnavutluk’a 5 ambulans bağışı, Somali’de Parlamento binası ve yol yapımı, medikal cihaz desteği, Pakistan’da su arıtma tesisi, Kenya’da 5 bin kişilik su kuyusu açılması gibi, Kolombiya’da, Uruguay’da, Nijer’de, Ürdün’de, Bosna-Hersek’te, Afganistan’da, Moğolistan ve Meksika’da türlü hizmetler yapmış.

Elbette, dünyanın dört köşesinde ülkemizin şanının yürümesi mutluluk verici bir olay.

Ama, bizim çok bilinen bir atasözümüz var;

“Camiye lazım olan kiliseye haramdır” deriz!

Türkiye Cumhuriyeti BÜTÇESİ içinde, böylesine afet zamanlarında, bu ülke vatandaşlarını koruyacak, kollayacak, YAŞATACAK maddi kaynağımız var mı?

Tıpkı Almanya’da yaşayan işyeri sahibi vatandaşımız gibi, bu ülkenin “VATANDAŞLARI” olarak, “kendimizi maddi-manevi güven içinde hissediyor muyuz?”

“Kapatın” demiş devlet, adam lokantasını kapatmış. Buzdolabında korunan eti, sütü malzemesi var. “Elektrik borcunun ödenmediği” gerekçesiyle elektriği kesilmiş!

Elektrik Dağıtımını yapan “ÖZEL ŞİRKET.” Şirket, her ihtimale karşı elektriği kesiyor, çünkü iyi bir açma parası da tahsil edecek! Vatandaşın uğradığı zarar umurunda mı?

Vatandaş itiraz etse ne olur?

Bu ulusun vatandaşlarına başkalarının ödemediği “KAÇAK ELEKTRİK” ile şirketin riski olan “KAYIP” bedelini ve “SAYAÇ OKUMA” bedelini “özel yasa çıkararak” ödetenler itiraz dinler mi?

Biz evlerimizde otururken, geçmediğimiz köprülerin, otoyolların, uçmadığımız havaalanlarının ve ŞEHİR HASTANESİ denilen ticarethanelerin, “Yap-İşlet-Devret” modeli ile yaptırılan tesislerin “GEÇİŞ ve KULLANIM GARANTİLERİNİ” hem de DOLAR karşılığı ödeyen tutsaklarız!..

Ezcümle; “Ekonomik kriz yok!” ama devletin kasası tamtakır!..

Hem sonra, mevcut sarayların ve inşaatları devam eden yazlık sarayların, 115 bin lüks hizmet otosunun giderleri ve kimi ayrıcalıklı Cemaat ve Vakıflara yapılan ve yapılacak “bağışları” var!

İşten çıkarılanları, işsizleri, günübirlik çalışıp para kazanamazsa aç kalacak vatandaşları, kepenk kapatan küçük esnafı, kağıt toplayıcılarını, simit satanları, garsonları, komileri, dağıtım görevlilerini kim düşünecek? Bu ülkede “Vatandaş” olmak kolay mı?

Bu koşullarda bile “BEDEL ÖDEYEN” sen olacaksın! Farkında olmasan da ödüyorsun zaten!

“Biz bize yeteriz” kampanyasına en çok bağışta bulunan Merkez Bankası, Ziraat Banaksı, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım, Eti Maden ve Türk Telekom olmuş! Yani en büyük bağışı yine VATANDAŞ yapıyor!

Devlet’ten sürekli ve en büyük ihaleyi alan ve bu başarılarıyla dünya literatürüne geçen 5 büyük şirketten henüz ses yok!

Şu Korona virüs belasından bir kurtulalım, ortaya çıkarlar…