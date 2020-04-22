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Makale Yazısı-Bugün 09:48 TSİ

Aynalar
Raif Kandemir

Raif Kandemir

İnsana  en çok lazım olan eşya nedir ?

Elbette ki o an için  neye ihtiyacı varsa  odur!

Sürekli lazım olan ve  mutlaka  bulunması  gereken   eşyalar nelerdir ? diye    soracak olursak saymakla  bitmez.

Ben  kişisel olarak; Yaşam biçimimi şekillendirmesi, geleceğimi   yoluna  koyması için  iki tanesine  çok ihtiyacım olduğuna  karar verdim. 

İlki; gözlerini  benden hiç ayırmayacak, peşimden hiç ayrılmayacak bir boy aynasına  ihtiyacım var!

Bulunduğum  her mekanda,  yaptığım  her iş esnasında, söylediğim  her söz  sırasında, hatta   yürürken yolda kafamı çevirdiğimde, ya da  karşısına    geçtiğimde  onda kendimi görmek isterim.  Acaba  nasıl görünüyorum ? Görüntümde  düzeltilmesi  gereken  sorun varsa  farkına  varmamı  sağlamalı.

Boyum ne kadar  olmuş görebilmeliyim.   Ne  kadar büyüyebilmişim ? Onu görebilirsem boyumdan büyük işlere kalkışmam, boyumun yetebileceğinden de  geri durmam. Mesela  50 yıldır  boyum hiç büyümemiş, hep aynı kalmış.  Sanki Yazık etmişim boşa  harcadığım  zamana…

Ne kadar  güzelim ? Güzellik dediysem   gözümü kaşımı,  üstü başımı,  yürürken  fiyakalı adım   atışımı, caka  satışımı  demedim. Kendimden  çok insanların güzelliği için  ne yapabilmişim, neleri eksik bırakmışım, başaramamışım? İnsanlar için,   boyuma  göre   onlara  mutluluk verecek işler yapabilmişmiyim, yapamamışmıyım;  eksik bıraktıysam,  yapamadıklarım yaptıklarıma  galip geliyorsa, o zaman    geçirdiğim zamanlara  yazık etmişim;  gelecek  aynı htalaraı  tekrarlayıp  gelecek  zamana   yazık etmemem için beni uyarsın !

İnsanların  yüzüne İnsanca  bakabiliyormuyum ? bakacak yüzüm var mı ? 

Güler  yüzle insanlarla selamlaşıp esenlik alıp verebiliyormuyum?

Varlığım insanlara  huzur  veriyor mu, yoksa  rahatsız  edecek yanlarım var mı ? 

Görüntüm  bozuksa,   içtenlikle davrandığımı, alçak gönüllü olduğumu, insanlara  sevgi sunduğumu göstermiyorsa;  Kendime gelmem için  beni uyarsın…

İkincisi, Bu gün  olduğu  gibi;

ne olduğumu, nerelerden  nerelere  geldiğimi,

yaşadığım, yaşatabildiğim  güzellikleri, 

çektiğim, çektirdiğim  üzüntüleri  aklıma  getirip;

lazım oldukça üstündeki örtüleri kaldırıp bana   gösterecek,

geçmişte Yaşadığım  güzelliklerle içimde özlemle karışık mutluluk verecek,

güldürüp, gülümsetecek,

Hoş olmayan anılar için pişmanlık  uyandırıp,  ah  keşke , ya  da;  oh iyi ki, dedirtecek…

Bu gün boy aynasında görmek istediklerimden  geriye  nelerin kaldığını, neden öyle olduğuna  ilişkin  gerçekleri;  geçmişteki haliyle  gelecek için  bana  gösterecek,

Kazandıklarımla  kaybettiklerimin    muhasebesini getirip  önüme  serecek…

bir  dikiz aynasına  ihtiyacım var :

Aynalara   bakmanın da bir usulü olduğunu düşünüyorum.

Boy aynasına her an, dikiz aynasına  olabildiğince  sık  aralıklarla  lazım oldukça bakmalıyım,

Sürekli  dikiz  aynasına  bakarsam,  bu kez de önüü görmeyi ihmal eder bir yere  toslarım diye  düşünüyorum !

Eğer  böyle olursa   hiç kimse  bana  “aynasız “ diyemez!…

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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