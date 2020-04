İşte koronavirüse karşı ‘doğru ve dengeli’ beslenme önerileri!

Koronavirüsle mücadelede alınacak önlemlerin yanı sıra dengeli ve doğru beslenmenin önemine işaret eden uzmanlar, bağışıklık sistemin güçlendirilmesi için tavsiyelerde bulunuyor. Uzmanlar, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için demir, çinko, Omega 3, B12, probiyotik ve sirke kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlara göre, demir içeren kırmızı et, yumurta, kuru meyveler, kuru baklagillerin yanı sıra Omega 3 içeren uskumru, somon, sardalye ile ceviz badem ve yeşil yapraklı sebzeler bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, Koronavirüsle mücadelede bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin, mineral ve takviye gıdalar hakkında şu bilgileri verdi:

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN GIDALAR

Demir: Eksikliğinde bağışıklık sistemini güçsüz düşürür ve enfeksiyonlara duyarlılığı artırır. Kırmızı et, yumurta, kuru meyveler, kuru baklagiller ve yeşil sebzeler yanında C vitamini alınmalıdır. C vitamini demir emiliminin vücudumuzda artmasına yardımcı olur.

Çinko: Bağışıklıkta önemli rolü vardır. Et, karaciğer, yumurta ve deniz ürünleri, çinkonun en iyi kaynağıdır.

Omega 3: Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmayı sağlar. Balık (uskumru, somon, sardalye), ceviz, badem, soya filizi, koyu ve yeşil yaprak sebzeler, keten tohumu, semizotunda bulunur. Haftada 2-3 kez 150 gram kadar alınmalıdır.

B12: Bağışıklık sisteminde, sinir sisteminde ve kemik iliğinde kan hücrelerinin yapımında görevlidir. B12 vitamini, et, süt, peynir, yumurta ve balık gibi sadece hayvansal besinlerde bulunur.

Probiyotlar: Biyolojik değeri yüksek süt ve süt ürünleri probiyotik ve prebiyotik içeren gıdalar, sindirimi kolaylaştırır ve bağışıklık sistemini güçlendirirler. Bağışıklık sistemini güçlendiren dost bakterilere probiyotik adı verilir. Kefir probiyotik bir besindir ve ayrıca B vitaminlerinin emilimini da artırır.

KENDİ TURŞUNUZU KURUN

Ev yapımı turşular hem probiyotik özellik taşırlar ve bağışıklık sistemimizin kuvvetlenmesinde bizi yalnız bırakmazlar. Dışardan hazır alınan bir turşunun tuz içeriği yüksek olabilecekken özellikle tansiyon ve böbrek hastaları için risk teşkil edebilir, bu riski ortadan kaldırmak için kendi turşunuzu kendinizin kurmasında fayda var.

Kullanılmasını önereceğim bir başka bitki ise ginseng. Ginsengi bitki olarak bulmamız pek mümkün olmadığı için multi vitaminlerle desteklenmiş preparatlar olarak besin takviyesi şeklide kullanabiliriz. Yapılan bilimsel araştırmalarda ginsengin fiziksel ve bilişsel yönden olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Bağışıklığı güçlendiriyor, konsantrasyonu arttırıyor.

C vitamini: bağışıklık siteminizi güçlü tutarak hastalanmanızı engeller. Kuşburnu, turunçgillerden, domates, biber, maydanoz, soğan, dutsu meyveler dediğimiz berryler, kabak, brokoli ve yeşil salatalar C vitamin almanızı sağlayacak besinlerdir.

8 BARDAK SUYU İHMAL ETMEYİN

Bunun yanında toksin atımını hızlandırmak ve vücudumuzu canlandırmak için günlük 8 su bardağı su tüketimini ihmal etmemekle beraber taze sıkılmış bazı meyve ve sebze sularının da tüketimini arttırmak çok doğru olacaktır.

Sirke: Tüketimine bağlı olarak gözlemlenen olumlu sağlık etkileri yaklaşık 10 bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır. İlk defa, tıbbın kurucusu olarak atfedilen Hipokrat tarafından sirkenin sağlığa faydalı olabileceği belirtilmiştir. Antik zamanlardan beri, sirke antiseptik bir ürün olarak yaraların iyileştirilmesinde ve enfeksiyonlarla mücadele amacı ile kullanılmıştır. Sebze-meyve dezenfektanı olarak da kullanılabilir hatta suyunuza birkaç damla sirke ilave ederek içebilirsiniz.

Tarhana: Biliyoruz ki tarhana Türk kültürünün vazgeçilmez çorbasıdır, hasta olduğumuz söylediğimiz ilk kelime sana sıcak bir tarhana yapayım bir şeyin kalmaz. Vitamin mineral ve antioksidan içeriğinin yanı sıra besleyici özelliği de yüksektir.

Uyku / melatonin: Üretim ve salınımı karanlık ile başlar ve aydınlıkla sona erer. Aydınlık dönemin uzaması veya aniden ışığa çıkılması melatonin üretimini durdurur. Bu nedenle melatonine “karanlığın biyokimyasal tanımlayıcısı” şeklinde sembolik bir isim de verilmiştir. İnsanlarda melatonin salınımı karanlığın çökmesinden hemen sonra başlar (20:00-23:00), gecenin ortasında (02:00-04:00) pik düzeylere ulaşır, sabah saatlerinde (07:00-09:00) ise sona erer.

