Gerçek halk insanı…

Merhaba sevgili okuyucularım...

Geçen hafta Cuma akşam bir kargaşa, bir facia yaşadık. Ancak bu hafta başı erken açıklama yapıldığı için sanırım akşam kesinlikle bir karmaşa, bakkallara hücum yaşanmayacaktır.

Kısaca söylemek isterim ki geçen hafta son dakika açıklanan sokağa çıkma yasağı sonunda yaşananın ve bugüne kadar ki tecrittin bozulmasının nedeni halkın cehaleti değildir. Tek nedeni güven duygusunun kaybolmasından kaynaklanıyor. Halkın haksız olmadığını da her gün yaşadıklarımızla görüyoruz.

Yıllardır benim telefonumda kayıtlı birçok milletvekilinin telefon numarası vardır. Ve bölge milletvekillerine davet, bilgilendirme, tebrik mesajı yazarım hiçbir şekilde cevap gelmez. Hatta okuyup okumadıklarını bile anlayamam.

Yalnız bugüne kadar tek kişi her seferinde cevap vermiştir. Bende hep cevap verenin danışmanı olduğunu sanırdım. Bir keresinde” lütfen selam söyleyin sayın vekilime, sonuçta sizinle dahi olsa dönüyor.” dediğimde. Hemen cevap verdi; “ Ne münasebet ben danışmana telefonumu vermem, ben kendim cevap veririm.” Dedi.

Samimi söylüyorum çok şaşırmıştım.

Kim mi? Eski milletvekili şimdinin İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet.

Kibir yok ve hala her konu hakkında telefonunda kim varsa herkese toplu halde mesaj çeker ve bilgilendirme yapar, yazılanı okur gerektiğinde cevap verir.

Diğerleri mi? Ancak seçim dönemlerinde mesaj çekerler. O kadar! Mesaj çekenin kim olduğunu bile bilmezler, telefonlarına kayıtlı bile değilsindir.

Şimdi Fatma hanımın Belediye başkanlığını Karamürsel’den takip ediyorum. Geldiğinden beri İzmit için elinden geleni yapıyor. Son 17 – 18 senenin belediye başkanları gibi sükse peşinde, kişisel etiket peşinde değil.

Gelir gelmez hemen halka dokunabilen, halk içinde yaşayan sosyal alanda başarılı idareciler ve başkan yardımcıları seçti, kendine. Seçtiklerinin hepsi kendi kadar güçlü isimler.

Belediye başkanları kendi kadar güçlü insan istemez, alsa bile onun gücünü yok etmek için yanına alır. Yaşadığım için iyi bilirim.

Ancak Fatma Kaplan Hürriyet hanımın böyle bir derdi yok. Güçlü isimlerle beraber oturuyor, tartışıyor halkın yararına kararları birlikte alıp uygulamaya geçiyor. Ve alınan her kararın arkasında da sonuna kadar duruyor.

Güç sarhoşluğu yaşamıyor.

Ekibinden iki kişiyi yakından tanıyorum.

Yıllarca Değirmendere’de ve Gölcük’te birçok sanatsal çalışmalar ve festivaller gerçekleştirmiş olan Dilek Alp.

Dilek hanımı Karamürsel Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Kültür Müdürü iken tanımıştım. Açtığımız resim sergisine katılmıştı. Çalışkan çevresine güleç yüzü ile pozitif enerji yayan düşüncelerini sakin sakin anlatan donanımlı saygın bir hanımefendi.

İzmit Belediyesi Sosyal işler ve Kültür müdürlüğüne getirildiğinden beri her gün müthiş işlere imza atıyor. Arkasında duran, yetkilerini tırpanlamayan bir belediye başkanı olunca büyük bir enerji ve şevkle çalışıyor.

Diğer kişi de Kocaeli’nde eminim tanımayan yoktur. Diş hekimliği kadar sosyal yapısı, yardımseverliği, doğa sporları ile ilgili çalışmalarından tanıdığım tam kelime ile izlediğim değerli insan, Hakan Tanta.

Hiç oturup sohbet etmedik. Ancak yıllardır ilgi ile izlerim. Birçok kesime göre de değerli insan.

Tabii ben yakın izlediğim için iki kişinin ismini yazdım diğer ekip arkadaşları bağışlasınlar yakın tanıdıkça onları da isim isim yazacağım.

Fatma Hanım, Kocaeli’nde korona virüs nedeni ile yaşadığımız felaketi en iyi yöneten belediye başkanı hatta krizi en iyi yöneten yerel yönetimin başında.

Daha dünya üzerinde büyük sorun alarmı Pandemi ilan edilmeden sorunun ne kadar büyük boyut alacağını görerek ekibi ile beraber çalışmalara başlamıştı.

İlk etapta riski alan, kahramanca çalışan sağlık personelinin ihtiyaçlarını belirleyip gerekli çalışmaları yaptı. Onların en fazla kullandığı maskeleri zaman kaybetmeden atölyelerinde hazırladı ve dağıttı.

Olayı öngörüp başka hangi belediye başkanı çalışma yaptı? Hiç biri. Sadece rutin ve Ramazanlık gıda yardımlarını hazırladılar, o kadar. Onu da zaten yıllardır başarı ile yapıyorlar. Kime, kim vasıtası ile dağıtıldığı ise ayrı bir tartışma konusu.

Geri kalan belediyeler tepkiler üzerine kendi kurumlarındaki kursları harekete geçirerek maske üretimine geçti ancak haftalar sonra onu da zaten gözlerine, yüzlerine bulaştırdılar.

Fatma Hanım, işi o kadar geliştirdi ki çeşitli sağlık malzemeleri üretmeye başladı. İlk etap her seferinde sağlık personeline ikinci etap halka dağıtım yaptılar.

Devlet daha dağıtıma geçmeden halkın çoğunluğu aldı bile. Bizde hala yok.

Halkın ihtiyacı yiyeceği ayrım yapmadan “ İzmit halkının hediyesidir” diyerek dağıttı. Hiç kimsenin adı, reklamı yok. Sadece halktan aldığını halka dağıtım var.

Ben kendisini ve ekibini yürekten tebrik ediyorum. Her şey bir kurum yapısında olması gerektiği gibi ve ekibi ile birlikte olduğu için başarılı. Ekibini hor görmediğin sürece verim alırsın.

Dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim dersen, evet belli süre bu seni idare eder. Ancak zaman geçtikçe kazansan bile değerin kalmaz.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i, Ekip arkadaşları Başkan Yardımcısı Hakan Tanta, Sosyal İşler ve Kültür Müdürü Dilek Alp nezdinde isimlerini sayamadığım kahramanları tebrik ederim.