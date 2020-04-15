“Aydınlık Pınarı” KÖY ENSTİTÜLERİ…

Cumhuriyet’i kuran ve ülke yönetiminde sorumluluk üstlenen kadrolar, yurt ve insan sevgisiyle dolu güzel insanlardı.

Onlar, ülkenin ve vatandaşın refah düzeyinin gelişmesi için çaba gösterdiler.

Fabrikalar, sağlık tesisleri kurdular. Özellikle de “kitlesel eğitim” için büyük emek verdiler.

Köy Enstitüleri, nüfusun yüzde 80’ninin yaşadığı köylerden seçilen ve çoğu yoksul aile üyesi, ilkokulu bitirmiş çocukların çok yönlü eğitimlerini ve kısa sürede eğitim ve üretime katılmalarını hedefleyen bir mucize eğitim düzeniydi.

Ne yazık ki, 1950 sonrası iktidara gelen Demokrat Parti döneminde, toprak ağaları ve Cumhuriyet’e şaşı bakan gerici unsurların kirli oyunlarıyla kapatıldı ve aydınlık meşalesi söndürüldü.

Köy Enstitüleri, bir köşe yazısına sığamayacak kadar derin bir konudur. Bu nedenle, bu konuda sözü değerli eğitimci-yazar Kamil Çöpür’ün son yazdığı esere bırakmak istiyorum.

Kamil Çöpür, “AYDINLIK PINARI-KÖY ENSTİTÜLERİ” adlı kitabında, Akçadağ Köy Enstitüsü mezunu olan babası Hüseyin Çöpür’ün öğrencilik ve öğretmenlik yaşamını anlatıyor.

Bu kitapta, Köy Enstitüleri’ne nasıl öğrenci seçildiğini, bu okulların onurlu ve idealist yönetici ve öğretmenlerinin kişiliklerini, sözlerini, öğrencilerine ve eğitime yaklaşımlarını göreceksiniz.

Bu kitapta, bu okulların “Yönetici-Öğretmen ve Öğrenci” elbirliği ile nasıl inşa edildiğini, nasıl yoktan var edildiğini, okula elektrik getirmek için ne tür çabalar gösterildiğini anlayacaksınız.

Bu okullardan “Eğitmen” olarak mezun olup, yine köylerde görev üstlenen, yürekleri “insan ve yurt sevgisi” ile dolu insanların o köylerin kaderini nasıl değiştirdiklerine tanık olacaksınız.

Öte yandan, ortaçağ artığı “ağalık düzeninin” ve köylerde beleş yaşama olanağı bulan “ulu kişi” sayılan karanlık kişilerin bu aydınlığı söndürmek için ne tür oyunlar oynadıklarını anlayacaksınız.

Bu kitapta, Köy Enstitüleri’ne karşı olan kimi siyasal güç sahiplerinin, bu okullara, yönetici ve öğretmenlerine nasıl ahlaksızca iftiralar attığını göreceksiniz.

Bu kentin duyarlı insanları; bu kitabı mutlaka okumalısınız. KOCAELİ gazetesinin değerli yazarı Kamil Çöpür’e ulaşmalı, bu kitabı edinmelisiniz.

Sonra, yakın zamanın ve bu günün “eğitim katliamının” ne boyutta olduğunu araştırmalı ve bu ülkenin geleceğinin nasıl karartıldığını görmelisiniz.

Bu ülkede, özellikle son 15-20 yıl içinde “ULUSAL EĞİTİM” düzeninin hemen her Milli Eğitim Bakanı döneminde nasıl “yaz-boz tahtasına” dönüştürüldüğünü düşünün.

Ne yazık ki bu ülkede, ülkenin ihtiyacı olan “nitelikli insan gücü” yetiştirilmiyor! Bu ülkede bilime ve çağın gerçeğine uygun bir eğitim planlanmıyor.

Bakın, son yaşadığımız Corona Virüs olayı da gösteriyor ki;

“doktor, sağlık görevlisi, hemşire ve sağlık altyapısı” açısından çok büyük eksiğimiz var. Ama, sağlık bir ticari faaliyet haline getirilmiş.

Bu felaket nedeniyle, evlere kapanan öğrencilere bilgisayar ve internet üzerinden eğitim veriliyor!

Öyle mi dersiniz?

Bilgisayarı ya da internet aboneliği olmayan öğrencilerin hali nicedir? Düşünün lütfen.

Örgün eğitimde; ilköğretim, Lise ve dengi okullarda, özellikle de ÜNİVERSİTELERDE çağa ve ülkenin geleceğine yönelik bir eğiti-öğretim olduğuna inanıyor musunuz?

Kimi okul ve üniversitelerin yönetim ve öğretim kadrolarına bakın, gerçeği göreceksiniz!

Cumhuriyet’e, Laik eğitime, Mustafa Kemal Atatürk’e, “öğretim birliği yasasına” bilim ve sanata şaşı bakanların ellerinde çocuklarımız harcanıyor, farkında mısınız?