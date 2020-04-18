Sokağa çıkma yasağında yoğun trafik

İlki geçtiğimiz hata sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bu hafta da uygulandı. Geçtiğimiz hafta 11-12 Nisan tarihlerindeki sokağa çıkma yasağına vatandaş riayet etti. Sabah mesai saatinde bile her yerde in-cin top oynuyordu.

Sokağa çıkma yasağının başlangıç aşaması sıkıntılı geçse de sonrasında vatandaş evine kapandı. Hatırlayacaksınız, geç ilan edilen sokağa çıkma yasağı yüzünden, tüm yurtta market – fırın ve bakkalların önlerinde kuyruklar oluşmuştu. Ancak daha sonra 48 saat boyunca sokaklar bomboştu. Fakat aynı başarı bu hafta sağlanamadı. Normal bir gün gibi sabah fırına ekmek almaya giden de vardı, duraklarda otobüs bekleyenler de.

Trafik ise tam bir felçti. Polis kontrol noktasındaki trafiğin yoğunluğu, normal günlerden bile fazlaydı Kontrol noktalarını bulunduğu güzergahlarda sabah saatlerinde yüzlerce metrelik araç kuyrukları oluştu.

Peki kim bunlar, görevleri ne, mazeretleri ne? Onları cumartesi sabahında yollara düşüren durum ne? Herkesin kendince mazereti var. Polis ise çaresiz, D-100’de ki tüm araçları durdurup neden dışarıda olduklarını soruyor. Ama dediğim gibi herkesin bir mazereti var.

Geçtiğimiz hafta başarılı olan sokağa çıkma yasağı, bu hafta biraz esnetildi gibi görünüyor. Buna, 4 Nisan’da alınan “15 gün süreyle iller arası seyahat yasağı” uygulamasının sora ermesi etki etmiş olabilir. Bakalım yasağın ikinci günü olan bugün de durum nasıl olacak.

Muhtarlıklara gelen yardım kolileri

ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Yardımlaşmaya en çok ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Pandemi nedeniyle birçok işyeri geçici süreyle de olsa kepenk indirdi. Birçok vatandaş işsiz kaldı. İşsiz kalan ve gelirleri tükenen aileler için neredeyse herkes seferber oldu. Bireysel ve kitlesel çalışmalarda ihtiyaç sahiplerine toplum olarak sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunun en açık örneği ise muhtarlıklarda yaşanıyor. Durumu iyi olan vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, muhtarlıklara destek sağlıyor. Körfez Barbaros Mahalle Muhtarı Lale Mutlu’da gelen yardımlardan dolayı, destekçilerine teşekkür ediyor. Geçtiğimiz gün Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Ender Oğuz’un muhtarlığa ulaştırdığı 10 koli erzak, mahallede ihtiyacı olan ailelere teslim edildi. Bu tür örneklerin daha da çok yaşanması dileğiyle, yardım eden ve ona aracı olanlara teşekkür ediyorum.

Çok kazanan, hiç kazanamayana yardımcı olsun

Zor günlerden geçiyoruz. Sadece Türkiye olarak değil, tüm dünya önemli bir sınav veriyor. Covid-19 virüsü yüzünden ülkemizde ve ilimizde birlerce kişi işsiz kaldı, binlerce iş yeri kapalı durumda. Küçük esnaf son raunttu oynuyor. Dayanacak durumu kalmadı. Devlet kendince destek sağlamaya çalışsa da yeterli gelemiyor. Özellikle kayıt dışı yevmiye ile çalışan vatandaşların durumu harap. Berberler, kahveler, cafeler, çay ocakları, özel okular, servis araçları, lokantalar, tekstil ürünü satan pazarcı esnafı iş yerlerini açamadıkları için tamamen gelirsiz kalmış durumda ve birçoğu kirasını ödemeye devam etmek zorunda. İş yapan yerler ise belli, marketler, manavlar, kasaplar, meyve sebze pazarcıları, eczaneler…

Bu dönemde, iş yapan ve açık olan esnaf, komşusu olan ve iş yerini kapalı tutmak zorunda kalan esnafa destek olmalı. Kazanan, hiç kazanamayana destek olmalı. Düşünün, şu dönemde darphaneye dönen marketler, neredeyse bir aydır kapalı olan bir berberin kirasını ödeyemez mi? Bir eczane yan komşusunun elektriğini ya da suyunu, Bir kasap yan komşusunun bir iki faturasını ödeyemez mi?

Kriz döneminde de çalışmaya devam eden fabrikalar, iş yükü azalan servisçilere, ek destekler sağlayamaz mı?

Belki bazılarınızın kulağına tuhaf geliyor bu okudukları ama yardımlaşma bir koli makarna ve salçayla olmuyor. Çoğu zaman insanlar aç kalmaya razı geliyor ama kirasını ya da faturasını geciktirmeye razı gelemiyor. Unutmamalıyız ki biz bir toplumuz. Bir toplum da kazananlar kazanamayanlardan az olursa o toplumda sıkıntı git gide büyür. Kazanan da kısa sürede kazanamayan konumuna gelir. Bu zor günlerde gerçek paylaşımın ne demek olduğunu iyi anlamak gerekiyor

Temassız toplantılar revaçta

Salgın nedeniyle alınan tedbirler her platformda uygulanmaya başladı. Bir araya gelemeyen iş adamları da kendi tedbirlerini alarak toplantılarına devam edebiliyor. Körfez Ticaret Odası, sadece meclis toplantıların için değil, komite toplantıları için de teknolojiden faydalanıyor. Körfez Ticaret Odası 4-10 ve 13. komite toplantılarını telekonferans üzerinden yapmaya başladı. Temassız toplantı yapabilme fırsatı sunan “Telekonferans” sistemi artık her yerde kullanılır oldu.