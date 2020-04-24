Seneye bütçemiz 13 milyon lira, sonraki sene 50 milyon lira olacak…

Oturdum…

Üşenmedim…

Hesapladım…

Ligin kalan maçları için şampiyonluk primi ile beraber toplam 3 milyon lira lazım…

Seneye 2.Lig’de oynayacak takımın şampiyonluk planları için de tam 13 milyon lira daha lazım…

Yani önümüzdeki bir yıl içerisinde, 3.Lig sonu ve 2.Ligin tamamı için toplam 16 milyon lira paraya ihtiyaç var…

Tahir Büyükakın başkan başta olmak üzere, tüm kentin dinamiklerinin buna göre harekete geçmesi şarttır…

Ya sonra...

Gelsin 1.Lig…

Yabancılar da devreye girince oldu mu sana 50 milyon lira…

Bunun için, hesaplar iyi yapılmalı, gelecek 4 yılın planlaması için sağlam bir isim bulunmalıdır…

Büyükakın başkanın partizanlık yapmaya niyeti yoktur…

Tam tersi Kocaelispor’u herkese mal etmek istemektedir...

Bu isteği geri çevirmeyin ve fırsatı kaçırmayın…

Kocaelispor siyaset üstü takımdır…

Unutmayın…

Kocaelispor tek başına hiç bir şey yapamıyor…

Maalesef Kocaelispor’un durumu bu…

14 puan frakla lideriz…

2.Lig’e ramak kalmış…

Hâlâ para bulmaya çabalıyoruz…

Tek başımıza bir şey yapamıyoruz, mutlaka birilerinin yardımına muhtacız. Futbolcu alırsın, satarsın, para kazanırsın, para ödersin ama, zoraki futbolcu satmak da bize nasip oldu. Zira kardeşimiz Süper Lig takımı Antalyaspor'a Gökdeniz’i verdik. Tabii ki Gökdeniz çok kaliteli bir oyuncu. Ama Antalyaspor'un da bir milyon liraya alacağı bir oyuncu değil. Bunu yapan Antalyaspor'a teşekkür etmek boynumuzun borcu. Arkadaşlık kardeşlik de böyle bir şey olsa gerek.

Ama keşke böyle şeyler olmasa da, Kocaelispor tek başına kendi ayakları üzerinde durabilse…

Neyse bunu da sineye çekeceğiz…

Bakalım yeni dönemde Üzülmez devam edecek mi, yoksa yeni bir aday çıkacak mı ?..