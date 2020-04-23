45 yıldır hepiniz bizim takımımızsınız…

Hep Kocaelispor diyoruz ve başka bir şeyi gündeme getirmiyoruz diyenler bugünlerde biraz haklı galiba…

Bu bir itiraftır…

Çünkü hiç yasaklı Kocaelispor’a alışık değildik, burada hazırlıksız yakalandık, bu bizi biraz sarstı…

Tabii ki tüm takımlarımızı çok seviyoruz ama Kocaelispor’u da çok seviyoruz…

Gölcük sporumuz var…

Derincemiz var…

Bunun yanı sıra Darıcamız var…

Gebzemiz var…

Ve daha niceleri var…

Bu takımlarla ilgili yaklaşık 34 yıllık meslek yaşantımda bizzat benim anılarım var…

Gazetemiz ise kentteki eski, yeni takımlarımızla haşır neşir olalı 45 yıl geçmiş…

16 Mayıs’ta 46 olacak…

Mesela İzmit Belediyespor bayan basketbol takımımız, şu anda ilimizdeki en üst düzeydeki takımımız. Türkiye Kupasını geçen yıl kazandı, bu yıl ikinci oldu…

Bunun yanı sıra Kağıtspor takımının voleybol ve basketbol şubeleri var ki, bu sene zaferden zafere koştular…

Tüm bunları tek tek gündemi alacağız. Ama henüz çok hareketli görmüyoruz onları. Daha çok futbol takımlarının grup idmanlarına başlaması daha dikkat çekici bir görünüm arz ediyor…

3.Lig 3.Grup temsilcisi Gölcükspor kulübünün başkanı Hüseyin Çardak, gerçekten son derece zorlu bir döneme girecek. 4 takımımız var 3. Lig’de ve bunlardan Gölcükspor en zor durumda olanı. Bunun için de gözlerimiz liglerin devamında…

Bu takım üzerinde olacak. Bakalım Gölcükspor 35 yıldır sürdürdüğü profesyonel olma unvanını devam ettirebilecek mi ?.. Kolay bir şey değil. Temennimiz tabii ki ligde kalması. Ve ben de düşeceğini çok düşünüyorum. Ama kesinlikle rehavete kapılabilecek bir pozisyonda değiller…

Bunun yanında Arif Gülen ile yola devam etmeye çalışan gruptaki diğer temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği'nin maddi krizi sürecek gibi gözüküyor. Hele Hele bu olaylardan sonra kesinlikle Arif Gülen ile bu yola devam etmesi mümkün değil gibi…

Mutlaka belediye başkanının ve diğer kurumların desteği gerekiyor. Darıca her zaman Kocaelispor'un kardeşi ve yardımcısı olmuştur. Bunu tarihte de gördük, bu durumda olmasına üzülüyorum. Bunun yanı sıra Gebzespor BAL’da zor şeyler yaşıyor. Ne olacak bilmiyorum ?.. Koskoca bir kent büyüklüğünde ilçe. Onların da toparlanması en büyük dileğim. Derince ise inanılmaz bir görsel görüntü içerisinde bulunuyor. Bu senenin bana göre en flaş takımı, en az Kocaelispor kadar başarı elde eden Belediye Derincespor’dur… Baturman ile sezon başında başlasaydılar, kesinlikle bambaşka bir durumda olurlardı…

Eve onlara da daha derinlemesine değineceğiz…

Hele şu kriz günlerini bir atlatalım ve faaliyete geçsinler bakalım…