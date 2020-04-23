Kocaelisporlusun, farkında değilsin !..

Evet, maalesef bu kentte yaşayanlar, bu kentin büyük bir kent olduğunu pek algılayamıyor. Depremden sonra Türkiye'nin ve Dünyanın en çok gelir getiren ve facianın başkenti olan Kocaeli, covid salgını sırasında da olağanüstü günler yaşıyor. Buna rağmen sanayide çarklar dönüyor ve kesinlikle ekonominin canı burada atıyor. Dünyanın ekonomisinin canı da Kocaeli’de atıyor. Amerika New York’ta, sokaktaki taksi bile Gölcük'te üretiliyor ve oraya gidiyor. Bunun sonucunda da Ford fabrikası yeniden çalışmalara başladı ve yine taksi gönderecek. Avrupa'nın diğer köşelerine de bir sürü araç gönderecek ve dünyanın kalbi yine burada atacak. Özellikle Uzakdoğu’daki gelişmeler sonrasında Kocaeli kentimiz, otomotiv konusunda daha da önem kazandı. Pekala bunun Kocaelispor’a yansımasını görebiliyor muyuz ?..

Kesinlikle hayır…

Kocaelispor maalesef yine kendi kaderine terk edilmiş şehir…

Büyükşehir sırtından indirirse, yolda kalacak haldedir. Merhum Nasut Kayalı’nın dediği gibi koltuk değneği yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’dir…

Bunun böyle olmaması için, Kocaeli halkının Kocaelispor'a sahip çıkması gerekiyor. Bunun başka hiçbir izahı yoktur. Sokaktaki adam Kocaelispor'a sahip çıkarsa, bunu sonuna kadar götürecektir. Kocaelispor büyük bir markadır.

Türkiye’de dağa taşa Kocaelispor yazısı yazılmıştır…

Hâlâ birçok Anadolu kentinde Kocaelispor'u görürsünüz. Size sokakta sorarlar “Sanayi kentinin takımı nasıl bu hale gelir?” diye…

Cevap veremezsiniz… Ben bu soruyla yurdun dört bir yanında karşı karşıya kaldım…

Kocaelili olduğumuzu duyanlar, hemen çevremize toplanıp “Nerede Anadolu efsanesi Kocaelispor ?..” diyor…

Boynu bükük kalıyoruz…

Yani bir sanayi kenti neden takımına destek vermez ?..

Aslında sebebi belli de burada yerimiz yetmez...

Anlatmaya kalksam 41 cilt kitap olur…

Ama kesinlikle iş insanları haklı…

Onlara ne Kocaeli’nin ne de Kocaelispor’un ağırlığını hissettirememişiz…

Biz kendimiz bile, kent olarak Kocaelisporumuza sahip çıkamıyoruz, adamlar niye gelip de bize destek versin ki ?..

Aslında kendini Kocaelili hisseden herkes, Kocaelisporludur, farkında değildir…

Reklamdaki gibi…

Gerçekten de öyle…

Bir türlü Kocaelilliğimizin, Kocaelispor'un gerçek gücünü fark edemiyoruz…

İnşallah bu korona olayı, bizi kendimize getirir…

Bir musibet, bin nasihatten iyidir…

Deprem yaşamış kentin şehit ve gazi insanları olarak, depremde lige katılan ve sonra da elinin tersiyle itilen eski Kocaelispor gibi olmayalım…

Sürü psikolojisine son…

Bu kez kentin hakkını, onun sembolü Körfez’e teslim edelim…