Çörekotu: Ekstraktının sağlıklı hücrelere zehir etkisi yapmayıp, tersine olumlu etkisi olduğuna ilişkin bulgular vardır. Tohum özsuyu ve tohum yağının antiviral ve antimikrobiyal etkisinin olduğu bildirilmiştir. Çörek otu tohumunun günlük 30 mg/kg oral kullanımının bağışıklık sistemini güçlendirici etkilerinin olduğu yönünde çalışmalar mevcuttur.

Doğal Antibiyotikler: Sarımsak, kefir, brokoli, zencefil, kekik, kırmızı biber, elma sirkesi ve baldır.

Sarımsak: Yemeklere lezzet verici olarak kullanılmasının yanında birçok hastalığı tedavi etmek amacıyla da kullanılmaktadır.

Kefir: Düzenli tüketildiğinde vücut direncini arttırma da çok önemlidir.

Zencefil: Asya kökenli bir bitki olan zencefilin sağlığa yararı çok eski zamanlardan beri bilinmektedir, yüksek vitamin ve besin kaynağıdır.

Kekik: Kramp çözücü, dezenfekte edici ve balgam söktürücü olarak kullanılmaktadır. Akciğer ve bronşlar başlıca kullanım alanlarındandır.

Bal: Yıllardır medikal tedavide kullanılır, içerdiği vitamin mineral ve aminoasitlerle doğal ilaç olarak kullanılmaktadır. Sadece bakterilere karşı değil virüs, mantar, parazitlere karşı da antimikrobiyal özellik göstererek bağışıklık sistemini güçlendirir. Yaraların hızlı iyileşmesini sağlar. Ağız yoluyla alınan bal immün sistemi güçlendirir.

DÜZENSİZ VE SAĞLIKSIZ BESLENME SERBEST RADİKALLERE YOL AÇIYOR

Beslenme ve diyet uzmanı Özden Örkçü, serbest radikallerin hücre ve dokularda çoğaldığında DNA yapısında hasara neden olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Ayrıca sigara, hava kirliliği, radyasyon gibi nedenlerle de serbest radikaller artar. Artış durumunda kanser, kalp-damar hastalıkları, artritler gibi sağlık sorunları oluşur. Besinlerle birlikte aldığımız antioksidanlar vücuttaki serbest radikallere karşı savaşırlar. Serbest radikallerin yarattığı olumsuz etkinin önlenmesi ve etkisinin en aza indirilmesi için yeterli miktarda antioksidan tüketilmelidir. Serbest radikallerin oluşmasına neden olabilecek diğer bir etmen de düzensiz ve sağlıksız beslenmedir. Özellikle içeriğini bilmediğimiz ürünler, hazır çorbalar, rafine gıdalar (sanayi tipi kek, börek, pasta, bisküvi, iyi pişmemiş ürünler üzerinde yanık ve kömür karası görünümü olan ürünlerden uzak durmak gerek.”

Yukarıda Beslenme ve diyet uzmanı Özden Örkçü’nün önerilerini size aktardım… Özden Hanım’ın önerdiği koronavirüse karşı “doğru ve dengeli” beslenme kalkanı Et, yumurta, kuru baklagil, balık ve yeşil yapraklı sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin…

Türkkan,Rektör Hülagü’yü alkışladı

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, dün sosyal medya hesabından, “Covid-19 pandemisi nedeniyle dijital eğitim aracı olmayan ve bilgisayar, tablet vs için başvuran tüm öğrencilerimizin bu istekleri bir komisyon tarafından incelenmiş gerçek ihtiyaç sahibi olan tüm öğrencilerimize, 2020 bahar döneminde kullanılmak üzere Venüs V7 Vestel cep telefonu ücretsiz olarak adreslerine gönderilecektir” ifadelerinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan yapılan duyuru hakkında, “Kocaeli Üniversitesi Rektörü kocaman bir alkışı hak ediyor. Yanlış yapanı eleştirdiğimiz gibi, doğru yapanı da alkışlayacağız” dedi. Rektör Hülagü, bu davranışıyla öğrencilerden de tam not aldı…

Türk Telekom Kandıra’ya teşekkür

Kocaeli Kandıralılar Derneği kurucularından Ahsen Okyar, son bir aydır Çakırcaali Divanı Kocabayramlar Mahallesinde ikamet ediyor. 15 Nisan Çarşamba günü öğleden sonra Türk Telekom Kandıra’ya İnternet bağlantısı için müracaat etti. Ön bilgi olarak 1 gün ile bir ay içinde işlemin gerçekleşeceği bilgisi verildi. Perşembe sabah saat: 09.00 da aldığı mesajda ise saat: 13:00 ‘e kadar ekiplerin Kocabayramlar’da olacağı bilgisi verildi. Saat:12:00 sularında Türk Telekom ekibi Kocabayramlar’da evin önünde ve çok kısa zaman sonrasında da internet bağlantısını tamamlayarak köyden ayrıldılar. Ahsen Okyar, Türk Telekom Kandıra Şefi Hamza Tüfenk, İnternet kurulum ekibinden Haluk Yaşar ve Emrah Ötkur’a aracılığımızla teşekkürlerini sundu.

