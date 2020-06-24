CHP’li Bülent Atasayan, nasıl ANAP’lı olmuştu?

ANAP döneminin önde gelen siyasetçileri bir bir aramızdan ayrılıyor.

Halim Aras, gitti.

Mustafa Batgün, gitti.

Osman Nuri Akyol, gitti.

Hayrettin Uzun, gitti.

Necati Gençoğlu, gitti.

Daha kimler kimler…

En son Bülent Atasayan’ı da kaybettik.

Bugün Gebze’de son yolculuğuna uğurlayacağız.

Allah rahmet etsin.

Yakınlarının ve sevenlerinin acısını paylaşıyorum.

Bülent Atasayan, “çift siyasi kimlikli” bir arkadaşımızdı.

Önce “CHP’li” idi, sonra “ANAP’lı” oldu.

Hani Turgut Özal ANAP’ı dört görüşü birleştirerek kurmuştu ya, Bülent Atasayan da ANAP’ta CHP’yi temsil ediyordu.

Kuruluşunda yoktu, ama sonradan bir gitti pir gitti.

Darbe döneminde siyasi ortam

80’li yıllar…

Darbe döneminden sonra siyaset yeni yeni hareketleniyor.

Bülent Atasayan Gebzeli, Gebze’de oturuyor, Gebze’de oteli ve bazı ticari işleri var.

Ve ilçede CHP’nin önde gelen bir ismi…

CHP dediğime bakmayın, tabii o tarihte darbede kapatılan CHP henüz açılmamış, SDP (Sosyal Demokrasi Partisi) var, Atasayan da SDP’li.

1984 yerel seçiminde Bülent Atasayan SDP’den Gebze Belediye Başkanı seçildi.

Seçildi, ama “sol kesim” karışık.

CHP henüz açılmamış, ortada SDP var, Halkçı Parti var.

Ecevitler de Demokratik Sol Parti’yi kurma hazırlığında.

Kardeşler düşman olmuş, birbiriyle kıyasıya savaşıyor.

Bülent Atasayan’ın belediyedeki ilk hizmet yılları böyle bir ortamda geçiyor.

İktidarda ANAP var…

ANAP, o yılların yükselen partisi…

Bülent Bey halinden pek memnun değil.

Gebze’ye “yeterince hizmet edemediği” görüşünde…

Bir gün zarf attım, tuttu

O dönemde gazeteci olarak her kesimle aramız iyi.

Bugünkü gibi toplumda kamplaşma yok.

Bir gün Bülent Atasayan’la sohbet ediyoruz.

Sıkıntılı…

Kafası karışık…

Sol dört parça olmuş, dördü de birbirini eteğinden aşağı çekiyor.

Hangi tarafa meyilli olduğunu ve siyasetteki geleceğini öğrenmek için zarf attım.

“CHP’nin açılmasını mı bekleyeceksin, yoksa DSP’ye mi geçeceksin? Bülent Ecevit’le görüşecek misin?”

“Tanzer, bu şartlarda Gebze’ye hizmet etmem çok zor. Çok zorlanıyorum… Bugünkü aklım olsaydı, seçimlere ANAP’tan girerdim… Ama artık belediye başkanlığında da gözüm yok. Milletvekili olmak istiyorum, ancak bizim taraftan bana milletvekilliğini koklatmazlar.”

Zarf tutmuştu, Bülent Bey siyasi geleceği ile ilgili her şeyi önüme koymuştu.

Bir gazeteci olarak olayın tam ortasındaydım.

“ANAP beni ister mi, bir yoklasana”

Bülent Atasayan, kararını vermişti.

Eğer ANAP isterse ANAP’a geçecek, 1987 seçimlerinde ANAP’tan milletvekili adayı olacaktı.

Belediye başkanlığı görevi daha bitmemişti, ama olsundu, ANAP’tan aday olabilmek için başkanlık görevinden de ayrılacaktı.

“Madem kararlısın, Halim Aras’a git, konuş” dedim.

Halim Aras ANAP Kocaeli Milletvekili, aynı zamanda ANAP’ın kurucusu ve Turgut Özal’ın yakın arkadaşı…

Söyledim, ama ihale bana kaldı.

“Benim bir samimiyetim yok. Senin yakın arkadaşın. Bir yoklasana” dedi.

Kabul ettim, sebebi, gelişmeler sonuçlanırsa, oturup ayrıntıyla yazacağım.

Halim Aras’a “Bülent Atasayan” dedim…

Halim Aras İzmit’e gelince mutlaka arardı.

Buluştuğumuz bir gün Bülent Atasayan için yoklama çektim.

“Seçimler yaklaşıyor… İkinci bölgede Gebze’de nasıl bir liste yapacaksınız? Ortada kimse yok gibi…”

Halim Aras, “Gebze bu seçimlerde çok önemli” diye söze girdi şöyle devam etti:

“Kafamda bir isim var, ama zor. Belediye Başkanı Bülent Atasayan… Başkanlığı ve partisini bırakıp bize gelmez.”

“Neden gelmesin, teklif götür, belki kabul eder” dedim.

Dedim, ama ihale yine bana kaldı.

Halim Aras, “Sen hele bir yoklayıver” dedi.

Tuzla’da Balıkçı Adil’de işlem bitti

İki taraf da istekliydi, ama birbirlerinden haberi yoktu.

“Haber aşkına” iki tarafı buluşturdum.

O zamanlar çok ünlü olan Tuzla’daki Balıkçı Adil’de…

Halim Aras, Bülent Atasayan ve ben, oturduk, konuyu ben açtım, onlar devamını getirdi, yemeğin ortasında işlem tamamdı, CHP’li Bülent Atasayan artık ANAP’lıydı.

Bir hafta sonra partisinden de belediye başkanlığından da istifa etti, törenle ANAP’a katıldı.

Genel seçimlerde de 2.Bölge ANAP birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

Sadece 1987’de değil, Bülent Atasayan 1991 ve 1995 seçimlerinde de ANAP’tan milletvekili seçildi.

Bütün bu olup bitenleri en ince ayrıntılarına kadar daha önce parça parça yazmıştım.

Bülent Atasayan’ın ölümü nedeniyle bir kez de bütünüyle kaleme alayım dedim.