Duyduk duymadık demeyin !..

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ile bir sohbet gerçekleştirdik. Tabii ki online olarak. Yani yeni moda ya. Artık tüm röportajlar, haberler, hepsi online…

Murat başkan evinde günlerini geçiriyor. Ailesine daha çok zaman ayırıyor. Ama haftada 4-5 gün çalışmaya devam ediyor. Neler mi yapıyor ?.. 55 yaş üstü amatör kulüp yöneticilerini, başkanlarını, teknik direktörleri arıyor, sohbetler yapıyor. Onları yalnız bırakmamaya çalışıyor. Yüreği yumuşak bir insandır Murat Aydın. Bu tip vefa örneklerini defalarca göstermiştir. Bu konuda da takdir toplamaktadır. Bu sıralar bol bol okuduğunu söylüyor. Bir proje üzerinde duruyor ki, bunu yarın paylaşacağım sizinle. Bu konuda bence önemli bir mesafe alacak ve başarırsa tarihe geçer. Başkan ile yaptığım sohbette online toplantı önerisini gündeme getirdim. Köşemde de yazmıştım. O da okumuş sağ olsun. Bununla ilgili zaten çalışmalar yapılmış. Ben de öğrenmiş oldum. Yani benim yazımdan önce zaten bazı çalışmalar yapılmış. Bu çok daha hoşuma gitti. Yakında bunu da okuyacağız beraber…

Gerçekten bu dönemde amatörlerimiz, şu anda arka plana atılmış durumda. Varsa yoksa profesyonel futbol. Bunu da doğal karşılıyorum. Zira profesyonel demek, para karşılığı yani meslek olarak bu işi yapıyor olmak demektir. Fabrikalar kapanmıyor, üretim devam ediyor, insanlar maaşlarını almaya çalışıyor. Kelle koltukta mücadele veriyor ya, işte futbol da öyle. Kulüpler açık kalacak ki, futbolcular da orada top oynayıp, ekmek parasını kazanmaya devam edecek. İsmi üstünde, yani amatörlük. Para için yapılmaz. Ancak, maalesef ülkemiz öyle bir noktaya geldi ki, amatörler parasız adım atmaz hale getirildi. Bu da yaptığımız en büyük hatalardan biriydi. Bu günlerde iyice ortaya çıktı. Amatörlük artık ülkemizde profesyonel hale geldi. Amatör futbolcular bir yandan fabrikalar da çalışıyor, bir yandan da kulüplerinden aldığı maaşla durumunu dengelemeye çalışıyor. Ancak belediyeler dışında destekçisi olmayan amatör kulüpler, el açmış durumda. Siyasiler ne derse onu yapıyor. Yani siyasi oluyor. Bu ortamda da Murat Aydın'ın projesinde çok önemli Işıklar var. Dediğim gibi daha sonra bunu sizinle paylaşacağım.

Hedef, haziranda Ligi başlatmak, küme düşenleri belli etmektir. Bunun için de hazırlıklar devam ediyor. Küme düşenleri belli etmektir. Bunun için de hazırlıklar devam ediyor. Murat Aydın sürekli Mithat Ağa ile temas kuruyor, birlikte programını yapıyor. Kulüpleri ders sürekli uyarıyor haziran ayına hazır olmaları için. Ancak şu anda Dünyada Hiçbir şeyin garantisi yok, hiçbir şeyi planlamanın geçerliliği yok. Kulüpler de bunun için önlemlerini alsın ve gerekeni yapsınlar. Yarın bir gün ben hazır değildim, olmadı, hakkım yendi denmesin. Olağanüstü günler geçiriyoruz ve bu taşın altına hepimiz elimizi koyacağız. Buradan tekrar uyarmış olayım. Amatör kulüpler hazırlıklarını yapsın. Futbolcularıyla görüşsün, alacak verecek hesaplarını masayı yatırsın ve haziran ayına hazır olsun.

Benden duymuş olun; Dinçel ile devam…

Kocaleispor, yeni dönemde de tenik patron Selahattin Dinçel ile yola devam edecek. Bu benim en önemli isteklerinden biriydi. Hüseyin Üzülmez de benim gibi düşünüyor demek ki… Zira zaten açık açık da söyledi, şimdiden zaman kaybetmemek, spekülasyonlara yol açmamak için Selahattin Dinçel ile devam edeceği belli.

Üzülmez, gelecek senenin planlarını yaptıklarını söyledi. Bu da Selahattin Dinçel ile yola devam edileceği anlamına geliyor. Tabii ki tam 14 puan fark atmış bir teknik adamla yoları ayrılmanın mantığı yoktur. Burada önemli olan, Selahattin Dinçel'in genel kabul görüp görmediğidir. Herkes gönlündeki aslanı söylemeli. Hem de açık açık, ama sezon öncesi. Sonradan söylemenin anlamı olmaz. Kulüp başkanı da Selahattin Dinçel’i göreve getirdi ve o da bu kadar fark yaptıysa, onu da pek itiraz etmemek gerekir. Duygusal davranmayalım, adam takımı açık ara şampiyon yapmak üzere. Bana göre yaptı bile. Dincel, çok önemli işler yaptı ve şimdiden adını kulübün defterine ismini altın harflerle yazdırdı. Güvenç kurtar ile beraber rekortmen teknik direktörler sınıfında ilk iki sırayı aldılar.

Yeni sezonda, yani 2.Lig’de takımın kadrosunun yarı yarıya değişeceği belli. Birçok futbolcu ile yola devam edilmeyecek. Tabii bu durumu bilen futbolcular da, Selahattin Dinçel'in kalmasını istemeyecek. Doğal tepkidir bu. Üzülmez’in, Selahattin Dinçel ile yola devam etmesi noktasında kesin açıklamayı yapmış oldu. Tabii bir de kongre süreci var. Bakalım Hüseyin Üzülmez’in dediği gibi bir cengaver çıkacak mı ?..