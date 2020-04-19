Güney Kıbrıs Gazetesi’nde çıkan bir yazıya göre Akdeniz’in sularında sondaja başlayan Fatih Gemisi’nin 170 milyar metreküp doğalgaz bulduğu haberi yayınlandı.

Türkiye’nin bu bölgede hakkını araması bazı ülkeleri rahatsız etti.

Araştırma ve sondaj gemilerimiz donanmamız eşliğinde çalışmalarını yürütüyor.

Yani Türkiye Doğu Akdeniz’de hakkını arıyor.

Eğer Türkiye’yi rahat bırakırlarsa bu bölgede milyar dolarları kazanabilir.

Karşımızda büyük bir blok oluşturan ülkeler büyük bir işbirliği içindedirler.

Türkiye yalnız kaldı.

İsrail yıllardır Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan ile bu bölgede petrol ve doğalgaz arıyor.

Hatta İsrail’in elde ettiği doğalgazı taşımaya bile başladığı söyleniyor.

Ne var ki biz yıllardır bunu görmedik veya görmek istemedik.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail ve Yunanistan aylardır toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. Kendilerini desteklemeleri konusunda da Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri ile işbirliği yapıyorlar. Türkiye’den ses yok. Adalarımızın Yunanlılar tarafından işgal edilmesi gözümüzün önünde bakanlarının piknik yapmalarından cesaret almış olmalıdırlar ki, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimini ABD, Avrupa birliği ülkeleri İngiltere Fransa, Almanya, İtalya da desteklemektedirler.

Türkiye ne yapıyor? Türkiye 2004 yılına Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği’ne girmesine sessiz kaldı. Hatta olur dedik. Bu nedenle de o tarihten beri Avrupa Birliği Güney Kıbrıs Rum kesiminin arkasında durdu. Hani S 400 Füzelerini aldığımız Rusya bile bu ülkelerin yanında yer aldı. O da bizi yalnız bıraktı.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile tam bir uyum içinde çalışırsa bu cepheyi parçalar ve çıkarlarımızı koruyabiliriz. Türkiye Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan ile görüşerek ortak çıkarlarımız konusunda işbirliği yapmalıdır. Doğu Aknenizde Amerika’nın, Rusya’nın, Avrupa Birliği ülkelerinin ne işi var demelidirler.

Dış siyasette “Dostum Tramp”, “Dostum Putin” demekle bir yere varılamayacağını bu olay bize göstermiştir. Bizim bizden başka dostumuz yoktur.

Hükümet Libya ile anlaşarak İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin oyununu bozmuştur.

Doğu Akdeniz’de çıkarlarımızın korunması iç barışın sağlanması ile olasıdır.

Kurtuluş Savaşında olduğu gibi ulusal çıkarlarımız söz konusu olduğu zaman her türlü fikir ayrılıklarını bir tarafa bırakıp bütünlüğü sağlamalıyız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatile girmeden tüm partilerin ortak bir deklarasyon yayınlamaları çok önemlidir.

HDP’nin bu deklarasyona imza atmamasını da anlamıyorum.

Bu ülke hepimizin.