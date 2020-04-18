Bu ne yaman çelişki…

94’den beri İlahiyat camiasının içindeyim.

Talebe olarak başlayan ve öğretim üyeliği ile devam eden bu süreçte gerek hayatımızda gerekse camiada değişen birçok şey var.

Ancak 26 senedir değişmeyen hususlardan biri ilahiyat mensubu olmamız hasebiyle bize yöneltilen bir sorudur:

“Siz mezun olunca ne oluyorsunuz?!”

Zaman zaman latife olarak “iyi oluyoruz” diye cevaplardım bu soruyu.

Hatta şaka ile karışık öğrencilerimi de bu hususta uyarır ve “daha bizim ne yaptığımızı bilmeyenler var” diye alanla ilgili bilinçlendirmeye çalışırım derslerimde.

Ancak pandemi sürecinde bu örneğin aslında şaka yapılamayacak kadar ciddi bir mesele olduğunu şaşırarak gördüm.

Daha doğrusu bu konudaki “bilgisizliğin” aslında neredeyse kesim farkı olmaksızın çok geniş bir kitleye hakim olduğunu görünce dehşete düştüm diyebilirim.

Özellikle “bilim insanı” sıfatıyla ahkam kesen ciddi bir grubun “dinle ilgilendiği” için bilimle doğal olarak uyuşmayacağını “düşündüğü” bir sahaya dair bu “düşüncelerinin” aslında “bilmeden fikir sahibi olma” niteliği taşıdığını görünce hayretler içinde kaldım.

Zira benim anladığım “bilim insanı tavrı” eleştirmek için bile olsa “bilerek” konuşması gerektiğinin farkında olmayı beraberinde getirir.

Eleştirdiği şeyi tanıması lazım geldiğini idrak etmeyi sağlar.

Fakat anlaşılan ben “bilim insanı” tavrının, bilimle uğraşan hemen herkeste genel olarak bulunduğu ön kabulümde ciddi biçimde yanılmışım.

Daha da acısı, ben din ve ilahiyat sahasına bilim adına getirilen eleştirilerin, üretilen bilgiye yönelik olduğunu düşünür ve yanlış anlaşılmaları anlamaya çalışırken, aslında meselenin birçokları için daha başında “hiç anlamamak” olduğunu görememişim.

Çünkü zahmet edip anlamaya çalışmak gibi bir dertleri yokmuş.

Buna rağmen hüküm vermekte aceleleri varmış.

Bunun en bariz örneğini bilim kurulu üyelerine kimlerin katılacağına dair tartışmalar ortaya koydu.

Bu tartışmalar esnasında, ilahiyatın bünyesinde din psikolojisi, din sosyolojisi, din eğitimi gibi alanların bulunduğunu bilmeyenlerin, ilahiyatın sadece Kur’an okumayı ve ibadet etmeyi öğreten bir alan olduğunu zannedenlerin arasında “eğitimli kesimin” ciddi bir oranda bulunduğunu görmüş olduk.

Böylesi tutum sahibi “bilim insanlarımıza” iyi niyetle bir çağrıda bulunmak isterim:

İnanmak veya inanmamaktan bağımsız olarak, dinin bilimsel çerçevede de ele alınan bir saha olduğunu Türkiye gerçeğinden öğrenmeye niyetiniz yoksa, en azından yurtdışı uygulamalarına bir bakıverin lütfen. En azından sizin bilmediğiniz alanların, dünya çapında var olabileceğini de görmüş olursunuz.

Zaman zaman “ilahiyatçıdan nasıl profesör olur, olamaz” gibi yargılara şahit olur ve bunları ideolojik birer argüman gibi değerlendirirdim.

Ne yazık ki bu süreçte “aydınlandım” ki aslında bu argümanın altında yatan sebep çok daha basitmiş: Cehalet.

Gözlerimi ve zihnimi acıtan bu aydınlanma ile:

Sadece Cumhuriyet tarihi içerisinde varlığı yaklaşık yüz seneyi bulan kurumların mahiyetinin hala tanınmıyor olmasına mı üzüleyim…

İnsanların “bilim insanı” vasfı taşıdıkları halde bilmedikleri bir alanda ileri geri konuşma “hadsizliklerine” mi kızayım…

Bilmedikleri halde konuşma ihtiyacı hissediyorlarsa, en azından on dakikalık bir araştırma ile bu fakültelerin bölümlerine bakıp, en azından “ne yaptıklarını” anlamaya dair bir zahmete girişme lüzumu bile görmeden atıp tutmalarına mı yanayım, bilemedim.

Bir de ilahiyatlara dair bu görüşlerini Atatürk’ü referans göstererek savunanlar var ki bu durum Türkiye’de din ve Atatürk konusunu sağlıklı tartışmanın ve anlamanın imkanını bize sorgulatıyor.

Ve iddia ediyorum ki Atatürkçülük adına bu kurumlara saldıranlar Atatürk’ü anlamanın yanından bile geçmiyorlar.

Bu halde de geçemezler.

Zira Atatürk’te kendilerinde olmayan bir özellik vardı ki bu “toplumu tanımak ve dinin bu toplumdaki yerini, ilaveten dünyadaki seyrini” bilmek.

Bunu bilmeyenlerin Atatürk’ün bu kurumları neden kurduğunu anlamaları da mümkün değil.

O nedenle olsa gerek, çok ilginç bir tabloya daha şahit oluyoruz ki değer sistemleri itibariyle birbirleri ile fikren anlaşmaları mümkün görünmeyen bazı cenahlar konu ilahiyatların ve diyanetin kapatılması olunca, aynı noktada buluşuyorlar…

Öyle ki, birbirlerini en ağır biçimde itham eden bazı kesimlerin anlaşabildiği belki de tek nokta ilahiyatların ve diyanetin kapatılması oluveriyor!...

Haliyle insanın sorası geliyor:

Bu ne yaman çelişki, değil mi?!...