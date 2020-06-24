Okey ve tavla yasağı kahvecileri aç bıraktı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kahvehane sahipleri, kapılarını 1 Haziran’da müşterilere açtı.

Kahvehaneler işletmelerini açtı, ama açılma şartları kahvehane işletmecilerini sevindiremedi…

Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, binlerce kahvehane işletmecisinin evine ekmek götüremediğini söyledi.

OYUN OYNAMAK YASAK

Göçer, işletmelerin açılmasından sonra şu açıklamayı yapmıştı;

“Yasak kalktı, ama ağır şartlarla kalktı.

İnsanlar çayı, kahveyi evinde de içiyor.

Kahveye gelmelerinin nedeni, oyun oynamak, gazete okumak ve dostlarıyla bir araya gelmek. Akşam olunca da maç izlemek.

Bu hizmetlerin hiçbirini veremeyince kahveye kim gelir ki? Hükümetten bu kuralların kalkmasını istiyoruz.”

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Kocaeli’de tahminlere göre 3 bine yakın kahvehane ve kıraathane var…

PEKİ KAHVEHANE İŞLETMECİLERİ NE İSTİYOR?

-Çaylar yine çam bardakta verilsin

-İsteyen istediği oyunu oynasın.

- Bir masada 4 kişi oturabilsin.

-Kahvelere gazete alınmasına izin verilsin

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Kahvehane ve kafelere oyun yasağı nedeniyle müşteri gelmedi. Salgından sonra geçinemez duruma düşen esnaf kira, elektrik, su faturaları ve SGK primleri için devletten destek bekliyor. Sözcü Gazetesi yazarı Erdoğan Süzer, kahvehanelerdeki yasaklarla ilgili bir haber yaptı…

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SİFTAHSIZ GEÇİRİYORLAR

Oyun oynatılmaması şartıyla açılmalarına izin verilen kafe, kahvehane, kıraathane ve çay bahçeleri müşterisiz kaldı. 3 aylık yasağın ardından 1 Haziran'da büyük umutla kepenk açan esnaf, aradan geçen 22 günü siftahsız geçirince destek için hükümetin kapısını çaldı. Geçinmekte zorlanan, kirasını, işçisinin parasını ödeyemeyen, faturaları yatıramayan 100 bin esnaf için acil destek istendi.

OYUN YASAĞI VAR!

Sorunları dile getiren Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, halkın stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek, okey, tavla, oyun kağıdı ve benzeri oyun oynamak için geldiği işyerlerine oyun yasağı yüzünden kimsenin gelmediğini söyledi. Bu yüzden kahvehane esnafının günlük masraflarını dahi karşılayamayacak duruma düştüğünü belirtti.

BORCUMUZ BİRİKTİ

Ağaoğlu, “Müşteri gelmeyince esnafımız doğal olarak birikmiş kredi, kira vergi, SGK, elektrik, su, doğalgaz, internet faturalarını ödemekte büyük zorluk çekmekte kendilerinin, ailelerinin ve yanında çalışanların geçimini temin edememektedir” diye konuştu. Ağaoğlu, 3 aydan fazla süredir kapalı olan internet kafe, playstation ve oyun salonlarının da açılması gerektiğini belirtirken, günlük kazancıyla yaşamını sürdüremeyen ülke genelindeki 100 binden fazla esnafa acil destek verilmesini istedi.

ÖDEMELER ERTELENSİN

Ağaoğlu taleplerini şöyle sıraladı: “Esnafımızın yanında çalışanlarının ekonomik olarak mağduriyetlerinin giderilmesi, birikmiş olan elektrik, su, doğalgaz, internet faturalarının yıl sonuna kadar ertelenmesini, esnafımızın kapalı kaldığı süre boyunca ödemekle yükümlü olduğu SGK primlerinin devletimizce ödenmesini, işyeri kapalı esnafımıza kira yardımı yapılmasını ve tüm kredi borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini istiyoruz.”

