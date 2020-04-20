İpler artık Kocaelispor’un elinde

Kocaelispor’da, futbolcusundan teknik direktörüne, taraftarından yönetimine kadar artık herkes kendini şampiyon ilan etmiş durumda bulunuyor. Sadece işin resmiyete dökülmesi için bir maç kazanmak gerekiyor…

O da korona virüs engeline takıldı…

Elbette şimdi haziran ayında başlayacak olan lig için hazırlıklar sürüyor.

Futbolcular kendi içlerinde günde çift olmak üzere İdman yapıyor. Selahattin Dinçel her gün bütün futbolcuları tek tek takip edip, form durumlarına bakıyor.

Öncelikle şunu belirlemek gerekiyor…

Kocaelispor bu sene şampiyon oldu…

Yani bunu kabul etmek lazım…

Tabii ki bir olasılık, şampiyon olamama ihtimali var. Ama bu da mucize gibi…

O zaman, şimdiden gelecek senenin hesaplarını yapmak çok mantıklı olur. Eğer korona virüs olayı olmasaydı, kriz ortamı ortaya çıkmasaydı, kesinlikle derdim ki, seneye şampiyonluğa oynayacak takımız…

Ama kriz sonrası ne neyi getirir bilemiyoruz…

Benim inancım odur ki, yine Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Kocaelispor seneye de şampiyonluğa oynayacak…

İşte zurnanın zırt dediği yer…

Akla gelen ilk soru şu:

Peki mevcut kadro 2.Lig şampiyonluğu için yeterli mi ?..

Kesinlikle yetersiz…

Eğer gerçekten İkinci Lig’de şampiyonluğa oynayacaksanız, orada Süper Lig'den dönmüş birçok futbolcu var ve sizin mevcut kadronuz kafayı oynamaya yeterli olmaz. Güzel bir kadromuz olmalı…

Yıldız transferler yaparak, takımın zirvede yer almasını sağlamalısınız…

Zirveye oynayacak çok sayıda takım olacağına inanıyorum… Hekimoğlu Trabzonspor var…

Bunun dışında diğer birçok takım var…

Bir de 1. Lig'den düşecek takımları düşündüğünüzde, 2.Lig 3.Lig’den tabii ki çok daha zor…

Onun için, şu anda başkanı Hüseyin Üzülmez ile Selahattin Dinçel gelecek sözlerini çalışmalarını yapıyor…

Üzülmez de devam edecek gözüküyor…

Transfer görüşmelerinin 15-20 güne kadar başlaması gerekiyor…

Sıkıntı büyük…

2 yıllık sözleşmesi olanlar var…

Szöleymesi biternler var…

Bunlarla masaya oturulacak…

Ama herkes şunu bilsin ki, ipler artık kulüplerin elinde…

Kriz ortamından sonra futbolcuların uçarı rakamlar isteme şansları yok.

Herkes olaya böyle yaklaşırsa orta yol bulunur…

Zira gelecek sezon bir çok takım 2.Lig’e gençlerle katılmak zorunda kalacak…