Kod var, maske yok!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından maskelerin ücretsiz şekilde kamuoyuna dağıtılacağının duyurusunun yapılmasının ardından, vatandaşlar kişi başı 5 adet maske için cep telefonlarına kod gelmesini bekledi. Sağlık Bakanlığı tarafından eczanelere gönderilen maskeler ilk 2 günde dağıtımın yapılmasının ardından kısa bir sürede tükendi.

SIKINTI YAŞIYORLAR

Vatandaşlar eczanelere giderek kodlarını söylese de ‘Maske kalmadı’ cevabı sonrası tartışmalar yaşanmaya başladı. Eczacılar bazı vatandaşların T.C kimlik numarasını ya da cep telefonuna gelmesi gereken kodu bildirmeden maske temin etmek istediklerini ve sıkıntı yaşadıklarını da ifade ediyor. Kod girmeden sisteme giriş yapılamadığını vatandaşlara anlatamadıklarını bildiren eczacılar, bu sorunun kısa sürede çözülmesi gerektiğini ifade ediyor.

HIZLI BİR ŞEKİLDE TÜKENDİ

İlimizde faaliyet gösteren birçok eczanenin camında ‘Maskemiz kalmadı’ şeklinde yazı asılırken, edinilen bilgilere göre ilk gün 250 adet maske geldiğini, sonrasında 250 adet daha maske geldiğini ancak gelen vatandaşın 5’er adet maske alması dolayısıyla hızlı bir şekilde tükendi.

BANA DA KOD GELDİ

Benim de cep telefonuma kod geldi… Birçok eczaneye uğramama rağmen, maske kalmadı deniyor… Sağlık Bakanlığı kodu gönderiyor, ama eczanelerde maske bulunmuyor… Yani bu cep telefonuna gönderilen kod, bir işe yaramıyor… Maske alabilmek için işi gücü bırakacağız, eczane eczane dolaşıp, maske bulmaya çalışacağız… Aslında sistem güzel, ama bir de uygulama güzel olsa…

Başkan Büyükakın, gazeteci Özdemir’i örnek gösterdi!

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, koronovirüs salgınıyla ilgili Türkiye’nin önemli tedbirler aldığını söyledi… Avrupa’da salgına yakalanan yaşlıları ölüme terk ettiğini ifade etti… Türkiye’nin sağlık alanında çağ atladığını belirtti… Büyükakın, “İspanya’da, İtalya’da ve İngiltere’de gördük. Yaşlıları hastaneye bile götürmüyorlar. Evlerinde ölüme terk ediyorlar. Bu gerçekleri görüyoruz. İnternetten yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir bir tespitinde, “Biz Amerika’daki şartlarla Türkiye’yi kıyasladığımızda, Türkiye çok çok iyi dediğimizde, bize yalaka diyorlar” ifadesi aslında ülkemizin gerçeklerini de vurgulamış oluyor” dedi. Yani Büyükakın, sağlıkla ilgili yapılan çalışmaları, gazeteci Özdemir’in sözlerini örnek gösterdi… Büyükakın, sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

PepsiCo Türkiye’den mücadeleye destek

PepsiCo, COVID- 19’un toplum üzerindeki etkilerini azaltmak üzere yapılan çalışmalar kapsamında Türkiye’ye 12 Milyon TL’nin üzerinde katkı yapacağını açıkladı. Gerçekten de güzel bir katkı. PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel, “Bu zor günleri birlikte aşacağımıza inanıyoruz” dedi. Hatırlanacağı gibi Aksel, Kartepe’deki fabrikanın da genel müdürlüğünü yapmış, SUMOTAŞ Kamyoncular Kooperatifi ile başarılı bir mücadele içine girmişti.

Hayat Holding’den 7 milyon TL bağış

Hayat Holding’in bir bölümü Başiskele’de… Hayat Holding, Covid-19 mücadelesi kapsamında karantina hastanelerinde kullanılmak üzere 10 TIR hijyenik ürün yardımıyla başladığı desteğini “Milli Dayanışma Kampanyası”na 7 milyon TL katkı ile sürdürüyor. Bu süreçte özel sektörden verilen destek çok önemli… Natron Hayat, Focus, Famila, Joly, Molped, Test, Yongapan orman ürünleri A.Ş, Limaş liman işletmeleri A.Ş, Papia, Teno, Bebem, Molfix, Has, Bingo, Kastamonu entegre A.Ş ve Hayat kimya A.Ş gibi şirketler, Hayat holding'in bünyesinde bulunan şirketler arasındadır.

