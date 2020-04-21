Yaşamak görevdir yangın yerinde, yaşamak gazeteci kalarak…

Bu dizeler, şair Ataol Berhamoğlu’na ait…

Bugünlerde evlere kapandığımız için, gazeteciliğimizi online olarak devam ettiriyoruz.

Bu durumun biraz faydası var, biraz da zararı…

Yani olumlu yanları olumsuz yanları hemen hemen eşit gibi…

Öncelikle liglerin ertelenmiş olması, tabii ki malzeme açısından biz spor gazetecilerini de zor duruma soktu…

Baştan itibaren kolay adapte olduğumuz için, bu kent gazetecileri olarak biz belki diğer kentlerden daha az etkilendik…

Zira bu kenti eski gazetecileri depremde bile gazete çıkardı…

Elektrik yoktu…

Su bile yoktu…

Ulaşım yoktu…

Şimdiki durum devede kulak…

Evden online hizmet var…

Mecburen buna da alışacağız artık. Korona virüs bütün dünyanın birinci gündemi, uzun süre ikinci sıraya düşmesi de çok zor…

Eğer bir savaş filan çıkmazsa tabii ki…

3.Lig 2.Grup’ta çilesini doldurup 2.Lig’e ramak kala liglerin ertelenmesiyle etkilenen Kocaelispor’da, futbolcular bireysel olarak çalışmalarına günde çift idmanla online olarak bugüne kadar sürdürdü…

Bein de online olarak bunları da takip ettim. Çünkü futbolcuların online sayfalarına girip gelişmeleri oradan görebilmek kolay çok, zor bir şey değil. Sohbetler edip gelişmeleri izlemeye çalışıyorum. Tabii banko oynayan futbolcular içerisinden zorda kalan ise Gökdeniz…

Gencecik yaşında önemli bir kariyer patlaması yaptı, basamakları hızla yükseldi, ancak maalesef korona virüs olayı en çok onu etkiledi. Çünkü üstelik yaş itibarıyla bir de sokağa çıkamıyor. Evde online idman yapıyor…

Online derslere katılıyor…

Diğer futbolcular ise bir taraftan liglerin ne olacağını merakla beklerken hepsi ortak olarak, haziran ayının 12'sine odaklanmış durumda. 2. ve 3. Liglerin Antalya'da oynaması hemen hemen kesin. Bunu her zamanki gibi ilk olarak gazetemizde okudunuz. Çok özel bir haberdi, çok sağlam yerden aldığım bir bilgiydi… Zaten Antalya projesini yazan ilk gazete de biz olduk Türkiye’de…

O halde yapılması gerekenlerle ilgili önerimiz de dikkat çekecektir…

En önemli şey de, futbolcuların depresyonla ilgili durumudur. Şu anda herkesin durumu depresif. Hiç kolay değil. Futbolcuların çok hareketli bir yaşam tarzından sonra direkt eve kapanması gerçekten çok zor. Kolay kabullenilebilecek bir durum değil. Bir de bu durumun eşi benzeri yok. Dünyada spor organizasyonları dünya savaşları sırasında durmuş, depremler facialar sırasında durmuş , ama hemen en kısa sürede başlatılmıştüır. Deprem faciasından sonra lige devam eden bir takım olarak, dünyada bunun en güzel örneğini Kocaelispor verdi ama bedelini çok ağır ödedi.

Bu ortamda da tabii ki futbolcular sezonun sonunda nereye gidecekleri, kulüpte kalıp kalmayacaklarına karar verecekler. Doğal olarak kulüpler de, mantık çerçevesi içerisinde düşük rakamlar üzerinde duracak.

Virüs sonrasındaki dünyada otoriteler iki şeyi söylüyor…

Artık söz kulüplerin elinde ve takas daha çok öne çıkacak. Yani kulüpler kendi arasana takas yapacak…

İkinci önemli nokta da, bence ilk olması gereken nokta futbolcuların psikolojik dengelerinin bozulmuş olmasıdır. Tabii ki doğal olarak çok büyük değişiklikler olacak. Birçok futbolcu bundan olumsuz etkilenmiş durumda. Devamlı evde kalmak, aile içerisinde çatışmayı getirebiliyor. Zaman zaman hepimiz yaşıyoruz. Bunun için bunun için yapılması gereken, boşlukta kalmış bu çocukların transfer işini de online olarak şimdiden tamamlayıp, lige geri döndüğünde bir avantaj sağlamaktır. Bunu niye söylüyorum.

Sözleşmesi 2 yıl olanlar var, 1 yıl olanlar var. Bu da büyük bir sıkıntıyı beraberinde getiriyor diye düşünüyorum. Sözleşmesini uzatmak isteyenler var, 2 yıllık olanlar var…

Ama kimse rahat değil…

Kulüp açısından da sözleşmesi uzatılmak istenilenler var, ya da uzun sözleşmeleri fesih edilmek istenenler var…

Rekortmen teknik adam Selahaddin Dinçel, neredeyse yüzde yüze yakın yardımcı antrenör olarak görev almıştır. Dinçel'in tecrübesi ortada. Bu yılki başarısı da ortada. 2.Lig’de tek başına bir takım alıp yapacaklarını da ben tahmin edebiliyorum. Yeter ki destek olunsun. 2.Liglerde yardımcı antrenör olarak görev almış bir isim.

İkinci Lig'de yapacaklarını da ben tahmin edebiliyorum. Yeter ki destek olunsun…

Haydi bakalım hayırlısı…

Hele, virüs günleri bir bitsin, lig başlasın da…