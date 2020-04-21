 Meclis Başkanı Şentop ve 100.yıl kutlamaları

Tamam, salgın hastalık var.

Tamam, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın eski düzeninde kutlanması düşünülemez…

Ama bu kadar da değil!

Özellikle Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un, TBMM’de yapılacak kutlamaya yaklaşımı bir garip:

*O gün Meclis toplantısına milletvekillerin çoğu katılmaz.

*Hastalık salgını nedeniyle bu yıl özel oturumun az katılımla olmasını arzu ediyoruz. Zaten Cumhurbaşkanımız da katılmayacak…

*Meclis’teki törene siyasi partilerimizin genel başkanları da katılmasa iyi olur. Eğer genel başkanlar katılmazsa, milletvekillerinin katılımı da düşük olur. Eğer gelirlerse katılım ister istemez artmış olacak. Amacımız milletvekillerini salgından korumak.

Meclis Başkanı’nın konuşmasının satırbaşları böyle!

Şu yaklaşıma bakar mısınız?

Kutlanacak bayram, “ulusal egemenlik” bayramı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışın 100.yıldönümü…

Böylesine önemli bir gün!

Ve böylesine önemli bir günün kutlanması konusunda Başkan Şentop’un yaptığı konuşma, o makamın ciddiyetinden ve düzeyinden uzak!

*Milletvekillerin çoğu gelmeyecek.

*Zaten Cumhurbaşkanımız da katılmayacak.

*Siyasi partilerin genel başkanları da katılmazsa iyi olur.

*Genel başkanlar katılmazsa, milletvekillerin katılımı da düşük olur.

Sanırım Şentop, sonuç olarak şunu söylemek istiyor:

“Cumhurbaşkanı gelmeyecek, diğer genel başkanlar da gelmesin, onlar gelmezse milletvekilleri de gelmez, biz gelenlerle adet yerini bulsun diye usulen bir kutlama yaparız…”

Şimdi sormak istiyorum…

Böyle bir kutlama, 100.yıla yakışır mı?

Meclis günlerce çalıştı, o zaman salgın yok muydu?

TBMM, ne zaman tatile girdi?

Daha yeni…

Ondan önce günlerce gece yarılarına kadar, sabahlara kadar çalıştı.

Milletvekilleri maske taktılar, sosyal mesafeyi korudular, çalıştılar…

Hatta af yasası oylamasından sonra, sosyal mesafeyi hiçe sayarak dip dibe fotoğraf bile çektirdiler.

O zaman salgın yoktu da, o zaman milletvekillerin sağlığı önemli değildi de, sıra TBMM’nin açılışının 100.yıldönümünü kutlamaya gelince mi salgın var oldu ve milletvekillerin sağlığı önem kazandı?

Bence, Şentop’un o açıklaması, toplum vicdanını tatmin etmiyor.

Hiçbir sebep, 100.yılın Meclis’te dört dörtlük kutlanmasına engel değil.

Diğer törenler iptal edilebilir, böyle bir ortamda normaldir…

Ama TBMM’deki tören asla “düzeysiz” ve “yasak savma” havasında kutlanamaz.

Genel başkanlar ve bütün milletvekilleri, iki elleri kanda olsa dahi törende hazır bulunmalı.

Günlerce yan yana meclis çalışmalarına katıldılar da, iki saatliğine mi bir arada bulunmaya çekiniyorlar?

Söylemek istediğim şu.

Böylesine önemli bir yıldönümü, “O gelmeyecek bu gelmeyecek, kim gelirse onlarla kutlayacağız işte…” havasında kutlanamaz.

Bir düzen olur.

Diyelim ki, salgın nedeniyle bütün milletvekillerin katılımıyla kutlanmasında sakınca görülüyor, oturur konuşulur, her parti milletvekillerinin yarısıyla törene katılır.

Ama başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, bütün parti genel başkanları törende hazır bulunur.

Yakışan bu!

Bakalım yarın TBMM’de nasıl bir manzarayla karşılaşacağız?

Mehmet Haberal’ın koronavirüs çözümü

Kendisini tanıyorsunuz.

Üniversitesi var…

Hastanesi var…

Organ naklinde dünyada otoriter…

Ülkemizi gururlandıran bir bilim adamı!

Geçenlerde Cumhuriyet yazarı Emre Kongar’la sohbet etmiş.

Koronavirüs konusunda…

Prof. Dr. Mehmet Haberal, diyor ki:

“Bu virüs salgını ne ilk, ne de son olacak. Çünkü iki temel sebebi var:

1) İnsanların yoğun kalabalıklar halinde iç içe, bir arada yaşamalarını gerektiren metropolleşme.

2) Metropolleşmenin getirdiği ranta dayalı yağma sonucu ortaya çıkan betonlaşma nedeniyle doğanın tahribi ve doğal yaşamdan uzaklaşmak.”

Haberal’ın kafasında çözüm de son derece net:

“İnsanların; iç içe, üst üste, doğadan uzak, betona gömülmüş kentsel yaşamdan, doğaya, doğal yaşama, kırsal alanlara, köye, doğayla iç içe olan yaşama geri dönmesi gerek.”