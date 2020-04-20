Af Esasında devletin kendisini affettirmeye çalışmasıdır

Cezaevlerinde kader mahkumu olarak adlandırılan bir çok tutuklu ve hükümlü vatandaşlarımız var. Nedense bizde aflarla cezaevleri boşaltılır ama kısa süre sonra yeniden dolar ve taşar.Bir türlü cezaevlerinin dolmasına engel olamıyoruz. Cezaevi gerektirmeyen işlerde de mesela vergi affı, imar affı gibi aflar çıkartıyoruz. Çünkü Devlet dediğimiz organizasyon bizde kendi görevini gereği gibi yerine getiremiyor. Aslında af çıkartırken kendisini affediyor.

Kurtuluş savaşında istiklal mahkemeleri ile olağanüstü şartlarda kararlar verdi. Bu arada halifelik kaldırıldı,şeriye mahkemeleri bu günkü mahkemelere evrildi. Olağanüstü zamanlarda verilen kararlar nedeniyle 1922 ve 1923 tarihli aflar çıkartıldı.1933 yılındaki af da hem cumhuriyetin 10 yılına denk gelmesi ve hem de olağan dışı zamanlarda verilen kararların telafisi anlamını taşıyordu.Yani Devlet aslında hataları varsa, bu hatalar nedeniyle kendisini affettiriyordu.

1960,1963 ve 1966 tarihli aflar 1960 darbesi sonrası yaşanan,1974 yılında çıkartılan af da Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yargılandığı ve idam edildikleri 1971 da askerin sisteme müdahalesinin olduğu zamanda yaşanan ciddi siyasi davalar ve ciddi adaletsizlikler nedeniyle çıkartılan af yasalarıydı. 1991 yılındaki af terörle mücadele kanunu’nun geçici 4. maddesi nedeniyle yapılan hataları gidermeye yönelik bir şartla salıverme şeklindeki aftı.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 1974 genel affı 61 bin olan cezaevindeki tutuklu ve hükümlü sayısını 24 bine kadar indirdiyse de, 1980 darbesiyle beraber cezaevi nüfusu 80 bine yaklaşmıştı. 1991 affıyla beraber bu miktar 25 binlere kadar gerilediyse de 2000’de çıkan şartlı salıverme yasası tutuklu ve hükümlü sayısını ancak 70 binlerden 50 binlere indirebilmişti. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 2006’dan bu yana düzenli bir artış eğiliminde ve 2007’de 90 bini geçmiş, 2017’de ise 200 bine yaklaşmıştı. Bu rakkamın 2018 yılı için 154.731 kişi,2019 yılı için 282.635 kişi ve 2020 yılı için 300.000 kişi olduğu ifade edilmekteydi.

Türkiye cumhuriyeti devleti bu güne kadar 52 ye yakın af yada af niteliğinde kanun çıkartmıştır. Bu köşeye sığmadığı için yeni af yasasının ayrıntısına giremiyorum. Bu affın düşünce suçluları dahil tüm tutuklu ve hükümlüler açısından eşit uygulanması anayasamızın eşitlik kuralının bir gereğidir. Bu nedenle Anayasa mahkemesinin Rahşan affında olduğu gibi bu affın herkese uygulanması şeklinde bir karar vereceğini düşünmekteyim.Bu arada bu yasada infazı yanan hükümlüler için de bir af düzenlemesi bulunduğunu ve buna dikkat edilmesi gerektiğini buradan önemle ifade etmek isterim.

Bizde bu kadar çok af yasasının çıkartılmasının temel nedeni yönetim zaafından kaynaklanan ciddi sosyal,siyasal ve ekonomik çalkantılardır. 2017 den sonraki tutuklu ve hükümlü artışlarının afla giderilmesi mümkün değildir. Af ile birlikte yargı bağımsızlığı dahil siyasal sistemimize ilişkin ilişkin sıkıntıların hızla giderilmesi gerekmektedir. Bu af yasaları ile her ne kadar yurttaşlarımız affedilmiş gibi gözükse de esasında Devlet kendisini affettirmektedir.