Asıl kriz öncesine hazır mısınız?..

Kocaelispor ve Kocaeli’de spor ile ilgili gelişmeleri sürekli bizlerden takip ediyorsunuz…

Aslında bu günlerde böyle olağanüstü şeyler yaşıyoruz ki, bizim de takibimiz öyle kolay değil…

Takımlar dağılmış durumda…

Teknik direktörü ayrı yerde, yönetim ayrı yerde, başkan ayrı yerde, personel ayrı yerde, taraftar darmadağınık…

Yani herkes birbiriyle ancak online olarak görüşebiliyor…

Hepimiz ‘internet-çocuğu’ olduk…

Bu arada toplu halde idman yapamadığı için, futbolcular evde tek tek çalışıyorlar. Bu ortamda da biraz yüzeysel de olsa, bazı konuları izlemeye çalışıyoruz…

Örneğin Kocaelispor ve diğer kulüplerimizde zorunlu bir kongre süreci var…

Zaman geldi çattı…

Kocaelispor’un kongresinin mayıs ayında yapılması gerekiyordu, ancak bu şekilde olması mümkün değil. Tabii ki 1 Ağustos’a kadar bütün kongreler ertelendi. Bu tarihten sonra da yeni bir yönetim oluşturup da transfer dönemini geçirerek, yeni sezonu hazırlanmaya pek vakit kalmayacak. Bu durumda da başkan Hüseyin Üzülmez ve yönetimle devam gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Ancak ne olur, şartlar neyi getirir, tabii ki bilinemez.

Krizden önce önlemleri almak lazım…

Burada Kocaelispor Sevenler Derneği’nin kurulması çok önemli bir gelişme…

Derneğin çalışmalarını sadece online olarak sürdürmesi yeterli değil elbette. Daha çok çalışılması için somut girişimler yapmak lazım. Bunun için de herkesin bu çalışmalara destek vermesi gerekiyor. Çünkü Kocaelispor'un, sadece bu sezonu bitirmesi için 3 milyon liraya paraya ihtiyacı var. Bunun yanında yeni sezon için bir o kadar daha para gerekecek. Belki de daha fazla…

2.Lig’e çıkmanın bedeli bu…

Bu bedeli de takımını seven herkesin ödemesi lazım. Başka türlü bu işin içinden çıkmak mümkün değil. Hüseyin Üzülmez'in tek başına bunları başarması tabii ki imkânsız. Yine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın bu işe el atması gerekiyor…

Bakalım yeni dönemde neler olacak ?..

Sanayicinin durumu ortada…

Şu anda hiçbir sanayicinin kulübe yardım etmek gibi bir durumu olamaz. O zaman diğer kulüpler gibi bizim kulübümüz de küçülmeye gitmek zorunda…

Bakalım şampiyonluk sevinci kursağınızda kalacak mı ?..

Ajanslara baktığımızda, birçok 1.lig kulübünün bile sezonun devamında sahaya gençlerle çıkmaya hazırlandığını görüyoruz…

Yani iflas kapıdaydı artık eşikten içeri girdi…

Kocaelispor bu girdaptan acilen kurtulmak için kolları sıvalı…

2019-2020 Derince takımlarına iyi geldi

Kocaeli amatörünün can damarı olan Derince’de takımlar özellikle bu sezon adeta şov yaptı. 1. Amatör Küme’de şampiyonluğa ulaşan Yavuzspor ve Derincespor ile Süper Amatörde Play-Off oynamakta olan Çınarlıspor, bu sezon altın çağlarını yaşadılar…

Ve tabii ki ağabeyi 14 puan geriden takip eden ikinci sıradaki Belediye Derincespor…

Bunlarla ilgili güzel bir araştırma haberi okuyacaksınız…