İzmit Belediyesi, MOBİL HATTAN hizmet verecek

İzmit Belediyesi telefon hatlarında 20 Nisan 2020 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan dijital dönüşüm çalışmaları nedeniyle, belediyenin 318 00 00 numaralı çağrı merkezi numarası hizmet veremeyecek. Bir günlük süre içinde vatandaşlar belediyenin whatsapp ihbar hattı olan 0532 166 4141 numaralı telefondan belediyeye ulaşabilecek. Ayrıca İzmit Belediyesi web sayfası olan izmit.bel.tr adresinden de, vatandaşlarımız taleplerini iletebilecek.

Urfalı Aydın’dan evde kalın uyarısı

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle Kocaeli Şanlıurfalılar Dernek Başkanı Cebrail Aydın,bir mesaj yayınladı. Aydın, “Covid-19 salgından zaferle çıkıp Şanlıurfa'mızın kurtuluşunun 101'inci yılını coşkuyla kutladığımız günlerde görüşünceye dek sağlıkla kalın, evde kalın” dedi. Başkan Aydın haklı… Şimdi evde kalma zamanı…

Kocaeli Tabipler Odası, 145 bin TL’lik malzeme dağıttı

Kocaeli Tabip Odası’nın organizatörlüğünde Türkiye Yardım Gönüllüleri ve TTB işbirliği ile Kocaeli’ndeki bazı yerel işletmeler tarafından Covid-19 salgını nedeniyle ilimizdeki sağlık kuruluşlarına dağıtılmak üzere yaklaşık 145.000 TL.’lik tıbbi ekipman malzemesi gönderildi. Malzemeler Oda birim sorumluları kanalıyla Seka Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi, Gölcük Devlet Hastanesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçtiğimiz hafta içerisinde teslim edildi. Kocaeli Tabipler Odası, salgınla ilgili elini taşın altına koymaya devam edecek.

Kimlik numaralarına göre sokağa çıkma yasağı

Koronavirüs tedbirler kapsamında dün Kosova Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Arben Vitia, gerçekleştirdiği basın toplantısında Coronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Açıklanan tedbirler kapsamında vatandaşlar, kimlik numaralarının sondan bir önceki rakamına göre belirlenen saat dilimlerinde sokağa çıkabilecek. Vatandaşların sokakta kalma süresi ise bir buçuk saat olacak. Sabah 07.00 itibariyle başlayacak uygulama, 22.30’da sona erecek.

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20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağının yanı sıra bu hafta sonu tekrardan 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının yanı sıra “Kosova’daki sistem Türkiye’de uygulanabilir mi” sorusu gündeme geldi. Kosova’da son açıklanan rakamlara göre virüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

DP Gençlik’te Emre Uvut dönemi

Demokrat Parti Gençlik Kolları Marmara Bölge Koordinatörlüğüne Bursa’dan Emre Uvut getirildi. Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Bahçeşehir Üniversitesi’nde Yüksek Lisansını tamamlayan Uvut, tekstil sektöründe işletmecilik yapıyor. Uvut aynı zamanda Bursa Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevini yürütüyor. Bakalım Uvut, Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu Marmara bölgesinde nasıl bir çalışma içine girecek.

679 kişiye 1 milyon 859 bin 88 lira ceza

Koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Kocaeli'nin de bulunduğu 31 ilde 10 Nisan ile 12 Nisan tarihleri arasında 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu süreçte jandarma, polis ve bekçilerin yapmış olduğu denetimlerde, yasağı ihlal edenlere yasal işlemler uygulandı. Yapılan denetimlerde uygulanan ceza miktarı ve kişi sayısını Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy sosyal paylaşım sitesinde yayınladı. Vali Aksoy, uygulamalarda yasağa uymayan 679 kişiye 1 milyon 859 bin 88 lira ceza uygulandığını belirtti. Siz siz olun, yasaklara uyun, yoksa cezayı yersiniz…

Elektrikli ve hibrid otomobil satışları arttı

Ajans Press’in, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, elektrikli ve hibrid otomobil sayısı her geçen gün artıyor. Böylelikle 2020 yılının ilk 3 ayında yüzde 100 elektrikli modellerden 82 adet, hibrid modellerden ise 3 bin 235 adet satıldığı görüldü. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise satışlarda artış yaşandığı saptanırken, 2019 yılının ilk 3 ayında 43 adet yüzde yüz elektrikli, bin 810 adet ise hibrid otomobil satışı yapıldığı kaydedildi. Satışların yanı sıra aynı zamanda bu otomobillerin modellerinin de arttığı ortaya konuldu.

TARİH 20 NİSAN 1992

Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Kürtçe televizyon önerisine Başbakan Süleyman Demirel ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) yetkilileri karşı çıktı.