679 kişiye 1 milyon 859 bin 88 lira ceza

Koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Kocaeli'nin de bulunduğu 31 ilde 10 Nisan ile 12 Nisan tarihleri arasında 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu süreçte jandarma, polis ve bekçilerin yapmış olduğu denetimlerde, yasağı ihlal edenlere yasal işlemler uygulandı. Yapılan denetimlerde uygulanan ceza miktarı ve kişi sayısını Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy sosyal paylaşım sitesinde yayınladı. Vali Aksoy, uygulamalarda yasağa uymayan 679 kişiye 1 milyon 859 bin 88 lira ceza uygulandığını belirtti. Siz siz olun, yasaklara uyun, yoksa cezayı yersiniz…

Elektrikli ve hibrid otomobil satışları arttı

Ajans Press’in, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, elektrikli ve hibrid otomobil sayısı her geçen gün artıyor. Böylelikle 2020 yılının ilk 3 ayında yüzde 100 elektrikli modellerden 82 adet, hibrid modellerden ise 3 bin 235 adet satıldığı görüldü. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise satışlarda artış yaşandığı saptanırken, 2019 yılının ilk 3 ayında 43 adet yüzde yüz elektrikli, bin 810 adet ise hibrid otomobil satışı yapıldığı kaydedildi. Satışların yanı sıra aynı zamanda bu otomobillerin modellerinin de arttığı ortaya konuldu.

SPOR DÜNYASINI koronavirüs vurdu!

Medya Takip Merkezi’nin Mart ayı kapsamında yaptığı medya araştırmasına göre, Koronavirüs geçtiğimiz ayın spor gündemini de etkiledi. Dünya genelinde vaka sayısı giderek artan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilen Covıd-19 salgını spor faaliyetlerini de durdurdu. Futbolda da pek çok lige ve turnuvaya ara verildi. Avrupa’da yerel ligler ve Şampiyonlar Ligi süresiz ertelenirken EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021 yazına ertelendi. Birçok kulübün ödeyeceği maaşlarda indirime gitme kararı almasıyla, virüs salgını futbolcu maaşlarını da etkilemiş oldu.

ÇAKIR’DAN EVDE KAL ÇAĞRISI

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını hakkında spor camiasından mesajlar gelmeye devam etti. Avrupa'da ülkemizi temsil eden başarılı hakemlerimizden Cüneyt Çakır Kovid-19 hakkında bu seferki rakibimiz çok tehlikeli açıklamasını yaparken, evde kalma uyarısı yapmayı da unutmadı. Bir video görüntüsü paylaşarak; “Evde kalarak, hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyalım. Haydi Türkiye, bu maçı hep birlikte kazanabiliriz.” Açıklamalarında bulunan FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır ay boyunca medyada yer aldığı 37 bin 660 haber ile kendi kategorisinde Mart ayını birinci tamamladı. Çakır’ı sırası ile başarılı hakemlerimizden 2 bin 318 haber ile Ali Palabıyık ve 2 bin 184 haber ile Mete Kalkavan takip etti.

Ağrılılardan birlik ve beraberlik mesajı

Türkiye Ağrılılar Konfederasyonu Başkanı Mustafa Acar ve başkan yardımcıları Enver Yıldırım ile Mirza Mehmet Taşdemir, Ağrı'nın kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajda, “Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümünü idrak etmekteyiz. Bilinmelidir ki Ağrılı kardeşlerimiz, dün olduğu gibi bugün de bu vatanın selameti, din ve millet uğruna canını feda etmekten çekinmeyecektir. Aziz bayrağımızın dalgalandığı her yer bizler için kutsal vatan toprağı; aziz devletimiz, Kürt'üyle; Türk'üyle el ele vererek birbirimize sahip çıkacağımız sarsılmaz bir aile ocağıdır.

Bizler konfederasyon yönetimi ve üyeleri olarak bu önemli günün ve bilincin tüm dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan Korona Salgınına rağmen kutlanması, her şartta anılması ve gelecek kuşaklara da aktarılması için gönül bağıyla da olsa gündemde kalmasına büyük bir önem vermekteyiz. Bundan bir asır önce, her türlü fakru zaruret içinde olmalarına rağmen dünyaya meydan okuyan, yedi düvele karşı mücadele veren, muzaffer ordumuzun ve aziz milletimizin torunları olarak bu zor günleri de birlik ve beraberlik ruhuyla atlatacağımıza inanıyoruz. Bu vesile ile Kurtuluş Bayramımızı kutluyor; saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz” dediler…

Kocaeli’de 70-80 bin Ağrılı var… Yoğunluk; Körfez, Hereke ve Dilovası’nda…

TARİH 19 NİSAN 1925

Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim'in Milli Bayram olması yasalaştı.