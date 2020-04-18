Koronavirüs  hapishanesi !

Gözle görülmeyen, elle tutulmayan bir meret!

Hangi milletin, hangi devletin icat ettiği bilinmeyen bir illet…

İnsanların baş belası oldu.

Sanki; ağızdan girdiği görülmüş gibi,

insanların ağızlarına MASKE takılması isteniyor…

İyi de;

Şu koronavirüs denilen görülmeyen,elle tutulmayan illet,

acaba hep ağızdan mı giriyor?

madem ağızdan giriyor bunu saptadınız,

o zaman MASKE denen şeyi insanlar neden temin edemiyor?

Görünmeyen, elle tutulamayan VİRÜSÜ tespit edenler,

inanları aylardır EV HAPSİNDE tutmaya çalışıyor.

Yaşları 65 ve üzeri olanlar DIŞARI çıkmasın diyorlar,

Şimdi de 20 yaş altı olanlar buna dahil edildi…

Türkiye de 31 il sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Cezaevlerinde yatan 90 bin kişi sokağa salındı.

EVDE KAL sloganı ile birçok kişiye yasak getirildi,

gariban BORÇLUARIN mahalle bakkalındaki VERESİYE defterleri,

hayırseverler tarafından sıfırlandı.

Ama,

Devletin vatandaşa ulaşacağını söylediği,

telefonlarına mesaj ulaşmasına rağmen,

hala kendilerine özellikle ECZANELERİN camlarında,

“MASKE YOKTUR”

“MASKENİN NE ZAMAN GELECEĞİNİ BİLMİYORUZ “

İbareleri yer alıyor.

Eczane önlerinde MASKE için sıraya, kuyruğa girenler :

“-Dış ülkelere bunca yardım gönderen devletimiz,

Bir maskeyi milletine ulaştıramıyor mu?

Bir maske için eczane önlerinde kuyrukta beklemekten utanıyoruz”

diye feryat ediyorlar.

Markete alış-veriş için gidenler, market kapısında,

maskeniz yoksa sizi içeri almıyor!

Siz vatandaşa maske vermiyorsanız değil,

VEREMİYORANIZ (!)

Bu vatandaş ne yapsın?

Bunca günahsız ,65 yaş ve üstü vatandaşı, çoluk çocuğunu gündelik çalışması ile geçindirmek zorunda olan insanları,ülkenin 31 ilinde yaşayan 50 milyon vatandaşı evlerinde hapsetmek yerine,

şu ağza takılan maskeleri de temin edemediğimize göre,

insanları tehdit eden KORONOVİRÜS denilen katil ve katilleri,

boşalan hapishanelere DOLDURSANIZ OLMAZ MI?

GÜNÜN HİKAYESİ:

Akıl hastanesine ziyarete giden kişi camdan dışarıyı seyreden bir hastaya:

-İçeride kaç kişisiniz?

diye sormuş.

Hasta cevap vermiş:

-Siz dışarıda kaç kişisiniz?