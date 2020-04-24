Türkiye, 23 Nisan'ı gece kutladı

Değerli okurlarımız, veciz bir söz var.

Zaman sana uymazsa, sen zamana uy diye.

Koronavirüs nedeni ile hepimiz isteğimizin dışında bir yaşama uyma mecburiyetinde kaldık.

Bildiğiniz gibi 23 Nisan 1920 yılında yani bundan tam bir asır önce karanlıktan aydınlığa çıkışımızın tarihi olarak ilk defa TBMM Ankara’da toplandı.

Bu tarih İstanbul Hükümetinden umudu kesmenin son kararı olmakla beraber aynı zamanda emperyalistlere tokat vurmanın da karar günüdür.

Bu tarihi gün bütün mazlum milletlerin kendilerini zincirden kurtarmak için emperyalistlere baş kaldırma günü olarak tarihe geçmiştir.

Atatürk geleceği gençlere emanet etmiştir.

Bugünün çocukları yarının büyükleri olan çocuklarımıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak hediye edilmiştir.

Bu tarihte dünya ülkelerinden davet edilen çocuklarla birlikte Büyük bir gururla kucaklaşarak kutlamaktadırlar.

Artık bu kutlamalar uluslararası düzeyde yapılmaktadır.

Örneğin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl 41 ülkeden davet edilen çocukların katılımı ile şölen havası içinde kutlamayı geleneksel hale getirdi.

Bu durum ülkemizi az bir masrafla dünyaya en iyi tanımadır.

**

Bu yıl virüs nedeni ile kitlesel kutlama yapamadık.

Ama akşam saat 21.00 de herkes evlerinin balkonundan ellerindeki bayrakları ile İstiklal Marşını söyleyerek, alkışlar ile içten gelen coşku ile kutladılar.

Yahya Kaptan'da ışıkları yandırıp söndürenler, cep telefonu ışığı ile daire çizerek büyük bir tören havası, inancı ve coşkusu ile kutlandı.

Türkiye koronavirüse rağmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir inanç ve sadakat ile kutlamaya çalıştı.

Dünya da eşi ve benzeri olmayan bu bayram sadece Türkiye’ de ATATÜRK tarafından geleceğimiz olan çocuklarımıza hediye edilmiştir.

Unutulmaz Liderimiz Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygı ile anıyor çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Ne Mutlu Türk'üm diyene.

RAMAZAN AYI BAŞLADI

On bir ayın sultanı olarak bildiğimiz 2020 yılının Ramazan (Oruç) ayının ilk günündeyiz.

Makalemizi okuduğunuzda ikinci gününde olacağız.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını geleneksel halde yaşayamadığımız gibi ramazanımızı da yaşayamayacağız.

Camilerimiz bomboş, toplu cuma namazı kılınamadığı gibi teravi namazı da evlerde kılınacak.

Bu yıl iftar yemekleri de yok.

Gidip gelmeler, ziyaretler, kucaklaşmalar, tokalaşmalarda yok.

Öpüşmeler zaten tarih oldu .

Acıdır ama cenazeleri bile aileden 4-5 kişinin dışında herkese yasak.

Kısaca alışık olmadığımız bir Ramazan ayı geçirmeye elimiz mahkum.

Sağlıklı kalmak için tıbbın ve otorite olan yetkili kişilerin önerileri doğrultusunda yaşama ve kurallara uyma mecburiyetindeyiz.

İnşallah bu sıkıntılı günlerden çabuk kurtulma temennimiz ile hayırlı ve sağlıklı ramazan ayı diliyorum.