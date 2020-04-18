YAPRAK BİTLERİYLE MÜCADELE

Saygıdeğer okuycularım;

Bu dönemde (İlkbahar döneminde) yaprak bitleri, birçok bitkiye zarar vermektedirler. Bilhassa erik, elma, armut, şeftali, kayısı, kiraz vs. ağaçlara zarar yapan yaprak bitleri veya püseron denilen haşere, yaprakların özsuyunu emerek ve yaprakların şeklini bozarak büyük tahribat yapmaktadırlar. Yaprak bitleri, bu dönemde güllere ve diğer bitkilere de oldukça çok zarar vermektedirler. Yaprak bitleri tahribatını daha ziyade yaprakların özsuyunu emmek ve yaprakların şeklini bozmak suretiyle yaparlar. Yapraklar kıvrılır; yaprağı elle açıp arka tarafına bakıldığı zaman bitlerin buralarda saklandıkları görülür.

Bazen yaprak kıvrılmaları, mantari hastalıklardan da meydana gelebilmektedir. Bilhassa şeftali ağaçların yaprak ve genç sürgünlerinde evvela hafifça sararıp kıvrılma, kabartılar meydana gelmesi ve kırmızımtırak bir renk alması, “klok” denen mantari hastalık belirtisidir. Bu durumda bit ilacı atılmamalı; mantar ilaçları kullanılmalıdır. Bit ilaçlarını meyve ağaçlarında, güllerde ve diğer süs bitkilerinde ilk görüldüğü zaman atılması ve devamlı kontrol altında tutulması gerekir.

İlaçlama yaparken, çok dikkatli bir şekilde ilaçlama yapılmalıdır. Bitkinin etrafında dönerek hiçbir tarafı kuru kalmayacak şekilde ilaçla yıkanmalıdır. Özellikle yaprakların alt kısımlarının da iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca bit ilacı atılıp bitler öldükten sonra da zamanla hastalık tekrarlayabilir veya atılan ilacın tesirli süresi geçmiş olabilir. Bu bakımdan bu dönemde ve Yaz döneminde de bitkiler devamlı kontrol edilmeli; bitlenme görüldüğü zaman uygun ilaçlardan biri alınarak mücadele yapılmalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...