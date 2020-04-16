Olası senaryolara ne kadar hazırız?

Korona ile yatıp, korona ile kalkmaya devam ediyoruz. Hepimiz akşam saatlerinde ölüm oranı, vaka sayısı, entübe sayısı gibi rakamlara odaklanır olduk. Devamında uzmanların yaptığı değerlendirmeler filan derken sağlık terimleriyle hayli zaman geçirmeye devam ediyoruz. Ne kadar sürer, ne zaman biter orasını şimdilik kimse kestiremiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son yaptığı açıklamalarına bakıldığında, vaka oranında bir azalmanın olduğu ve virüsün yayılmasının kontrol altına alındığı görülüyor. Bakan Koca, bir süre daha ölüm oranında artış yaşanacağı ve önümüzdeki birkaç hafta içerisinde “pik”in yakalanacağını söylüyor. Yani ölüm oranında en yüksek seviyeye yaklaşmak üzereyiz. Bu iyi bir şey mi derseniz, sürecin erken bitmesi açısından iyi denilebilir. Ancak izolasyon, sosyal mesafe ve temas kavramları şayet ihmal edilirse, Allah korusun, tam tersi durumlar da yaşanabilir. O yüzden bizler vatandaş olarak evlerimizde kalmaya, mümkün oldukça dışarıya çıkmamaya devam edelim.

Biz evlerimizde oturarak sürece katkı sağlarken, yetkililerin de her türlü senaryoya karşı planlama yaptıklarını düşünüyorum. Daha doğrusu düşünmek istiyorum. Çünkü pandemi sonrası da eylem planlarının devreye alınmalı. Bir nevi seferberlik ilan edilip, gereken tüm adımların atılmalı.

Başta Kaymakamlık ve AFAD olmak üzere ilgili kurumlar ile belediyeler işbirliği içerisinde çalışmalı. Adeta et-tırnak gibi hareket edilmeli. Bugüne kadar nerede eksikler yaşandı, aksayan yerler nerelerdi gibi analizler en ince ayrıntısına kadar yapılmalı. Sağlık çalışanlarıyla, toplumun her bir ferdiyle bu konuda mutlaka tecrübe paylaşımı yapılmalı. Bulaşın azalması salgının biteceği anlamına da gelmediğine göre, bu tedbirler ve dikkatle yaşamayı öğreneceğiz.

Uzmanlar virüsü bir aile yapısına benzeterek, kişiden kişiye bile farklılık gösterebileceğini ifade ediyor. Mutasyon geçirse bile bunun iyi yönde mi kötü yönde mi etki yaratacağını kimse bilemiyor. Tam aşısını bulduk dersiniz, virüs o sıra farklı bir reaksiyon verebilir. O yüzden aşı bulunsa bile muhtemelen en az 1 yılda tam olarak uygulanmaya başlayacak. O güne kadar ve o saatten sonra bile bu yeni yaşam şeklimize alışma konusunda ilgili birimlerin şimdiden harekete geçmesi gerekiyor.

Kamuda işlerin yavaş ilerlediği algısı ve prosedürler herkesin malûmu. Bu alınacak tedbirler ve ortaya çıkan tablo işleri daha da yavaşlatabilir. Virüsün kaybolma eğilimi gösterdiği günlere ulaşırsak, yoğun gündem bizleri bekliyor olacak. O yüzden bugünlerin de kıymetini bilerek doğru düşünce ile adım atılmalı. Çünkü süre azalıyor, kalan zamanda en iyiyi en kısa sürede yapıp verim almak zorunayız.

Pandemi esnasında ve sonrasında Kartepe’de durum hangi düzeyde? Buna da biraz eğilmek gerekiyor. Bilindiği gibi Kartepe çok hızlı gelişen krize rağmen bile belirli bir potansiyeli olan bir ilçe. Gelişmeye çok açık ve dinamik bir coğrafya. Burada yapılacak çok iş var. Belediyede çok sayıda çalışan olmasına rağmen tam verim alınamadığı bir gerçek. Kimilerine iş verilmiyor, kiminin iş-güç umurunda bile değil. Hal böyle olunca enfeksiyon riskine karşı tam bir önlem almak oldukça zor. Peki bekleyen birçok kararın alınıp hızla icraata geçirilmesi gereken ilçede, bu mekanizma nasıl döndürülüp sonuç alınacak açıkçası ben de merak ediyorum. Olağan çalışma performansının yanı sıra, çalışanları ve kurumlarıyla uyum içinde giden yoğun bir çalışma maratonu yaşar mıyız önümüzdeki günlerde? Merakla bekleyip göreceğiz.