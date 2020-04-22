Kocaeli nüfusunun yüzde kaçı çocuklardan oluşuyor?

Bugün 23 Nisan…

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı…

Bugünkü yazımı 23 Nisan’a ayırdım…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

**

Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmekte. Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmekte. Ama koronavirüs nedeniyle bu yıl 23 Nisan kutlamaları biraz sönük geçecek.

İSTATİSTİKLERLE ÇOCUK, 2019

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2019 yılsonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi iken bunun 22 milyon 876 bin 798'ini çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında Türkiye'de toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında % 41,8 ve 2019 yılında % 27,5 oldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre; çocuk nüfus oranının 2023 yılında %27,0, 2030 yılında %25,6, 2040 yılında %23,3, 2060 yılında %20,4 ve 2080 yılında %19,0 olacağı öngörüldü.

KOCAELİ NÜFUSU VE ÇOCUK SAYISI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2019 yıl sonu itibariyle Kocaeli nüfusu 1 milyon 953 bin 035 iken, bunun 537 bin 991'ini çocuk nüfus oluşturdu

ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ŞANLIURFA

ADNKS sonuçlarına göre; illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranı incelendiğinde; 2019 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, % 45,8 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini % 43,5 ile Şırnak ve % 41,9 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ilk üç il ise sırasıyla; %17,1 ile Tunceli, %17,9 ile Edirne ve %18,5 ile Kırklareli oldu.

BEBEK İSİMLERİ

ADNKS sonuçlarına göre; 2019 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Yusuf, Eymen ve Miraç, en popüler kız bebek isimleri ise Zeynep, Elif ve Defne oldu. Bununla birlikte, 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.

ERKEK İSMİ ÖMER ASAF, KIZ İSMİ ZEYNEP OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ADNKS 2019 yılı sonuçlarına göre; Kocaeli ilinde yeni doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri, Ömer Asaf, Eymen, Miraç, Ömer ve Yusuf olurken en popüler kız isimleri ise Zeynep, Asel, Defne, Elif ve Zümra oldu.

TÜRKİYE'DE RESMİ KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ AZALDI

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2009 yılında %8,1 iken bu oran 2019 yılında %3,1'e düştü.



Bu oran, illere göre incelendiğinde; 2019 yılında Ağrı ilinin %13,2 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldığı görüldü. Bu ili, %13,0 ile Muş ve %10,6 ile Kars izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu iller ise %0,2 ile Tunceli, %0,7 ile Bayburt ve Rize, %0,8 ile Trabzon oldu.

KOCAELİ İLİNDE KIZ ÇOCUK EVLENME SAYISI 210 OLDU.

Kocaeli ilinde Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı %1,7 oldu.

TÜRKİYE'DE ORTAOKUL SEVİYESİNDE NET OKULLAŞMA ORANI %93,3 OLDU

Milli eğitim istatistiklerine göre; ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı, 2018/'19 öğretim yılında %93,3 oldu. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, erkek çocuklar için ortaokul seviyesinde net okullaşma oranının %92,9, kız çocukları için ise %93,6 olduğu görüldü.

KOCAELİ İLİNDE ORTAOKUL SEVİYESİNDE NET OKULLAŞMA ORANI %94,5 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Milli eğitim istatistiklerine göre; Kocaeli ilinde ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı 2018/'19 öğretim yılında %94,5 oldu. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında incelendiğinde ise erkeklerde % 94,1, kızlarda %94,9 oldu.

23 NİSAN’LA İLGİLİ ANLAMLI SÖZLERİ

-23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür.

-Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur

-Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.

-Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.

-Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar

-Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.

-Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir.

-Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir.

-Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.

-Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.