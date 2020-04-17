Kim ola ki bu cengaver !..

Kocaeli spor sözlüğüne yeni bir unvan kattı başkan Hüseyin Üzülmez:

Cengaver…

Yani aslında kendisini söylüyor da…

Rakip olarak bir cengaver çıkar mı diye meydan okuyor…

Bu işin kahramanlık olduğunu belirtiyor…

Cengaverlik olduğunu irdeliyor…

Artık birinin çıkacağını hiç sanmıyorum…

En azından Tahir başkanın başka birini çıkarıp çıkarmayacağını bilmediğim için söylüyorum bunu…

Çünkü Büyükakın ne derse o…

“Parayı veren düdüğü çalar” misali…

Tabii ki düdüğü de o öttürecek…

Her ne kadar Üzülmez ‘Başkan benim’ dese de, kendisinin de dediği gibi, asıl başkan Büyükakın’dır…

Hüseyin Üzülmez, 3.Lig 2.Grup’ta en yakın rakibine 14 puan fark atarak şampiyonluğa ulaşmayı beklerken liglerin ertelenmesiyle sarsılan Kocaelispor için açıklamalarda bulunan Üzülmez “Bir cengâver çıkarsa, her şey farklı olur ” derken işte bunu söylemek istiyor…

Yani cengaverseniz ortaya çıkın…

Arslanbeyli Üzülmez “Kulübü Kartepe’ye taşıyacağız’ derken, bir anlamda yeniden aday olacağını ve görevini devam ettirmek istediğini de söylemiş oldu. Üzülmez, tıpkı spor basını gecesindeki açıklamalarında olduğu gibi, övgüyü hak ettiklerini, ama maalesef yerden yere vurulduklarını yine yineledi ama kavgayı da sırf Kocaelispor menfaatleri için yaptığını-yapacağını ekledi.

Başkan Üzülmez daha sonra şu görüşlere yer verdi:

-Alt yapı değişecek, önemli atamalar yapılacak ve model geliştirilecek…

-Selahaddin Dinçel hocamızla gelecek yılın planlarını yine beraber yapıyoruz.

-Eski futbolcularımızla sürekli istişare halindeyiz, yeni dönemde onlardan daha fazla yararlanacağız.

-Yönetim olarak hesapta olmayan 4 milyon lira parayı bizzat biz ödedik…

-Kartepe’den profesyonel bir takım çıkaracağız…

-Tekrar ediyorum, geçmiş dönem maaşları ödedik…

-Tahir Büyükakın başkanımız bize her zaman ve her yerde tam destek verdi ve vermeye devam ediyor.

-Scould ekibi kurduk… Diğer projelerimiz hazır…

-Büyük bir tesis yapacağız… Büyük ihtimalle Kartepe’de olacak…

-Mayısta yapılacakmış gibi kongreye hazırlık yapıyoruz… Ama bir cengâver çıkar mı bilemem ?..

-Eski başkandan (Bahri Yavuz) gelen borçları da ödedik…