Kocaeli, virüste neden en riskli şehirler arasında?

Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm Türkiye’de 4 hastane yaptırılmasına karar verildi.

Üç hastane İstanbul’da, 250 yataklı hastane ise Derince’de inşa edilecek.

Hastanelerin yapımına başlandı.

Gerekli miydi, gereksiz miydi?

Bunca sıkıntı içinde bu tartışılıyor.

Bir de kafalarda soru işareti bırakan, iki yetkilinin iki ayrı ifadesi var.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadelede başarı kazanıldığını, verilerin yatay seyrettiğini, hastane kapasitelerinin daha yarıdan biraz fazlasının kullanıldığını söylerken…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “4 yeni hastanenin 45 gün içinde tamamlanacağı” açıklamasını yaptı.

Şimdi kafalardaki soru şu:

Madem virüsle mücadelede “korkulan olmayacak” görünüyor…

Madem mevcut hastane kapasitelerimizde daha boşluk var…

Neden 4 yeni virüs hastanesine gerek görüldü?

Yoksa virüs konusunda gerçek sıkıntı 1.5-2 ay sonra mı başlayacak?

Yeni hastaneler, hasta patlamasının beklendiği döneme göre mi planlandı?

Kafalardaki soru bu!

Diğer iki soru da şöyle:

BİRİNCİ SORU: Eğer hastaneler “tedbir amaçlı” yapılıyorsa, bu hizmeti görecek mevcut hazır yapılardan yararlanılamaz mıydı?

İKİNCİ SORU: Hastaneler neden İstanbul ve Kocaeli’nde yapılıyor? En riskli, bu ikisi mi?



Neden en riskli şehirlerden biriyiz?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarından da anlaşılıyor ki, Kocaeli, koronavirüsle mücadelede en fazla risk taşıyan 5 kentten biri.

Risk fazlalığında en büyük etken, hiç şüphesiz, nüfus yoğunluğu!

Yoksa sağlık tesislerinin yetersizliği veya sürecin iyi yönetilememesi değil…

Tesislerimiz yeterli ve kentimizi yönetenler ile sağlık personeli gece gündüz canla başla çalışıyor.

Tek suçlu, nüfus yoğunluğu!

2019 verilerine göre…

Nüfus yoğunluğunda Türkiye ortalaması, yani 1 kilometrekarede yaşayan insan sayısı, 108.

Yoğunluk sıralamasında İstanbul liste başı!

İstanbul’da 1 kilometrekare içinde ortalama 2987 kişi yaşıyor.

Nüfus yoğunluğu en yüksek ikinci il ise Kocaeli.

Şehrimizde 1 kilometrekare içinde 541 kişi bulunuyor.

Eee, Türkiye’nin nüfus yoğunluğu en fazla iki ili dip dibe iç içe olunca, risk yüzdesi de hayliyle yüksek çıkacaktır.

Konuyu bu yönüyle değerlendirmek gerekir.

İşte bu nedenle “sosyal mesafe” tüm şehirlerde önemli, ama İstanbul ve Kocaeli’nde çok daha önemli!

Nüfus yoğunluğu, ilçelerimiz arasında da farklılık gösteriyor.

Sağlık Bakanlığı’nın servis ettiği haritada Darıca, Körfez, Derince, İzmit ve Gölcük neden “kırmızıya” boyalı?

Bu 5 ilçemiz diğerlerinden neden daha riskli?

Buralarda nüfus yoğunluğu çok fazla da ondan…

Kandıra’da risk neden düşük?

Hem nüfusu az…

Hem dağ, bayır…

Nüfus yoğunluğu, salgın hastalıklarda her zaman “en önemli risk” olarak kabul edilir.

Bu nedenle önümüzdeki yıllarda “şehirden kaçış” başlarsa, hiç şaşırmayalım.

Şehrimizin olanakları

Şehrimizin sağlık olanakları çok fazla.

Koronavirüsle mücadelede halen 3 hastane “referans hastanesi” olarak kullanılıyor.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi…

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi…

SEKA Devlet Hastanesi…

Gereksinim duyulmadığından, henüz diğer devlet hastaneleri “kapsam içine” alınmadı.

Daha üniversite hastanemiz var…

15 özel hastanemiz var…

Buralarda da şikâyetler kabul edilip, “ön tanı” hizmeti veriliyor, ama asıl virüs tedavileri 3 referans hastanesinde yapılıyor.

Bana kalırsa, sıfırdan 250 yataklı “sahra hastanesi” yapmaya da gerek yoktu.

Şehrimizde, 10-15 günlük hızlı çalışmayla sahra hastanesine çevrilebilecek o kadar fazla boş binamız var ki!

Fuar merkezi binası var…

Yıllardır kapalı Real ve Carrefour AVM’ler var…

Yapımı yeni tamamlanan kültür ve kongre binası var…

İnşallah gereksinim duyulmaz, ama bu saydığım yerler her yönüyle “hastaneye dönüştürülmeye” uygun!

Her türlü altyapısı hazır, bölmelerini yap, işi bitir.

Özetle…

Virüste, en riskli şehirlerden biriyiz.

Ama dinamik bir yapımız var, olanaklarımız fazla.

Kurallara uyarsak, bu beladan “en az zararla kurtulan şehirlerden biri” biz olabiliriz.