Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak… Acil önlemler alın !..

Amatörler için online toplantı yapalım… Hem de acil…

Önce bu tespiti yapalım…

Zira şu anda herkes başının çaresine bakmak zorunda gözüküyor…

Varsa yoksa Süper Lig ve profesyonel takımlar…

FIFA, UEFA, TFF tamamen, bu işten para kazananlar üzerine yoğunlaşmış durumda…

Pekalâ ya amatörler…

Onlar ne olacak ?..

Yasalara bakarsanız, ismi üstünde amatör…

Ama öyle mi?..

Yarı amatör olan BAL’da bile dönen paralar, parmak ısırtıyor…

Süper Amatör…

1.Küme…

2.Küme…

Buralarda resmen aylık maaşlar ödeniyor…

Transferler taksite bölünüyor…

Maç başı paralar veriliyor…

Yani sadece ismi amatör…

Yoksa her biri birer profesyonel gibi…

Bu duruma kim getirdi ?..

Tabii ki siyasetçiler…

Belediye başkanları…

Onlarla ilişkili kulüp başkanları…

Yöneticiler…

Amatör transfer simsarları…

Bir musibet bin nasihatten iyidir…

COVİD onlara da böyle bir ders verdi…

Alırlar mı?..

Bilemem…

Bu çark yine devam eder…

Dolayısıyla, şimdi bu kulüpler batak içerisinde ya da eşiğinde…

Millet can derdinde…

Sanayi susmak üzere…

Çarklar duracak…

Bu ortamda, kimden, hangi kulüp için, ne parası isteyeceksiniz ?..

Fırtına öncesi sessizlik hâkim…

Herkes evinde haber bekliyor ama…

Haber verecek kimse de yok…

Süper Amatör Lig tamamlanamadı…

2.Küme bitmedi…

Hiç kimse de resmi bir açıklama yapamıyor…

Kulüpler sadece ve sadece virüsün geçmesini bekliyor…

Sonrası muamma…

Bu ortamda, doğal olarak önünü göremeyen ve TFF’yi bekleyen Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, acilen yeni bir yönetim veya mevcut yönetimle ama yeni bir yönetim şekliyle yola devam etmek zorunda…

Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak…

Bu kesin…

Yani sporda da böyle…

Amatörlerin tek gelir kaynağı olan yerel yönetimler, yani belediyeler de ağır darbe yemek üzere…

Tonlarca para harcanıyor virüsle mücadelede…

Daha faturası çıkmadı…

Bu durumda kulüplere nasıl yardım edebileceklerini bilemiyorlar…



KASKF Başkanı Murat Aydın, bugünlerde doğal olarak herkes gibi tempoyu çok düşürmüş, ailesine daha çok zaman ayırmış bir kişi durumuna gelmiştir. Gerçekten yıllardır yaptığı tempolu çalışmalarda yüksek temposu ve onu zorlayan hipertansiyon hastalığına rağmen çalışması, belki tansiyonunun dengelenmesi anlamında önemlidir, ama yorucu olmaktadır…

Her sporcu ailesi gibi, o da ailesini ihmal etti…

Mevcut salgın ortamı, bu açıdan da hayırlı bir olaya vesile oldu…

Hepimiz biraz daha ailemize döndük…

Spor insanlarının aileleri, her zaman diğer ailelere göre daha mağdur olur bana göre…

Cumartesi-pazarı yoktur…

Bayramı seyranı yoktur…

Gerisini siz düşünün…

Evet Murat Başkan…

Buradan öneriyorum…

Mutlaka tek tek görüşmeleriniz oluyordur kulüplerle…

Ama gelin bir dertleşme gibi, online toplantı yapın…

Kulüpler dertlerini anlatsınlar…

En azından dertleşin…

Bu da bir ilk olsun sizin yaptıklarınız içerisinde…

Haydi…

Bakalım en çok öne çıkan sorun hangisi…

Çözüm mü ?..

Tabii ki sizin de Nihat Özdemir gibi şu anda yapabileceğiniz bir şey yok…

En azından salgın sonrasındaki jet olarak oynatılacak profesyonel ligler gibi amatör liglere de hazır olursunuz…

Ne dersiniz ?..