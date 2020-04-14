Kocaelispor’la yola devam ama…

Kocaelispor, yıllarca, öyle ya da böyle yola devam ediyor…

1966’da profesyonel olan kulüp iki darbe, bir darbe girişimi, 99’da deprem faciası, 2009 ekonomik krizi, şimdi de koronavirüs yüzünden ön sıralarda yer alma gibi felaketlere rağmen, yarınlara umut olan sosyal kurum özelliğini sürdürüyor…

Yüzölçümü ile nüfusu tamamen ters orantılı şehirler arasında kentimiz. Belki de bu virüs yüzünden en ön sıralarda yer almaktadır…

Yine deprem sonrasındaki gibi, bu virüs salgınından sonra da ülkeyi ayağa kaldıracak ekonomik güç, yine bu kenttedir…

Bu yüzden de Kocaelispor, her zamanki öneminden daha da fazla önem kazanmıştır…

Yeşil-Siyahlı takım, bu unsurlarıyla bile, kesinlikle kimsenin rakip olamayacağı bir takımdır. Önce, bu efsane takımın gerçekten de hepimizin gurur duyacağı bir takım olması için bir şeyler yapmalıyız...

Sırf bunun için de, marka değerini yükseltmeli, gelecek yıllara planlı programlı ve her şey ile tam olarak hazırlanmalıyız.

Öyle efsane bir takımın geri dönmesi kolay bir şey değildir. Bu takım kolay kolay efsane olmamıştır. Bir çırpıda bir 3.Lig şampiyonluğu ile her şey bitecek anlamına gelmez. Daha çok yapılacak işimiz vardır. Bunun için el birliği ile gönül gönüle hele hele şu zor günlerde birbirimize yardıma alışmışken, Kocaelispor morali çevresinde daha da kenetlenerek toparlanmalıyız.

Biz bu motivasyonun aynısını, 1999 depreminde yaşadık. Deprem zamanda peşinden ayrılmadık ve sonunda da takımımız için İsmetpaşa Stadı'nda bir araya gelerek, gönül birliği yaptık. Bu bile başlı başına bir destandır aslında. Türkiye Futbol Federasyonu ise bu gücü maalesef görmemiş ve hepimizi büyük bir yalnızlığa duçar etmiştir. Sonunda da Kocaelispor amatör kümeye kadar düşerken, TFF kesinlikle bundan 1 gram vicdan azabı çekmemiştir.

Sonuçta da yine yalnız kalan Kocaelispor, kendi küllerinden doğmuştur. Yine böyle olacaktır. Bunun için de birlik ve beraberliğimizi bozmadan, kalp kırmadan ve geleceği oluşturacak fidanları yeşerterek, kulübümüzün tam arkasında destekçi olup, yola devam etmeliyiz.

Bu krize sonrasındaki canlanmanın kilit noktası Kocaeli Stadyumu ve Kocaelispor olacaktır…

Kocaelispor Sevenler Derneği böylesine güzel bir şeydir. Bunu iyi değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Bir daha böyle bir fırsat asla gelmeyebilir. Bu fırsatı iyi kullanmalıyız. Zira şu anda icralık dosyalar olursa, imdat simidi Kocaelispor’u Sevenler Derneği olacaktır. Bunun için herkesin aklını başına devşirmesi ve bu akıllı plan ve projeye tam destek vermesi gerekir.