HİJYEN KURALLARINA UYARIZ

Başkan Murat Ağaoğlu, insan sağlığı konusunda alınan tüm tedbirleri saygıyla karşıladıklarını, bu nedenle esnafın hijyen kurallarına birebir uymaya çalıştığını söyledi. Açık yerlerde oyun oynanması, kapalı yerlerin ise açılmasına izin verilmesine karşılık getirilebilecek ilave hijyen kurallarına da uyacaklarını belirten Ağaoğlu, “Kahvehanelerimizde hijyen koşulları ve sosyal mesafe kuralları konusunda esnafımızca tüm önlemler alınmıştır ve alınmaya devam edecektir. Kahvehanelerimizde oyun oynatılmasına izin verilmesi ve kapalı yerlerin açılması halinde esnafımızın tüm hijyen kurallarına titizlikle uyacağını belirtmek isteriz” dedi.

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Dr. Kaman, üst kurul delegeliğini istememiş

İYİ Parti’nin il kongresi önceki gün yapıldı… Mevcut başkan Şanbaz Yıldız 398 oy alarak başkan seçilirken, diğer aday Nurcan A.Göktaş 118 oy aldı… Genel kurulda iki adayın üst kurul delege listesine bakıldı… Partinin ilk il başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Serdar Kaman, üst kurul delege listesinde olmadığı görüldü… Kaman’a soruldu… Bilindiği gibi Kaman, şu sıralar Katar’da görev yapıyor… Kaman konuyla ilgili, her iki tarafın da kendisini listeye yazmak istediğini, ama kendisinin bunu kabul etmediğini söyledi… Böylece, kafalardaki soru işareti de giderilmiş oldu.

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Genç istihdam oranında düşüş

Ajans Press’in, EUROSTAT verilerinden elde ettiği bilgilere göre, AB ülkeleri içerisindeki 2019 yılı istihdam oranları belli oldu. Böylelikle 20 ile 64 yaş arası kişiler için geçen yıl istihdam oranı yüzde 73,1 olurken, 2005 yılından bu yana en yüksek istihdamın sağlandığı saptandı. Türkiye’de ise geçen yıl bu rakam yüzde 53,8 olarak kaydedildi. Genç istihdam oranlarına bakıldığında da 2019 yılında AB ülkelerindeki oran yüzde 33,5 olurken, ülkemizde 33,1 olarak belirlendi. Türkiye’deki genç istihdam oranı 2018 yılına oranla düşüş gösterirken, 2005 yılından bugüne kadarki en düşük oranın yüzde 28,9 ile 2009 yılında olduğu görüldü.

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Kocaeli online işlemi sevdi

Türk Telekom’un mobil, evde internet, ev telefonu abonelikleriyle ilgili tüm işlemleri tek dokunuşla sunan ‘Online İşlemler’ uygulaması, büyük ilgi gördü. Covid-19’la ilgili tedbirler kapsamında ‘Evde Kal’ çağrılarına uyan Türk Telekomlular, işlemlerini yapmak için dijital dünyanın kolaylıklarını cep telefonlarına taşıyan ‘Online İşlemler’ uygulamasına yöneldi. Kocaeli, online işlemleri tercih eden iller arasında önemli bir yükseliş kaydetti. Kocaeli’de uygulamanın kullanımı geçtiğimiz Nisan ayında, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 54 arttı.

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Sağlık Bakanlığı e-imzayı öneriyor

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”ne göre iş yerlerinde yapılan toplantılarda e-imza teşvik edilecek. Koronavirüs döneminde kullanımı artan e-imza, normalleşme sürecinde de işlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Salgın sayesinde alışkanlıklar değişiyor… Salgını çıkarttığı söylenenler, amacına birer birer ulaşıyor…

TARİH 25 HAZİRAN 1958

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in bir yazısı nedeniyle, Ulus gazetesi yazı işleri müdürü Ülkü Arman 1 yıl hapse mahkum oldu; gazete 1 ay kapatıldı.

Günün sözü

Yaşamını düzenlerken doğru yerde kal; derin bir zihne sahip ol, içtenlikle ver, sözünde dur, başın dik olarak işlerini yap, iyi yeteneklerle işlerini tamamla, uygun zamanlarda hareket et, kızma, böylece kişilerin öfkesini üzerine çekmezsin. (Lao Tzu)