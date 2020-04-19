SUÇ ve CEZA…

Gerçek anlamıyla “HUKUK DEVLETİ” düzeninde, Anayasa ve Yasalarla belirlenmiş “suç” sayılan durumlar ve her suç unsurunun karşılığında da bir “ceza” vardır.

Elbette, önemli olan “suç” unsurlarını en aza indirmek olmalı.

Siyasi iktidarların öncelikli görevlerinden biri; vatandaşlarının ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarını çözmeye yönelik çaba ve uygulamalar içinde olmak ve “suç” olaylarını en aza indirmektir.

·Bir siyasi iktidar döneminde suç işleme ve cezaevlerindeki “tutuklu” ve “hükümlü” sayısı, önceki yıllara göre azalma mı gösteriyor, yoksa her geçen yıl daha mı artıyor?

Bir siyasi iktidarın karnesinde en öncelikli olarak bakılacak konu bu olmalıdır!

Yaşadığımız Korona Virüs salgını ile mücadelede en önemli önlem, bilime ve bilim adamlarına saygılı olarak hareket etmektir.

Bilim adamları ve Sağlık Bakanımız diyorlar ki;

·20 yaş altı ve 60 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkmasınlar; çıkarsanız ne oluyor? Devlet bunu “suç” olarak kabul ediyor ve “para cezası” veriyor!

·Bilim adamları ve Sağlık Bakanlığı; “Bireyler arasında en az 1.5-2 metre “sosyal mesafe” bırakılsın, sokakta, alışveriş yerlerinde bu sosyal mesafeyi koruyun. Yoksa, virüsü birbirinize bulaştırırsınız” diyor. Hatta, ilk bulaşma ile bir kişinin 30 kişiye kadar virüs bulaştırma tehlikesi olduğunu ve bulaşmanın katlanarak artacağını ısrarla söylüyorlar.

·Günübirlik yaşamını sürdürmek için sokağa çıkan kağıt toplayıcısına, “suç” işlediği gerekçesiyle 3 bin 150 TL. “ceza” yazılıyor!

·İşyerini kapatmış geçim derdine düşmüş esnaftan doğalgaz faturasını ödemesi isteniyor! “Suç” ilemediği halde, “ceza” görüyor esnaf!

Bilim adamları, özellikle büyük nüfusa sahip kentlerde belirli sürelerle “sokağa çıkma yasağı” konmasını istiyorlar. “Virüsün yayılmasını böyle engelleyebiliriz” diyorlar.

Sokağa çıkma yasağı kararını kim verecek? Siyasal iktidar.

Nihayet, İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta “2 günlük” sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar veriliyor.

Kararı kim açıklıyor? İçişleri Bakanı.

Ne zaman açıklıyor? Yasak başlangıcından iki saat önce!

Bu kentlerin belediye başkanlarına bile önceden haber verilmiyor!

Ertesi gün açılacak semt pazarı için kimi pazarcılar geceden tezgahlarını kurmuşlar! Haberi alınca ne yapacaklarını şaşırıyorlar!

Vatandaş ne yapıyor? İki gün kapalı kalacağı ve uzatılma olasılığı da olan yasak süresince ihtiyacı olan ekmeğini, yiyeceğini, bebeğinin ihtiyacı olan sütü almak için sokaklara koşuyor.

Sokakta, fırında ve marketlerde insanlar sırt sırta! “Sosyal mesafeyi” kim düşünür?

Bilim adamları saç baş yoluyor!

Sağlık Bakanı ne yapsın, konuşamıyor!

“TECRİT” yoluyla salgını en aza indirebilmek için çıkarılan sokağa çıkma yasağı “Sokağa hücum” olayına dönüşüyor!

Sonuç?

Ortada İçişleri Bakanı’nın omuzlarına yüklenen bir “SUÇ” var!

Suç; bilim insanlarına danışmadan, vatandaşın acil ihtiyaçları ve bu nedenle sokaklara yığılacağı düşünülmeden verilmiş bir karar ve bu kararın olası kötü sonuçları!..

İçişleri Bakanı bir fedai gibi kendini ortaya atıyor ve istifa ediyor!

İşlediği suçun “ön bedeli” bu istifa olmalı!

Ancak, henüz sokağa çıkma yasağı sona ermeden cadde ve sokaklar ellerinde bayraklarla bakanı seven insanlarla doluyor!?

Ertesi gün, sayın Cumhurbaşkanı, istifayı kabul etmiyor ve her şey kaldığı yerden devam ediyor!

Suçun karşılığı olan “Ceza” ne olacak?

Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza” adlı klasik eseri geliyor aklıma!

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