İnsana en çok lazım olan eşya nedir ?

Elbette ki o an için neye ihtiyacı varsa odur!

Sürekli lazım olan ve mutlaka bulunması gereken eşyalar nelerdir ? diye soracak olursak saymakla bitmez.

Ben kişisel olarak; Yaşam biçimimi şekillendirmesi, geleceğimi yoluna koyması için iki tanesine çok ihtiyacım olduğuna karar verdim.

İlki; gözlerini benden hiç ayırmayacak, peşimden hiç ayrılmayacak bir boy aynasına ihtiyacım var!

Bulunduğum her mekanda, yaptığım her iş esnasında, söylediğim her söz sırasında, hatta yürürken yolda kafamı çevirdiğimde, ya da karşısına geçtiğimde onda kendimi görmek isterim. Acaba nasıl görünüyorum ? Görüntümde düzeltilmesi gereken sorun varsa farkına varmamı sağlamalı.

Boyum ne kadar olmuş görebilmeliyim. Ne kadar büyüyebilmişim ? Onu görebilirsem boyumdan büyük işlere kalkışmam, boyumun yetebileceğinden de geri durmam. Mesela 50 yıldır boyum hiç büyümemiş, hep aynı kalmış. Sanki Yazık etmişim boşa harcadığım zamana…

Ne kadar güzelim ? Güzellik dediysem gözümü kaşımı, üstü başımı, yürürken fiyakalı adım atışımı, caka satışımı demedim. Kendimden çok insanların güzelliği için ne yapabilmişim, neleri eksik bırakmışım, başaramamışım? İnsanlar için, boyuma göre onlara mutluluk verecek işler yapabilmişmiyim, yapamamışmıyım; eksik bıraktıysam, yapamadıklarım yaptıklarıma galip geliyorsa, o zaman geçirdiğim zamanlara yazık etmişim; gelecek aynı htalaraı tekrarlayıp gelecek zamana yazık etmemem için beni uyarsın !

İnsanların yüzüne İnsanca bakabiliyormuyum ? bakacak yüzüm var mı ?

Güler yüzle insanlarla selamlaşıp esenlik alıp verebiliyormuyum?

Varlığım insanlara huzur veriyor mu, yoksa rahatsız edecek yanlarım var mı ?

Görüntüm bozuksa, içtenlikle davrandığımı, alçak gönüllü olduğumu, insanlara sevgi sunduğumu göstermiyorsa; Kendime gelmem için beni uyarsın…

İkincisi, Bu gün olduğu gibi;

ne olduğumu, nerelerden nerelere geldiğimi,

yaşadığım, yaşatabildiğim güzellikleri,

çektiğim, çektirdiğim üzüntüleri aklıma getirip;

lazım oldukça üstündeki örtüleri kaldırıp bana gösterecek,

geçmişte Yaşadığım güzelliklerle içimde özlemle karışık mutluluk verecek,

güldürüp, gülümsetecek,

Hoş olmayan anılar için pişmanlık uyandırıp, ah keşke , ya da; oh iyi ki, dedirtecek…

Bu gün boy aynasında görmek istediklerimden geriye nelerin kaldığını, neden öyle olduğuna ilişkin gerçekleri; geçmişteki haliyle gelecek için bana gösterecek,

Kazandıklarımla kaybettiklerimin muhasebesini getirip önüme serecek…

bir dikiz aynasına ihtiyacım var :

Aynalara bakmanın da bir usulü olduğunu düşünüyorum.

Boy aynasına her an, dikiz aynasına olabildiğince sık aralıklarla lazım oldukça bakmalıyım,

Sürekli dikiz aynasına bakarsam, bu kez de önüü görmeyi ihmal eder bir yere toslarım diye düşünüyorum !

Eğer böyle olursa hiç kimse bana “aynasız “ diyemez!…