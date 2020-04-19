Duydum ve kulaklarıma inanamadım. Şu anda, şu ortamda, bazı takımların takım halinde sıkı şekilde, korona veya başka hiçbir şey yokmuş gibi idman yaptıklarını öğrendim. Ama bu tabii ki sadece söylenti. Gözümle görmedim, kulağımla işitmedim. Sadece söylenenlere şaşırdım, ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ligler iptal edildiğinde kritik basamakta oldukları için susmak zorunda olan takımların her türlü riski göze alması, bana çok insani gelmedi. Hayatı her şeyden çok daha önemli olan futbolcular, herhangi bir hastalık kapsalar ve evlerine taşısalar, bu vebali nasıl öderler. Önce insan hayatı diyoruz. Tamam futbol Hepimizin bir yaşam biçimi, ama bu şekilde insanları riske atmak kesinlikle doğru bir şey değil. Yine diyorum, bunun doğru olduğuna inanmak istemiyorum. Böyle söylentiler çıkıyorsa, mutlaka arkasında bir şeyler vardır ve çok yazıktır. Çocuklar profesyonel ama yarış atı değil. Böylesine kapitalist bir düzende, çocukların sağlıklı olmadan futbol oynamasının da bir anlamı yok. Yine yine söylüyorum, bu iddianın doğru olmadığına inanmak istiyorum.

Üzülmez alacağını siliyor

Bunu da bizden duymuş olun. Başkan Hüseyin Üzülmez, Kocaelispor’a verdiği 1 milyon lirayı bağışlayacak…

Hiç para vermedi denen Hüseyin Üzülmez, şu ana kadar şahsi olarak en az 1 milyon lira para harcadı. Bu paraları bir şekilde buldu ve kulübe verdi. Tabii ki borç olarak olacaktı. Ama geçmişte kim almış ki, o da alsın…

Hüseyin Üzülmez bu parayı almayacak, kulübe bağışlayacak.

Yönetim ve bir başkan olarak yapması gereken de bu…

Yani bir kulüpte başkansanız, bu paraları hibe edeceksiniz. Hüseyin Üzülmez de yakışanı ve doğru olanı yapıyor…

Başkan Hüseyin Üzülmez daha öncede gazetemize yaptığı açıklamada, şahsi olarak ve yönetim kurulu olarak, fazladan 4 milyon lira hesapta olmayan para ödediklerini açıkladı. Bunun da 1 milyon lirasını bizzat Hüseyin Üzülmez tedarik etti. Ama borç aldı, ama kaynak buldu ama cebinden verdi...

O bizi çok ilgilendirmiyor…

Sonuçta bu parayı verdi…

Zaten olması gereken de bu…

Şimdi Üzülmez bu parayı hibe ediyor…

Yani bir kulüpte başkansanız bu paraları hibe edeceksiniz…

Hüseyin Üzülmez de doğru olanı yapıyor…

Bunu çok abartmak istemiyorum ve devamının gelmesini bekliyorum…

Yeni dönemde de cebini boşaltacak yöneticiler lazım…

Taşıma suyla değirmen dönmez elbette, ama bu kez de parayı veren düdüğü çalar…

Büyükakın’ın yaptığı gibi…

Bahis haramdır dile boşuna söylememişler… Bugünlerde daha iyi anlıyoruz…

Evet at yarışı ve bahis oynayanlar, bu günlerde yoğun bir sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü dünyada tüm ligler en kızışmış zamanında iptal edildi. Buna müptela olan kumarbazlar da çok zor günler yaşıyor. Bazı oynayanlar da, bunun haram olmadığını iddia ediyor, ancak Diyanet'in Fetva Hattı’na sizler için bizzat ben kendim başvurup öğrendim ki, bahis haramdır. Şeytan işi birer pisliktir…

Şu salgın ortamında bir kez daha bu sözün doğruluğu ortaya çıkıyor…

Sırf bahis oynanabilsin diye dünyada, virüs ortamında 3 ülkede ligler zorla oynatılıyor…

Bahis firmaları kazansın diye, ligler büyük bir risk altında oynatılıyor…

Dünyada oynanan şu anda sadece bu üç lig var:

Belarus…

Nikaragua…

Tayvan…

Bunların dışında hiçbir ligde maç oynatılmıyor…

Bile bile lades…

Bile bile ölüm…

Belarus ülkesinde, bu yetmiyormuş gibi tribünler bile açık. İnsanlar yan yana geliyor, maç izliyor…

Tam bir ilkellik ve Vandallık…

Vahşi kapitalizmin bu örneği, geçmişte çok az görülmüştür. Bu insanlar yarış atı değil, bunlar insan. Nitekim Nikaragua’daki futbolcular sahaya maske takarak çıkıp, kararı protesto ettiler. Ama profesyonel oldukları için de oynamak zorundalar. Yani fabrikayı kapatmayıp, işçileri çalıştıran işverenler gibi. Kulüplerin başkanları ve yönetimleri de, ligleri oynatıyor federasyon bunlara çanak tutuyor, çark dönüyor…

İnsanlık da bu liglerin futbolcularına acımaktan başka bir şey yapamıyor…

Eeee…

Bunu dünya istedi…

Futbolcuların yarış atı gibi alınıp satılması sonrasında bahis şirketleri kulüplerin resim sponsorları olmuştu…

Sonuncunda da insanlığı bu hale getirdiler…