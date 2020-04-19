CHP, af yasa teklifine “evet” mi dedi, “hayır” mı?

Sevgili okurlarım, bugün size ibretlik bir olay anlatacağım.

Okuyun, CHP’nin nasıl muhalefet yaptığını görün.

Daha doğrusu neden muhalefet yapamadığını, neden ciddiye alınmadığını, halkın neden güven duymadığını anlayın.

Biliyorsunuz bir süre önce “af” çıkarıldı.

Adına “af” demediler de, Ceza İnfaz Yasası’nın bazı maddelerinde değişiklik yaptılar, 90 bin hükümlüyü cezaevlerinden çıkardılar.

Yasa değişikliği, AKP ve MHP’nin teklifi olarak Meclis’e geldi.

Muhalefet partileri, özellikle de CHP, bu af teklifi karşısında kıyameti kopardı.

Parti temsilcileri, teklif karşısında söylemedik söz bırakmadılar.

Gece yarısından sonra yapılan oylamaya, 589 milletvekilinden 330’u katıldı.

279’u “kabul”, 51’i “ret” oyu verdi, teklif böylece yasalaştı.

Muhalefetteki 3 partiden sadece 51 milletvekilinin oylamaya katılması “garip” bir durumdu.

Milletvekilleri neden acaba tam kadro oylamaya katılmamıştı?

Mecliste CHP’nin 139, HDP’nin 61, İYİ Parti’nin 37 milletvekili var.

Toplayın, kaç eder?

237…

237 muhalefet milletvekilinden sadece 51’i katıldı ve “ret” oyu kullandı.

Üç muhalefet partisinin geri kalan 186 milletvekili oylamaya katılmadı.

Bu nasıl iş?

Bu nasıl muhalefet?

Oylamaya, hangi muhalefet partisinden kaç milletvekilinin katıldığını da araştırdım.

CHP’de, 139 milletvekilinden sadece 19’u katılmış.

HDP’de, 61 milletvekilinden 24’ü…

İYİ Parti’de ise 37 milletvekilinden 8’i…

Rakamları araştırıp bulunca, “Vah vah” dedim kendi kendime.

Bunlar, çok önem verdikleri bir konuda bile işin peşinden gitmiyorlar.

Oysa oylamada “tam kadro” bulunmalılardı.

MHP lideri hasta yatağından kalkıp oylamaya katılıyor, muhalefet ortada yok!

Anlamak mümkün değil.

Virüs ortamı mı?

Şaka yapmayın, AKP ve MHP milletvekilleri virüsten korkmuyorlar da, CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri mi korkuyor?

Şimdi sormak istiyorum:

CHP, af yasasına “evet” mi dedi, “hayır” mı?

Oylamada bulunmamak, “hayır” değil, “evet” anlamına gelir.

Bu, iyi bilinsin.

Eğer sen “hayır” diyeceksen, 139 milletvekili eksiksiz oylamada hazır bulunursun, paşalar gibi “ret” oyu kullanırsın.

139 milletvekilinden sadece 19’u oylamaya katılmış, 120 milletvekilin yan gelip yatmış, yasa kabul edilmiş af çıkmış, şimdi sen diyorsun ki, “Biz CHP olarak af teklifine ret oyu verdik…”

Hadi oradan!

Kargalar güler.

Şimdi yasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklermiş…

“Hangi yüzle?” diye sormazlar mı insana.

Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum:

Ana muhalefet partisi CHP böyle siyaset yapmaya devam edecekse, vay bu milletin haline!

Demek daha çekecek çok çilemiz var!

Böyle ev sahipleri de var

Bugünlerde hep olumsuz haber, hep olumsuz haber!

Bunaldık, daraldık…

Olumlu bir haberi, yapılan bir iyiliği, arar olduk.

Geçenlerde oğlum Erkan anlattı:

İzmit’teki bir özel eğitim kurumu…

60 kişi çalıştırıyor, ayda ortalama 500 kişiye hizmet veriyor.

Hizmet binaları kiralık, aylık 30 bin lira…

Koronavirüs patlayınca, okulu kapatıyorlar, çalışanları evlerine gönderiyorlar.

Bir süredir kapalı olduklarından devletten “hizmet bedeli” de gelmiyor.

Maaş ödeyecekler para yok, kira ödeyecekler para yok!

7 yıldır aynı binada kiracılar, ödemelerini daha bir gün aksatmamışlar.

Son ödeme günü, utana sıkıla bina sahibi Ümit Cankan’ı telefonla arıyorlar.

Durumu anlatacaklar…

Kirayı ödeme durumlarının olmadığını söyleyecekler…

Daha söze girmeden Ümit Cankan konuşmaya başlıyor, “Kusura bakmayın, birkaç gündür ben sizi arayacaktım ihmal ettim, kira konusunu kafanıza takmayın, işler düzelince ödersiniz” diyor.

Okul sahibinin yüreğine su serpiliyor.

“Demek böyle ev sahipleri de varmış” diyor kendi kendine.

Ümit Cankan, KOSTAŞ marketlerinin sahibi.

Kendisini tanımam, ama babası Salih Cankan 80’li yıllardan beri arkadaşım.

İyi insandır, düzgün insandır…

Belli, oğlu da babasının yolunda yürüyor.

4 görüş

*”Gazetesiz bir hükümet idaresine, hükümetsiz bir gazete idaresini tercih ederim.” Jefferson DAVİS

*”Bir insanın özünü anlamak ister misiniz, eline geniş kudret verin.” PİTTACUS

*”Diktatörlük bir kişinin milyonlara hükmetmesi değildir, milyonların bir kişinin dayatmalarını kabul etmesidir.”

*”Yıldızların yer değiştirişini görmek mi istiyorsunuz, onlarla birlikte dönmen gerek.” Marcus AURELİUS