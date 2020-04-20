Virüs ekonomisi

Son üç hafta koronavirüsün sosyal etkileri ve düşündürdüklerini yazdım. Bu hafta aynı virüs nedeniyle alınan ekonomik bazı önlemlerden söz etmek istiyorum.

- Kısa Çalışma Ödeneğinin Yararlanma Şartları Değişti

Bilindiği üzere, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için, son 120 gün çalışma ve üç yıl içinde 600 gün işsizlik sigorta primi ödenmiş olması gerekiyordu. Yapılan son düzenlemeye göre ise, 120 gün 60 güne, 600 günde 450 güne indirilmiştir.

İşverenlerin bu talepleri başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılması gerekiyor. İşçinin bu haktan yararlanması için işverene hakaret küfür yani ahlaki nedenlerle iş akdinin feshedilmemiş olması gerekiyor. Yapılacak ödeme tutarı son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan, günlük ortalama brüt ücretin %60’ı olarak belirlendi. Başvuru süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılabilecek.

Basından aldığımız bilgilere göre başvuru sayısının 2 milyonu geçtiği ve önemli sıkıntıların yaşandığı yönünde.

- Anonim ve Limited Şirketlerin Kar Payı Dağıtımlarına Sınırlama Getirildi

Kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, Anonim ve Limited Şirketlerin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında, kar dağıtımına ilişkin alınacak kararlara düzenleme getirildi. Buna göre geçmiş yıl karlarının dağıtıma konu edilmemesi, 2019 yılı net dönem karının da ancak %25’inin dağıtılabileceği belirlendi. Ayrıca yönetim kuruluna ilgili yıla ait kar payı avansı dağıtımı yetkisinin verilmemesi kararlaştırıldı.

Amaç şirketlerin öz kaynaklarını korumak. Bunun bir başka okunuş şekli, devlet şirketleri ortaklarından sanki daha fazla düşünüyormuş! veya ortakların servet kaçırabileceğini mi varsayıyor?

- Tüm İcra ve İflas Taleplerinin Durdurulması

Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri ve işlemleri, yeni icra ve iflas taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararları 30.04.2020 tarihine kadar durduruldu.

Diğer taraftan karşılıksız çek suçundan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı da 26.03.2020 tarihinden itibaren durduruldu.

Çek borçlusu taliye tarihinden itibaren üç ay içinde çek bedelinin onda birini ödemek zorunda. Kalanını ise ikişer ay ara ile on beş taksitte ödemesi durumunda mahkumiyeti tüm sonuçları ile ortadan kalkıyor.

- Elektrik, Doğalgaz Ödemelerine İlişkin Düzenleme

7269 sayılı kanuna eklenen ek madde ile elektrik ve doğalgaz tüketim bedellerinin tahsilatlarının ertelenebilmesi değerlendirilmiştir. Buna göre, özel şirketlerin maliyetleri dikkate alınarak, doğacak finansman ihtiyacının Enerji ve Tabi Kaynaklar bütçesinden karşılanması yönünde cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

Bugüne kadar bu yetkinin kullanılmadığı, ne zaman kullanılacağına ilişkinde bir beyan bulunmamaktadır.

Toplumun tamamı özveri içindeyken garanti ücrete göre köprü – yol – hastane yapanlar ile elektrik ve doğalgaz şirketlerinin hiçbir özveride bulunmaması, bu yönde devletinde bir zorlamasının olmaması gerçekten düşündürücü.

Bu arada benim de kolonya ve maskelerimde ne zaman gelecek merak ediyorum. Gerçi maskeyle ilgili duyduğum kadarıyla barkod numarasının gelmesine rağmen eczanelerden maske alamayan insanların sayısı da bir hayli fazla.